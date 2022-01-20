Президент Ирана Раиси предложил Путину вместе противостоять США
Иран и Россия могут вместе противостоять действиям Соединенных Штатов, заявил президент Ирана Ибрагим Раиси на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.
"В нынешних очень исключительных условиях, когда происходит противостояние односторонним действиям Запада, в частности Соединенным Штатам, мы можем создать синергию в нашем взаимодействии. Мы более 40 лет уже противостоим американцам. И мы никогда не остановим прогресс и развитие страны из-за санкций или из-за угроз", – сказал президент Ирана.
Раиси назвал Россию дружественным государством. Он выразил надежду, что отношения с РФ будут "устойчивыми и всесторонними".
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но иные изгои кроме москвы хоть не декларируют и не реализуют захват чужих территорий
По мнению «великого аятоллы» Хомейни, операции по перемене пола дозволены и соотносятся с исламом. Такие операции были официально разрешены духовным лидером страны в 1983 году специальной фетвой.
РФ + Иран совместно могут существенно влиять на мировой рынок углеводородов. А это уже не смешно.
так він президент Ірану, чи Раісі?