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Президент Ірану Раїсі запропонував Путіну разом протистояти США

Президент Ірану Раїсі запропонував Путіну разом протистояти США

Іран та Росія можуть разом протистояти діям Сполучених Штатів, заявив президент Ірану Ібрагім Раїсі на переговорах із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

"У нинішніх дуже виняткових умовах, коли відбувається протистояння одностороннім діям Заходу, зокрема Сполученим Штатам, ми можемо створити синергію у нашій взаємодії. Ми понад 40 років уже протистоїмо американцям. І ми ніколи не зупинимо прогрес і розвиток країни через санкції або через загрози", - сказав президент Ірану.

Раїсі назвав Росію дружньою державою. Він висловив сподівання, що відносини з РФ будуть "стійкими та всебічніми".

Також читайте: Блінкен про агресію РФ: Путін, повертаючись до 2014 року, прискорив те, що намагався зупинити

Автор: 

Іран (2047) путін володимир (23900) росія (65442) США (23105)


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Топ коментарі
+36
осталось взять в коалицию серевную корею и сомали
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20.01.2022 11:44
+26
Хаххаха )) Прогрес і розвиток країни))) Ну вам ще голуба почтового в Зімбабве відправити потрібно і будет коалція мега потужних держав))) Цьому аладіну в чурбані голову напекло як і бункерній крисі.
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20.01.2022 11:44
+23
Раиси предложил раисси сотрудничать за
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20.01.2022 11:43
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Раиси предложил раисси сотрудничать за
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20.01.2022 11:43 Відповісти
Кровосісі - два сапоги пара!
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20.01.2022 11:44 Відповісти
Совпадение...?
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20.01.2022 12:35 Відповісти
осталось взять в коалицию серевную корею и сомали
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20.01.2022 11:44 Відповісти
и этот ещё, кысым-жымым, как его) какаев
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20.01.2022 11:52 Відповісти
касим-жим-жим))
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20.01.2022 11:57 Відповісти
Кемел, что ли ?
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20.01.2022 12:39 Відповісти
та да, різновид казахської ********))
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20.01.2022 12:44 Відповісти
#мышиная братва
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20.01.2022 12:38 Відповісти
да, без Пухлого Ы не солидно
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20.01.2022 13:01 Відповісти
ну я вам скажу, що Раїся, Іран і ПН. Корея - це тріумвірат досить грізний. У всіх є ядерна кнопка.
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20.01.2022 14:19 Відповісти
у Ирана - не факт.
но иные изгои кроме москвы хоть не декларируют и не реализуют захват чужих территорий
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20.01.2022 14:27 Відповісти
Ще додати П. Корею і буде повний набір міжнародних ттерористів.
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20.01.2022 11:44 Відповісти
Хаххаха )) Прогрес і розвиток країни))) Ну вам ще голуба почтового в Зімбабве відправити потрібно і будет коалція мега потужних держав))) Цьому аладіну в чурбані голову напекло як і бункерній крисі.
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20.01.2022 11:44 Відповісти
братушки.

По мнению «великого аятоллы» Хомейни, операции по перемене пола дозволены и соотносятся с исламом. Такие операции были официально разрешены духовным лидером страны в 1983 году специальной фетвой.
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20.01.2022 11:45 Відповісти
Кацапстан + Іран + Північна Корея. То є еліта цивілізації.
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20.01.2022 11:49 Відповісти
Ну как бы еще Китай) Они совместные военые учения проведут в Индийском океане))
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20.01.2022 11:52 Відповісти
+ Афганистан , как яркого представителя всего прогрессивного человечества.
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20.01.2022 12:39 Відповісти
и пусть скрещиваются между собой
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20.01.2022 13:58 Відповісти
У Путіна чимало союзників...і Лукашенка і ще є Кім Чен Ин у Північній Кореї, Мадуро у Венесуєлі...Сомалійські пірати ..племена канібалів з Папуа-Нової Гвінеї))
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20.01.2022 11:51 Відповісти
Оно и видно по уровню жизни иранского населения что 40 лет ты противостоишь Америке. Хотя тебе то что. Не ты же голодаешь а холопы.
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20.01.2022 11:51 Відповісти
раїсі впєрдє!
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20.01.2022 11:51 Відповісти
Президент Ірану Раїсі запропонував президенту Раїсі Володі .........
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20.01.2022 11:51 Відповісти
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20.01.2022 12:49 Відповісти
И что ты можешь, Раиси( и что напоминает мне это иранское погоняло)?. Сбить еще один наш гражданский самолет?
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20.01.2022 11:53 Відповісти
Можно было бы поржать и предложить им в компанию Ким Чен Ына, но ...
РФ + Иран совместно могут существенно влиять на мировой рынок углеводородов. А это уже не смешно.
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20.01.2022 11:53 Відповісти
Как влиять? Они таким влиянием могут лишь лишить себя доходов с замещением своей доли рынка другими поставщиками. Доля Ирана на рынке нефти уж точно не решающая, а рф там и так давно подвинули...
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20.01.2022 11:59 Відповісти
Ликбез по мировой энергетике проводить нет желания. Замечу только, что выдавать желаемое за действительное - путь к краху.
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20.01.2022 12:08 Відповісти
угу иран влез в сирию где несёт потери в тыс своих ихтам нетов
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20.01.2022 12:44 Відповісти
Правильно. Еще 40 лет сосите лапу или что вы там у верблюдов сосете.
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20.01.2022 11:56 Відповісти
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20.01.2022 11:56 Відповісти
И обратный отсчёт - 23. 22. 21...
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20.01.2022 12:42 Відповісти
Раиси получил кличку Мясник , он повесил тысячи людей. Теперь он предлагает московской мясной лавке объединиться
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20.01.2022 11:57 Відповісти
Он ему письмо гонцом прислал или позвонил по американскому телефону или там мессенджеру, или вовсе выступил по ТВ изобретенному американцами? А живёт, наверное, в пустыне без электричества и водоснабжения и без всяких благ созданных свободным миром. Но призывает бороться. Дикарям нечего предложить своим гражданам, они лишь могут разрушать и звать в союзники себе подобных.
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20.01.2022 11:58 Відповісти
Ну это понятно-Лукашенко вам в помощь!!!
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20.01.2022 11:58 Відповісти
Нехай би ще й ''пакт'' якийсь підписали.
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20.01.2022 11:58 Відповісти
Что по данному поводу думает Китай? Главный торговый партнёр США...
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20.01.2022 11:59 Відповісти
Шах https://www.dw.com/uk/%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7-%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%87%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%B2-%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96/a-41985836 Ірану Мохаммед Реза Пахлаві правив країною 38 років. Він запросив до країни багатьох американських цивільних і військових фахівців, закуповував у США новітнє озброєння і отримував щедру фінансову та технічну допомогу для здійснення амбітної програми модернізації країни. США були зацікавлені в надійному партнері: шах гарантував вільний доступ до іранської нафти, допомагав здійснювати контроль над Перською затокою і над південними кордонами СРСР. На початку 1960-х років, за президентства Кеннеді, Реза Пахлаві почав реалізацію своєї програми прозахідних реформ, яка отримала назву "білої революції" і закінчилася крахом та революцією ісламської. ........
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20.01.2022 12:00 Відповісти
Интернационал каннибалов формализуется, хоть виден был издалека.
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20.01.2022 12:01 Відповісти
И после нефтяного эмбарго жижу будете друг другу продавать или менять на еду....
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20.01.2022 12:02 Відповісти
нічівосла нєпанясла:
так він президент Ірану, чи Раісі?
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20.01.2022 12:04 Відповісти
Хорошего человека Раиссей не назовут
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20.01.2022 12:06 Відповісти
братские народы же)
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20.01.2022 12:07 Відповісти
краще з китаєм! бо з раші такі союзники...он сербам допомогли...з косово а так знаючи що в ірану вибору немає, тому ідуть на поклон щоб закупити російські с400 та сушки. чи розуміють вони що то є лайно? так, але із за санкцій нічого іншого вони купити не можуть
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20.01.2022 12:08 Відповісти
Президент Ирана предложил Путину вместе сбивать пассажирские самолёты
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20.01.2022 12:09 Відповісти
Раїсі та роїся, ой ***** ліл
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20.01.2022 12:09 Відповісти
Ага пусть подключаются паравозиком. Только кто будет с зади толкать?
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20.01.2022 12:09 Відповісти
Не самая плохая компания, скоро подтянутся братья из Талибана и Ким Чен Ын😂
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20.01.2022 12:13 Відповісти
Талироссы и кимченбаны
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20.01.2022 12:17 Відповісти
Два одиночества нашли друг друга на огромной земле.
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20.01.2022 12:13 Відповісти
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20.01.2022 12:48 Відповісти
"***** и галантерейщик - это большая сила" (почти С)
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20.01.2022 12:27 Відповісти
Хорошая теплая компания и погоняло у людоеда соответствует
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20.01.2022 12:28 Відповісти
Иран и Раша - два сапога пара
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20.01.2022 12:32 Відповісти


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20.01.2022 12:47 Відповісти
Роися и Иран - сестра и брат навек!
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20.01.2022 12:58 Відповісти
Це тактика московії, підключати Іран і Північну Корею, а потім виступати з ними на переговорах миротворцем. Через пару днів вони почнуть бикувати, випускати якісь ракети і погрожувати США, щоб США звернулися за допомогою до кацапів. Це вже пройденно, ідіть кацапи на@уй!
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20.01.2022 13:00 Відповісти
Шобла кучкуется
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20.01.2022 13:39 Відповісти
Яке їхало - таке здибало.
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20.01.2022 14:21 Відповісти
Раіся і без Раїсі протистоїть клятим піндосам.
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20.01.2022 14:30 Відповісти
Ще один півень закукурікав,з парашного кута.
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20.01.2022 14:35 Відповісти
Еще одна "бензоколонка" подала голос, вот только что они будут друг другу поставлять - нефть, газ, икру, зомбированных идиотов??? Это в обеих странах есть в достатке, так что друг другу никак не помогут, а вот те у кого есть еще что-то почему-то не спешат в клуб "избранных"!
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20.01.2022 15:08 Відповісти
 
 