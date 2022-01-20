Президент Ирана Раиси предложил Путину вместе противостоять США

Иран и Россия могут вместе противостоять действиям Соединенных Штатов, заявил президент Ирана Ибрагим Раиси на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"В нынешних очень исключительных условиях, когда происходит противостояние односторонним действиям Запада, в частности Соединенным Штатам, мы можем создать синергию в нашем взаимодействии. Мы более 40 лет уже противостоим американцам. И мы никогда не остановим прогресс и развитие страны из-за санкций или из-за угроз", – сказал президент Ирана.

Раиси назвал Россию дружественным государством. Он выразил надежду, что отношения с РФ будут "устойчивыми и всесторонними".

Также читайте: В МИД РФ обвинили Запад в подготовке "масштабных провокаций" против Украины, в частности, военного характера