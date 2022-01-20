Президент Ірану Раїсі запропонував Путіну разом протистояти США

Іран та Росія можуть разом протистояти діям Сполучених Штатів, заявив президент Ірану Ібрагім Раїсі на переговорах із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

"У нинішніх дуже виняткових умовах, коли відбувається протистояння одностороннім діям Заходу, зокрема Сполученим Штатам, ми можемо створити синергію у нашій взаємодії. Ми понад 40 років уже протистоїмо американцям. І ми ніколи не зупинимо прогрес і розвиток країни через санкції або через загрози", - сказав президент Ірану.

Раїсі назвав Росію дружньою державою. Він висловив сподівання, що відносини з РФ будуть "стійкими та всебічніми".

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