"Цитрус" использовал "схемы ФОПов" на сотни миллионов гривен, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Проверка работы крупной сети магазинов электроники "Цитрус" показала, что компания, вероятно, использовала масштабные схемы уклонения от налогов и могла получить нелегальную прибыль в 400 млн гривен. Речь идет о привлечении десятков "карманных" ФОП (физлиц-предпринимателей), фиктивных возвратах техники, липовых кредитах и ​​"скрутках" НДС.

Об этом сообщил журналист Евгений Плинский в Telegram, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на obozrevatel.

По его словам, данные о "схематозе" в "Цитрусе" получило главное управление ГНС Одесской области по итогам проверки. Однако в финальный отчет о работе компании эти данные не попали – как предполагает журналист, в результате коррупции.

"В 2021 ГУ ГНС Одесской области провело масштабную проверку "Цитруса", выявило всю подноготную их схематоза, но в акт это все не попало, а в очередной раз легло под сукно", – написал Плинский. Он уточнил, что информационную справку о якобы настоящих результатах проверки ему передали сами сотрудники налоговой, и опубликовал копию документа:

В документе, в частности, идет речь о таких нарушениях:

использование 80 "карманных" "ФОПов" – с их помощью, в частности, реализуются "серые" товары;

уклонение от использования кассовых аппаратов и фиктивный возврат техники от покупателей на 40 млн грн ежемесячно;

оформление банковских кредитов на товар, который существует только по документам;

занижение стоимости техники при импорте в 10-20 раз и документальный сбыт товаров на фирмы-"скрутки" для отмывания НДС, а также продажа товаров подконтрольным "ФОПам" с занижением стоимости в десятки раз.

Полученную в результате "схематоза" прибыль в 400 млн грн, по данным отчета, вывели через компанию "ЗНВКІФ "СТЮАРТ", конечным бенефициаром которой является Григорий Топал. Он – один из управляюших партнеров "Цитруса" и именно ему сейчас подконтрольна эта компания.







"В чем причина многолетней слепоты налоговой и ГФС к "Цитрусу" – предположений много. Одно из них касается высокопоставленных людей в Генпрокуратуре, но сейчас мы не об этом. Сейчас мы о том, что у нас на смену коррумпированному ГФС пришло Бюро экономической безопасности (БЭБ). Информационная справка по "Цитрусу" – готовая инструкция к действиям и БЭБа, и налоговой", – резюмировал Плинский.

Издание напоминает, что в компании "Цитрус" в 2020 году возник масштабный корпоративный конфликт. По словам политика и бизнесмена Геннадия Корбана, один из управляющих партнеров Григорий Топал решил избавиться от своего партнера по бизнесу Дмитрия Зинченко "рейдерским путем".

Зинченко и сам заявлял о рейдерском захвате. "Налицо факт рейдерского захвата управления компании со стороны ее второго собственника, Топала Григория Иордановича", – говорил Зинченко в видеообращении.

Зинченко пообещал бороться в правовом поле. После этого начались судебные разбирательства.

Однако фактически компания продолжила работать под единоличным руководством Топала. При этом стало известно, что он злоупотребляет властью в компании, "оптимизируя" налоговые платежи и занижая таможенные сборы.

В частности, еще летом 2021 года стало известно, что технику для "Цитруса" завозили в Украину через подставных "ФОПов" по заниженным ценам. В результате были не уплачены налоги на 13,3 млн грн. По факту было открыто дело, но следователь закрыл его, опираясь только на показания менеджмента компании.

А 12 октября 2021 года Хозяйственный суд Одесской области вынес решение о признании 1 млрд грн задолженности компании "Цитрус" перед третьими лицами. "Это свидетельствует о том, что корпоративный конфликт продолжается. И в нем рано или поздно будет поставлена точка и восстановлена справедливость", – уверен Корбан.

Сам Корбан приобрел 50% компании "ЗТ-Инвест" – ей принадлежат торговые марки и логотипы сети "Цитрус". У Топала эту сделку не признают.

Ранее суд запретил использовать торговую марку "Цитрус" и постановил, что торговля под этим брендом должна прекратиться. Более того, сайт и домен с использованием этого названия должны быть временно заблокированы – до момента, когда суд вынесет финальное решение в деле "Цитруса".

Тем не менее в самом "Цитрусе" не согласились с этим решением суда, и компания заверила, что продолжит работу. Основной сайт "Цитруса" (citrus.ua) при этом прекратил работу, однако онлайн магазин теперь работает по другому адресу – citrus.com.ua.