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Президент Ирана Раиси предложил Путину вместе противостоять США

Президент Ирана Раиси предложил Путину вместе противостоять США

Иран и Россия могут вместе противостоять действиям Соединенных Штатов, заявил президент Ирана Ибрагим Раиси на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"В нынешних очень исключительных условиях, когда происходит противостояние односторонним действиям Запада, в частности Соединенным Штатам, мы можем создать синергию в нашем взаимодействии. Мы более 40 лет уже противостоим американцам. И мы никогда не остановим прогресс и развитие страны из-за санкций или из-за угроз", – сказал президент Ирана.

Раиси назвал Россию дружественным государством. Он выразил надежду, что отношения с РФ будут "устойчивыми и всесторонними".

Также читайте: В МИД РФ обвинили Запад в подготовке "масштабных провокаций" против Украины, в частности, военного характера

Автор: 

Иран (1809) путин владимир (31345) россия (95725) США (26889)


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Топ комментарии
+36
осталось взять в коалицию серевную корею и сомали
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20.01.2022 11:44
+26
Хаххаха )) Прогрес і розвиток країни))) Ну вам ще голуба почтового в Зімбабве відправити потрібно і будет коалція мега потужних держав))) Цьому аладіну в чурбані голову напекло як і бункерній крисі.
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20.01.2022 11:44
+23
Раиси предложил раисси сотрудничать за
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20.01.2022 11:43
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Раиси предложил раисси сотрудничать за
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20.01.2022 11:43 Ответить
Кровосісі - два сапоги пара!
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20.01.2022 11:44 Ответить
Совпадение...?
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20.01.2022 12:35 Ответить
осталось взять в коалицию серевную корею и сомали
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20.01.2022 11:44 Ответить
и этот ещё, кысым-жымым, как его) какаев
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20.01.2022 11:52 Ответить
касим-жим-жим))
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20.01.2022 11:57 Ответить
Кемел, что ли ?
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20.01.2022 12:39 Ответить
та да, різновид казахської ********))
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20.01.2022 12:44 Ответить
#мышиная братва
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20.01.2022 12:38 Ответить
да, без Пухлого Ы не солидно
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20.01.2022 13:01 Ответить
ну я вам скажу, що Раїся, Іран і ПН. Корея - це тріумвірат досить грізний. У всіх є ядерна кнопка.
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20.01.2022 14:19 Ответить
у Ирана - не факт.
но иные изгои кроме москвы хоть не декларируют и не реализуют захват чужих территорий
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20.01.2022 14:27 Ответить
Ще додати П. Корею і буде повний набір міжнародних ттерористів.
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20.01.2022 11:44 Ответить
Хаххаха )) Прогрес і розвиток країни))) Ну вам ще голуба почтового в Зімбабве відправити потрібно і будет коалція мега потужних держав))) Цьому аладіну в чурбані голову напекло як і бункерній крисі.
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20.01.2022 11:44 Ответить
братушки.

По мнению «великого аятоллы» Хомейни, операции по перемене пола дозволены и соотносятся с исламом. Такие операции были официально разрешены духовным лидером страны в 1983 году специальной фетвой.
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20.01.2022 11:45 Ответить
Кацапстан + Іран + Північна Корея. То є еліта цивілізації.
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20.01.2022 11:49 Ответить
Ну как бы еще Китай) Они совместные военые учения проведут в Индийском океане))
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20.01.2022 11:52 Ответить
+ Афганистан , как яркого представителя всего прогрессивного человечества.
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20.01.2022 12:39 Ответить
и пусть скрещиваются между собой
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20.01.2022 13:58 Ответить
У Путіна чимало союзників...і Лукашенка і ще є Кім Чен Ин у Північній Кореї, Мадуро у Венесуєлі...Сомалійські пірати ..племена канібалів з Папуа-Нової Гвінеї))
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20.01.2022 11:51 Ответить
Оно и видно по уровню жизни иранского населения что 40 лет ты противостоишь Америке. Хотя тебе то что. Не ты же голодаешь а холопы.
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20.01.2022 11:51 Ответить
раїсі впєрдє!
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20.01.2022 11:51 Ответить
Президент Ірану Раїсі запропонував президенту Раїсі Володі .........
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20.01.2022 11:51 Ответить
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20.01.2022 12:49 Ответить
И что ты можешь, Раиси( и что напоминает мне это иранское погоняло)?. Сбить еще один наш гражданский самолет?
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20.01.2022 11:53 Ответить
Можно было бы поржать и предложить им в компанию Ким Чен Ына, но ...
РФ + Иран совместно могут существенно влиять на мировой рынок углеводородов. А это уже не смешно.
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20.01.2022 11:53 Ответить
Как влиять? Они таким влиянием могут лишь лишить себя доходов с замещением своей доли рынка другими поставщиками. Доля Ирана на рынке нефти уж точно не решающая, а рф там и так давно подвинули...
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20.01.2022 11:59 Ответить
Ликбез по мировой энергетике проводить нет желания. Замечу только, что выдавать желаемое за действительное - путь к краху.
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20.01.2022 12:08 Ответить
угу иран влез в сирию где несёт потери в тыс своих ихтам нетов
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20.01.2022 12:44 Ответить
Правильно. Еще 40 лет сосите лапу или что вы там у верблюдов сосете.
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20.01.2022 11:56 Ответить
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20.01.2022 11:56 Ответить
И обратный отсчёт - 23. 22. 21...
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20.01.2022 12:42 Ответить
Раиси получил кличку Мясник , он повесил тысячи людей. Теперь он предлагает московской мясной лавке объединиться
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20.01.2022 11:57 Ответить
Он ему письмо гонцом прислал или позвонил по американскому телефону или там мессенджеру, или вовсе выступил по ТВ изобретенному американцами? А живёт, наверное, в пустыне без электричества и водоснабжения и без всяких благ созданных свободным миром. Но призывает бороться. Дикарям нечего предложить своим гражданам, они лишь могут разрушать и звать в союзники себе подобных.
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20.01.2022 11:58 Ответить
Ну это понятно-Лукашенко вам в помощь!!!
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20.01.2022 11:58 Ответить
Нехай би ще й ''пакт'' якийсь підписали.
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20.01.2022 11:58 Ответить
Что по данному поводу думает Китай? Главный торговый партнёр США...
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20.01.2022 11:59 Ответить
Шах https://www.dw.com/uk/%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7-%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%87%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%B2-%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96/a-41985836 Ірану Мохаммед Реза Пахлаві правив країною 38 років. Він запросив до країни багатьох американських цивільних і військових фахівців, закуповував у США новітнє озброєння і отримував щедру фінансову та технічну допомогу для здійснення амбітної програми модернізації країни. США були зацікавлені в надійному партнері: шах гарантував вільний доступ до іранської нафти, допомагав здійснювати контроль над Перською затокою і над південними кордонами СРСР. На початку 1960-х років, за президентства Кеннеді, Реза Пахлаві почав реалізацію своєї програми прозахідних реформ, яка отримала назву "білої революції" і закінчилася крахом та революцією ісламської. ........
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20.01.2022 12:00 Ответить
Интернационал каннибалов формализуется, хоть виден был издалека.
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20.01.2022 12:01 Ответить
И после нефтяного эмбарго жижу будете друг другу продавать или менять на еду....
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20.01.2022 12:02 Ответить
нічівосла нєпанясла:
так він президент Ірану, чи Раісі?
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20.01.2022 12:04 Ответить
Хорошего человека Раиссей не назовут
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20.01.2022 12:06 Ответить
братские народы же)
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20.01.2022 12:07 Ответить
краще з китаєм! бо з раші такі союзники...он сербам допомогли...з косово а так знаючи що в ірану вибору немає, тому ідуть на поклон щоб закупити російські с400 та сушки. чи розуміють вони що то є лайно? так, але із за санкцій нічого іншого вони купити не можуть
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20.01.2022 12:08 Ответить
Президент Ирана предложил Путину вместе сбивать пассажирские самолёты
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20.01.2022 12:09 Ответить
Раїсі та роїся, ой ***** ліл
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20.01.2022 12:09 Ответить
Ага пусть подключаются паравозиком. Только кто будет с зади толкать?
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20.01.2022 12:09 Ответить
Не самая плохая компания, скоро подтянутся братья из Талибана и Ким Чен Ын😂
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20.01.2022 12:13 Ответить
Талироссы и кимченбаны
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20.01.2022 12:17 Ответить
Два одиночества нашли друг друга на огромной земле.
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20.01.2022 12:13 Ответить
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20.01.2022 12:48 Ответить
"***** и галантерейщик - это большая сила" (почти С)
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20.01.2022 12:27 Ответить
Хорошая теплая компания и погоняло у людоеда соответствует
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20.01.2022 12:28 Ответить
Иран и Раша - два сапога пара
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20.01.2022 12:32 Ответить


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20.01.2022 12:47 Ответить
Роися и Иран - сестра и брат навек!
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20.01.2022 12:58 Ответить
Це тактика московії, підключати Іран і Північну Корею, а потім виступати з ними на переговорах миротворцем. Через пару днів вони почнуть бикувати, випускати якісь ракети і погрожувати США, щоб США звернулися за допомогою до кацапів. Це вже пройденно, ідіть кацапи на@уй!
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20.01.2022 13:00 Ответить
Шобла кучкуется
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20.01.2022 13:39 Ответить
Яке їхало - таке здибало.
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20.01.2022 14:21 Ответить
Раіся і без Раїсі протистоїть клятим піндосам.
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20.01.2022 14:30 Ответить
Ще один півень закукурікав,з парашного кута.
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20.01.2022 14:35 Ответить
Еще одна "бензоколонка" подала голос, вот только что они будут друг другу поставлять - нефть, газ, икру, зомбированных идиотов??? Это в обеих странах есть в достатке, так что друг другу никак не помогут, а вот те у кого есть еще что-то почему-то не спешат в клуб "избранных"!
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20.01.2022 15:08 Ответить
 
 