Президент Ірану Раїсі запропонував Путіну разом протистояти США
Іран та Росія можуть разом протистояти діям Сполучених Штатів, заявив президент Ірану Ібрагім Раїсі на переговорах із президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
"У нинішніх дуже виняткових умовах, коли відбувається протистояння одностороннім діям Заходу, зокрема Сполученим Штатам, ми можемо створити синергію у нашій взаємодії. Ми понад 40 років уже протистоїмо американцям. І ми ніколи не зупинимо прогрес і розвиток країни через санкції або через загрози", - сказав президент Ірану.
Раїсі назвав Росію дружньою державою. Він висловив сподівання, що відносини з РФ будуть "стійкими та всебічніми".
Топ коментарі
+36 Eco Zabavca
показати весь коментар20.01.2022 11:44
+26 Maksym Kovalchuk
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+23 Benjie Lucic #475977
показати весь коментар20.01.2022 11:43
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но иные изгои кроме москвы хоть не декларируют и не реализуют захват чужих территорий
По мнению «великого аятоллы» Хомейни, операции по перемене пола дозволены и соотносятся с исламом. Такие операции были официально разрешены духовным лидером страны в 1983 году специальной фетвой.
РФ + Иран совместно могут существенно влиять на мировой рынок углеводородов. А это уже не смешно.
так він президент Ірану, чи Раісі?