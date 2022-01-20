РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9456 посетителей онлайн
Новости
11 563 62

"Цитрус" использовал "схемы ФОПов" на сотни миллионов гривен, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Проверка работы крупной сети магазинов электроники "Цитрус" показала, что компания, вероятно, использовала масштабные схемы уклонения от налогов и могла получить нелегальную прибыль в 400 млн гривен. Речь идет о привлечении десятков "карманных" ФОП (физлиц-предпринимателей), фиктивных возвратах техники, липовых кредитах и ​​"скрутках" НДС.

Об этом сообщил журналист Евгений Плинский в Telegram, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на obozrevatel.

По его словам, данные о "схематозе" в "Цитрусе" получило главное управление ГНС Одесской области по итогам проверки. Однако в финальный отчет о работе компании эти данные не попали – как предполагает журналист, в результате коррупции.

"В 2021 ГУ ГНС Одесской области провело масштабную проверку "Цитруса", выявило всю подноготную их схематоза, но в акт это все не попало, а в очередной раз легло под сукно", – написал Плинский. Он уточнил, что информационную справку о якобы настоящих результатах проверки ему передали сами сотрудники налоговой, и опубликовал копию документа:

В документе, в частности, идет речь о таких нарушениях:

  • использование 80 "карманных" "ФОПов" – с их помощью, в частности, реализуются "серые" товары;
  • уклонение от использования кассовых аппаратов и фиктивный возврат техники от покупателей на 40 млн грн ежемесячно;
  • оформление банковских кредитов на товар, который существует только по документам;
  • занижение стоимости техники при импорте в 10-20 раз и документальный сбыт товаров на фирмы-"скрутки" для отмывания НДС, а также продажа товаров подконтрольным "ФОПам" с занижением стоимости в десятки раз.

Полученную в результате "схематоза" прибыль в 400 млн грн, по данным отчета, вывели через компанию "ЗНВКІФ "СТЮАРТ", конечным бенефициаром которой является Григорий Топал. Он – один из управляюших партнеров "Цитруса" и именно ему сейчас подконтрольна эта компания.

Цитрус использовал схемы ФОПов на сотни миллионов гривен, - СМИ 01

"В чем причина многолетней слепоты налоговой и ГФС к "Цитрусу" – предположений много. Одно из них касается высокопоставленных людей в Генпрокуратуре, но сейчас мы не об этом. Сейчас мы о том, что у нас на смену коррумпированному ГФС пришло Бюро экономической безопасности (БЭБ). Информационная справка по "Цитрусу" – готовая инструкция к действиям и БЭБа, и налоговой", – резюмировал Плинский.

Издание напоминает, что в компании "Цитрус" в 2020 году возник масштабный корпоративный конфликт. По словам политика и бизнесмена Геннадия Корбана, один из управляющих партнеров Григорий Топал решил избавиться от своего партнера по бизнесу Дмитрия Зинченко "рейдерским путем".

Зинченко и сам заявлял о рейдерском захвате. "Налицо факт рейдерского захвата управления компании со стороны ее второго собственника, Топала Григория Иордановича", – говорил Зинченко в видеообращении.

Зинченко пообещал бороться в правовом поле. После этого начались судебные разбирательства.

Однако фактически компания продолжила работать под единоличным руководством Топала. При этом стало известно, что он злоупотребляет властью в компании, "оптимизируя" налоговые платежи и занижая таможенные сборы.

В частности, еще летом 2021 года стало известно, что технику для "Цитруса" завозили в Украину через подставных "ФОПов" по заниженным ценам. В результате были не уплачены налоги на 13,3 млн грн. По факту было открыто дело, но следователь закрыл его, опираясь только на показания менеджмента компании.

А 12 октября 2021 года Хозяйственный суд Одесской области вынес решение о признании 1 млрд грн задолженности компании "Цитрус" перед третьими лицами. "Это свидетельствует о том, что корпоративный конфликт продолжается. И в нем рано или поздно будет поставлена точка и восстановлена справедливость", – уверен Корбан.

Сам Корбан приобрел 50% компании "ЗТ-Инвест" – ей принадлежат торговые марки и логотипы сети "Цитрус". У Топала эту сделку не признают.

Ранее суд запретил использовать торговую марку "Цитрус" и постановил, что торговля под этим брендом должна прекратиться. Более того, сайт и домен с использованием этого названия должны быть временно заблокированы – до момента, когда суд вынесет финальное решение в деле "Цитруса".

Тем не менее в самом "Цитрусе" не согласились с этим решением суда, и компания заверила, что продолжит работу. Основной сайт "Цитруса" (citrus.ua) при этом прекратил работу, однако онлайн магазин теперь работает по другому адресу – citrus.com.ua.

Автор: 

Госпогранслужба (6756) налоги (3252) Плинский Евгений (40) Цитрус (1) ФОП (34)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
Перевірте ще 95 квартал. )
показать весь комментарий
20.01.2022 14:54 Ответить
+17
Ха ! Вони там усі цим займаються. Розетка і зараз продає з чеком ФОП.
показать весь комментарий
20.01.2022 14:55 Ответить
+14
Отетановость, все сети на этом сидят.
показать весь комментарий
20.01.2022 14:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перевірте ще 95 квартал. )
показать весь комментарий
20.01.2022 14:54 Ответить
гарант нюхает а народу нельзя. шо дозволено юпитеру не позволено быку
показать весь комментарий
20.01.2022 15:21 Ответить
ага, щас
показать весь комментарий
20.01.2022 15:41 Ответить
Отетановость, все сети на этом сидят.
показать весь комментарий
20.01.2022 14:54 Ответить
Але особливий цинус в тому, що саме Цитрус була одним із авторів та найактивнішим лобістом прийняття закону про зменшення вартості неоподатковуваних товарів, які громадяни можуть замовляти із закордону. До 100 євро зі 150. А хотіли взагалі до 30. Ось такі тварі. Я принципово у них нічого не купую.
показать весь комментарий
20.01.2022 15:51 Ответить
Это вы горячитесь, цитрус просто вслух говорил и делал то о чем все сетивики и так думают и лобируют (так или иначе). Они все спят и видят как люди у них покупают все втридорого, при этом сами ищут любые вариации как ввезти по серому.
показать весь комментарий
20.01.2022 16:05 Ответить
Думають може і всі, а ініціювала АПІТУ, в яку із мереж входили Цитрус, Ало та Мойо. Та ж Розетка, наприклад, не входила до списку.
показать весь комментарий
20.01.2022 17:15 Ответить
Ха ! Вони там усі цим займаються. Розетка і зараз продає з чеком ФОП.
показать весь комментарий
20.01.2022 14:55 Ответить
тото и оно.
друзьям все - остальным закон

ну какой дурак будет сюда инвестировать
показать весь комментарий
20.01.2022 15:04 Ответить
В Розетке есть продавцы-сама Розетка и есть куча ФОПов, которые продают свой товар через Розетку. Сама Розетка с чеком как юрлицо, а если ФОП-то ФОП. Я заказываю только у самой Розетки-выгодней и возвраты хорошо принимает
показать весь комментарий
20.01.2022 17:12 Ответить
делюга пошла , теперь по принципу - так не доставайся же ты не кому , отдали на растерзание компетентным органам
показать весь комментарий
20.01.2022 14:58 Ответить
Перевірка синхронно з з судами проти рейдера Корбана.
показать весь комментарий
20.01.2022 14:59 Ответить
Задрали зеленые твари - что не противоречит закону,то разрешается.Пусть пальцем в себя тычут,офшорники сраные.Ох и мерзость же выбрали 73%....
показать весь комментарий
20.01.2022 14:59 Ответить
Это как раз противоречит закону.
Забавно, что жулики возмущены, что их прижимают.
показать весь комментарий
20.01.2022 15:03 Ответить
дело не в жуликах а в избирательности таких проверок.
Это прямой путь к рашке - государство ставит всех в невыносимые условия выживания и все вынуждены нарушать закон. А потом госудасртво карает нелояльных.
показать весь комментарий
20.01.2022 15:24 Ответить
В рашке как раз все жестко и так обманывать государство тебе не позволят. В США, в общем-то тоже.
У нас же все иначе - государство наказывает только когда кто-то уже совсем охренел, как этот Цитрус - там не просто схемы ухода от налогов через ФОП, там и фейковые возвраты товаров и прочее откровенное мошенничество.
показать весь комментарий
20.01.2022 15:39 Ответить
"У нас терминал сейчас не работаєт ..."
показать весь комментарий
20.01.2022 17:59 Ответить
так ловите "цитрусов" за єти схемьі. У вас же куча фискалов, - ловите.
И не доколупуйтесь до всех ФОПов
А то все равно как давайте оскопим всех мужиков потому что кто -то из них возможно насильник.
показать весь комментарий
20.01.2022 14:59 Ответить
ВСЕ сетевые магазины используют "схемы ФОПов", уходя от налогов
показать весь комментарий
20.01.2022 15:00 Ответить
цитрус, конечно, главный негодяй
но куда деть Кривирижсталь, где индус жалуется, что кошмарят нонстоп

и почему Ротердамы плюс (а там поболе будет) пронесло?
и почему 70% облгазов в одних руках, такой монополизм может быть сегодня разве что в диких странах
показать весь комментарий
20.01.2022 15:02 Ответить
Только цитрус??? Да какая же они могли???
Ну никто же такого же было и вот опять...

Я все чаще и чаще начинаю понимать беременных в токсикозе...
показать весь комментарий
20.01.2022 15:04 Ответить
Епіцентри провірте, там все так само.
показать весь комментарий
20.01.2022 15:05 Ответить
и мобилак....
показать весь комментарий
20.01.2022 21:28 Ответить
Корбан знову чорнуху замовив
показать весь комментарий
20.01.2022 15:05 Ответить
Ну тут все ясно - нужно запретить ФОПы😁
показать весь комментарий
20.01.2022 15:05 Ответить
Только сейчас узнали о схеме с спд🤣? А Розетка? Она так же работает + масса предприятий так уходят от налога. Вот так и нивелируется понятие СПД.
показать весь комментарий
20.01.2022 15:07 Ответить
Не трогай розетку.
показать весь комментарий
20.01.2022 15:51 Ответить
?
показать весь комментарий
20.01.2022 21:29 Ответить
EPAM та інші великі ІТ компанії також використовують ці схеми...Чи й не новина.
показать весь комментарий
20.01.2022 15:09 Ответить
это не та схема
показать весь комментарий
20.01.2022 15:11 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2022 15:09 Ответить
И шо? Она завтра и 140 может быть. У нас коммуналка это этакий баланс между хотелками олигархов и стремом правительства. К экономике наши тарифы не имеют никакого отношения.
показать весь комментарий
20.01.2022 16:34 Ответить
Зато ми проти терміналів, а нащо платити податки з прибутків? Втому числі 1.5% для української армії!!!!
Нехай бюджетники- вчителі, вихователі, медсестри платять. А ми будемо приходити до школи, дитячий садочок, лікарню та вимагати- у вас всьо далжно біть, і викладати в фейсбуки - вот мол какая ніщєта, а ані далжни всєм абиспечіть! Волати - а хдє мая пєнсія і т.п
показать весь комментарий
20.01.2022 15:09 Ответить
На ндс скрутках міліарди крадуть з дозволу єрмака, а дрібних комерсантів чмирять. Крім того всі фопи платять податок з обороту, якщо ви не знали
показать весь комментарий
20.01.2022 15:33 Ответить
смотря какой список ФОПа) по 1 списку фиксированный налог! а обороты "рисуют" смешные!!!
показать весь комментарий
20.01.2022 16:17 Ответить
теперь ясно.
Это терминалы, оказывается, виноваты, что экономика Украины падает
показать весь комментарий
20.01.2022 15:50 Ответить
Мощно!!! Чем закончится через год - посмотрим. Как правило получается "пшик".
показать весь комментарий
20.01.2022 15:11 Ответить
А тут и вангой быть не нужно - очередной виток инфляции. Мы с Вами станем еще беднее.
показать весь комментарий
20.01.2022 16:38 Ответить
Так они же и выводят "ФОПов" на протесты против "произвола власти" и ужесточения финансового контроля. Прибыльные схемы рушатся, а платить налоги в полном объеме по-закону ну уж очень не хочется.
показать весь комментарий
20.01.2022 15:19 Ответить
по какому закону, который один для всех?
показать весь комментарий
20.01.2022 15:48 Ответить
Так 90% работает
показать весь комментарий
20.01.2022 15:22 Ответить
Где Корбан ,там правда! Честнейший из всех жидов наживший свои капиталы трудовыми мозолями!
показать весь комментарий
20.01.2022 15:24 Ответить
Зробіть нормальні умови для ведення бізнесу, фірми перестануть хєрньою займатися
показать весь комментарий
20.01.2022 15:31 Ответить
"схематоз" - тільки журналіст - дебіл може вживати напівцензурний вираз.
Може варто піти далі - не схематоз, а "наї***ово".
Який простір для фантазій напівграмотних писюків/писюнів (тих що пишуть таке)
показать весь комментарий
20.01.2022 15:45 Ответить
тоже мне новость. все так работают
показать весь комментарий
20.01.2022 15:47 Ответить
Вот собствено и ответ на вопрос - кто выводит "ФОП"ы на "протесты"
показать весь комментарий
20.01.2022 15:53 Ответить
Вас цены устраивают на продукты питания? На другие товары? Угадайте с трех раз кто заплатит в конечном итоге за все? Ну уберут ФОПы. Что сделают торговые сети, чтобы на плаву остаться при такой налоговой системе? У нас уже цены выше на многие товары чем в той же Польше.
показать весь комментарий
20.01.2022 16:29 Ответить
осортимент бы шикарный в отличии от барахолки алло и розетка..хотя они все контробас..
показать весь комментарий
20.01.2022 16:00 Ответить
по правде сказать, цитрус всегда был безответственным магазином по типу киевстара; что цитрусу что киевстару место на помойке - это бизнесом назвать нельзя.
показать весь комментарий
20.01.2022 16:00 Ответить
Причем тут цитрус. Тут речь вообще-то о ФОПах под сетями. Нужен прецидент. Пресуха потом пойдет по всем потому как практически все так работают. Угадайте чем лично для Вас это аукнется.
показать весь комментарий
20.01.2022 16:31 Ответить
Я думаю ростом цен, дефицитом некоторых товаров, ростом коррупции в государственных органах, уполномоченных контролировать экономическую безопасность.
показать весь комментарий
20.01.2022 17:00 Ответить
Вы к сожалению абсолютно правы. Всей той кучей "нищаков" за которые в конечном итоге заплатит обычный обыватель, т.е. мы с Вами. Вот как раз самое время ко всем нашим негараздам.
показать весь комментарий
20.01.2022 17:05 Ответить
Мало что Цитрус барыжил бракованным товаром под видом нового.
Мало скандалов с их менеджерами которые выкладывали личные фото покупателей которые сдали им на ремонт купленные там же мобилы...
показать весь комментарий
20.01.2022 16:00 Ответить
Гасите уже эти фопы! Всем в черный нал и пусть радуются дефициту )
показать весь комментарий
20.01.2022 16:05 Ответить
причем тут Цитрус) вся страна так работает! Эпицентр, Сильпо, АТБ и прочие.... ВСЕ!!! Откатывают налоговикам, ментам и прокурорским и работают спокойно! Это миллиарды недополученных в бюджет поступлений!!! С этого все и начинается - с коррупции!!! Сломать эту систему - и будет у нас европейское государство!
показать весь комментарий
20.01.2022 16:13 Ответить
Та що там цитрус, якщо в нашому містечку є великий буд.маркет , хазяїн колишній голова рда, але офіційно він власник лише будівлі , яку здає за копійки в оренду десяткам фопів.
показать весь комментарий
20.01.2022 16:14 Ответить
Статья ниочем. Как видно ничего не выявлено и ничего не доказано. Но есть типа подозрения. Подозревать можно что угодно. Схематоз с ФОПами в сетях был давным давно всем известен, все сети этим пользовались и законодательно на сколько знаю до последнего времени по крайней мере это не запрещено. Попытка высосать сенсацию из пальца. Закройте ФОПы. Пусть еще и продуктовые сети свернутся. Не нажретесь никак. Скрутки ПДВ ищите у наших экспортеров известных. Или там кишка тонка?
показать весь комментарий
20.01.2022 16:26 Ответить
Ну так "вдуйте" хзяевам и руководителям Цитруса по самое "немогу"!
Не кошмарьте честных ФОПов.
показать весь комментарий
20.01.2022 17:25 Ответить
Суть новости: возможно что то было, какой-то чудик написал в телеграмм канале, ссылался на другой ресурс, а там и сами ничего не знают.

Заказуха и чернуха.
показать весь комментарий
20.01.2022 20:55 Ответить
Завдяки цьому сраному цитруру з нас деруть податки при купівлі з алиєкспресу ,а так горлав їх мудило головний що воно таке чесне
показать весь комментарий
21.01.2022 16:35 Ответить
Открытие, бляха-муха!
Все держат фальшивых ФОПов!
показать весь комментарий
21.01.2022 17:02 Ответить
 
 