"Цитрус" использовал "схемы ФОПов" на сотни миллионов гривен, - СМИ. ДОКУМЕНТ
Проверка работы крупной сети магазинов электроники "Цитрус" показала, что компания, вероятно, использовала масштабные схемы уклонения от налогов и могла получить нелегальную прибыль в 400 млн гривен. Речь идет о привлечении десятков "карманных" ФОП (физлиц-предпринимателей), фиктивных возвратах техники, липовых кредитах и "скрутках" НДС.
Об этом сообщил журналист Евгений Плинский в Telegram, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на obozrevatel.
По его словам, данные о "схематозе" в "Цитрусе" получило главное управление ГНС Одесской области по итогам проверки. Однако в финальный отчет о работе компании эти данные не попали – как предполагает журналист, в результате коррупции.
"В 2021 ГУ ГНС Одесской области провело масштабную проверку "Цитруса", выявило всю подноготную их схематоза, но в акт это все не попало, а в очередной раз легло под сукно", – написал Плинский. Он уточнил, что информационную справку о якобы настоящих результатах проверки ему передали сами сотрудники налоговой, и опубликовал копию документа:
В документе, в частности, идет речь о таких нарушениях:
- использование 80 "карманных" "ФОПов" – с их помощью, в частности, реализуются "серые" товары;
- уклонение от использования кассовых аппаратов и фиктивный возврат техники от покупателей на 40 млн грн ежемесячно;
- оформление банковских кредитов на товар, который существует только по документам;
- занижение стоимости техники при импорте в 10-20 раз и документальный сбыт товаров на фирмы-"скрутки" для отмывания НДС, а также продажа товаров подконтрольным "ФОПам" с занижением стоимости в десятки раз.
Полученную в результате "схематоза" прибыль в 400 млн грн, по данным отчета, вывели через компанию "ЗНВКІФ "СТЮАРТ", конечным бенефициаром которой является Григорий Топал. Он – один из управляюших партнеров "Цитруса" и именно ему сейчас подконтрольна эта компания.
"В чем причина многолетней слепоты налоговой и ГФС к "Цитрусу" – предположений много. Одно из них касается высокопоставленных людей в Генпрокуратуре, но сейчас мы не об этом. Сейчас мы о том, что у нас на смену коррумпированному ГФС пришло Бюро экономической безопасности (БЭБ). Информационная справка по "Цитрусу" – готовая инструкция к действиям и БЭБа, и налоговой", – резюмировал Плинский.
Издание напоминает, что в компании "Цитрус" в 2020 году возник масштабный корпоративный конфликт. По словам политика и бизнесмена Геннадия Корбана, один из управляющих партнеров Григорий Топал решил избавиться от своего партнера по бизнесу Дмитрия Зинченко "рейдерским путем".
Зинченко и сам заявлял о рейдерском захвате. "Налицо факт рейдерского захвата управления компании со стороны ее второго собственника, Топала Григория Иордановича", – говорил Зинченко в видеообращении.
Зинченко пообещал бороться в правовом поле. После этого начались судебные разбирательства.
Однако фактически компания продолжила работать под единоличным руководством Топала. При этом стало известно, что он злоупотребляет властью в компании, "оптимизируя" налоговые платежи и занижая таможенные сборы.
В частности, еще летом 2021 года стало известно, что технику для "Цитруса" завозили в Украину через подставных "ФОПов" по заниженным ценам. В результате были не уплачены налоги на 13,3 млн грн. По факту было открыто дело, но следователь закрыл его, опираясь только на показания менеджмента компании.
А 12 октября 2021 года Хозяйственный суд Одесской области вынес решение о признании 1 млрд грн задолженности компании "Цитрус" перед третьими лицами. "Это свидетельствует о том, что корпоративный конфликт продолжается. И в нем рано или поздно будет поставлена точка и восстановлена справедливость", – уверен Корбан.
Сам Корбан приобрел 50% компании "ЗТ-Инвест" – ей принадлежат торговые марки и логотипы сети "Цитрус". У Топала эту сделку не признают.
Ранее суд запретил использовать торговую марку "Цитрус" и постановил, что торговля под этим брендом должна прекратиться. Более того, сайт и домен с использованием этого названия должны быть временно заблокированы – до момента, когда суд вынесет финальное решение в деле "Цитруса".
Тем не менее в самом "Цитрусе" не согласились с этим решением суда, и компания заверила, что продолжит работу. Основной сайт "Цитруса" (citrus.ua) при этом прекратил работу, однако онлайн магазин теперь работает по другому адресу – citrus.com.ua.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
друзьям все - остальным закон
ну какой дурак будет сюда инвестировать
Забавно, что жулики возмущены, что их прижимают.
Это прямой путь к рашке - государство ставит всех в невыносимые условия выживания и все вынуждены нарушать закон. А потом госудасртво карает нелояльных.
У нас же все иначе - государство наказывает только когда кто-то уже совсем охренел, как этот Цитрус - там не просто схемы ухода от налогов через ФОП, там и фейковые возвраты товаров и прочее откровенное мошенничество.
И не доколупуйтесь до всех ФОПов
А то все равно как давайте оскопим всех мужиков потому что кто -то из них возможно насильник.
но куда деть Кривирижсталь, где индус жалуется, что кошмарят нонстоп
и почему Ротердамы плюс (а там поболе будет) пронесло?
и почему 70% облгазов в одних руках, такой монополизм может быть сегодня разве что в диких странах
Ну никто же такого же было и вот опять...
Я все чаще и чаще начинаю понимать беременных в токсикозе...
Нехай бюджетники- вчителі, вихователі, медсестри платять. А ми будемо приходити до школи, дитячий садочок, лікарню та вимагати- у вас всьо далжно біть, і викладати в фейсбуки - вот мол какая ніщєта, а ані далжни всєм абиспечіть! Волати - а хдє мая пєнсія і т.п
Это терминалы, оказывается, виноваты, что экономика Украины падает
Може варто піти далі - не схематоз, а "наї***ово".
Який простір для фантазій напівграмотних писюків/писюнів (тих що пишуть таке)
Мало скандалов с их менеджерами которые выкладывали личные фото покупателей которые сдали им на ремонт купленные там же мобилы...
Не кошмарьте честных ФОПов.
Заказуха и чернуха.
Все держат фальшивых ФОПов!