"Цитрус" використав "схеми ФОПів" на сотні мільйонів гривень, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Перевірка роботи великої мережі магазинів електроніки "Цитрус" показала, що ця компанія, ймовірно, використала масштабні схеми ухилення від податків та могла отримати нелегальний прибуток у 400 млн гривень. Йдеться про залучення десятків "кишенькових" ФОПів (фізосіб-підприємців), фіктивні повернення техніки, липові кредити та "скрутки" ПДВ.

Про це повідомив журналіст Євген Плинський у Telegram, передає Цензор.НЕТ з посиланням на obozrevatel.

За його словами, дані про "схематоз" у "Цитрусі" отримало головне управління ДПС Одеської області за підсумками перевірки. Однак у фінальний звіт про роботу компанії ці дані не потрапили – як припускає журналіст, внаслідок корупції.

"У 2021 році ГУ ДПС Одеської області провело масштабну перевірку "Цитрусу", виявило всю підноготну їхнього схематозу, але до акту це все не потрапило, а в черговий раз лягло під сукно", – написав Плинський. Він уточнив, що інформаційну довідку про нібито справжні результати перевірки йому передали самі працівники податкової, та опублікував копію документа:

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Корбан подав позови до співвласника компанії "Цитрус" Топала на 1 млрд грн.

У документі, зокрема, йдеться про такі порушення:

  • використання 80 "кишенькових" ФОПів – за їх допомогою, зокрема, реалізуються "сірі" товари;

  • ухилення від використання касових апаратів та фіктивне повернення техніки від покупців на 40 млн грн щомісяця;

  • оформлення банківських кредитів на товар, що існує лише за документами;

  • заниження вартості техніки при імпорті в 10-20 разів та документальний збут товарів на фірми-"скрутки" для відмивання ПДВ, а також продаж товарів підконтрольним "ФОПам" із заниженням вартості в десятки разів.

Отриманий у результаті "схематозу" прибуток у 400 млн грн, за даними звіту, вивели через компанію "ЗНВКІФ "СТЮАРТ", кінцевим бенефіціаром якої є Григорій Топал. Він є одним із керуючих партнерів "Цитрусу" і саме йому наразі підконтрольна ця компанія.

Цитрус використав схеми ФОПів на сотні мільйонів гривень, - ЗМІ 01

"У чому причина багаторічної сліпоти податкової та ДФС до "Цитрусу" припущень багато. Одне з них стосується високопосадовців у Генпрокуратурі, але зараз ми не про це. Зараз ми про те, що у нас на зміну корумпованому ДФС прийшло Бюро економічної безпеки (БЕБ). Інформаційна довідка по "Цитрусу" – готова інструкція до дій та БЕБу та податкової", – резюмував Плинський.

Видання нагадує, що у компанії "Цитрус" у 2020 році виник масштабний корпоративний конфлікт. За словами політика та бізнесмена Геннадія Корбана, один з керуючих партнерів Григорій Топал вирішив позбутися свого партнера з бізнесу Дмитра Зінченка "рейдерським шляхом".

Зінченко і сам заявляв про рейдерське захоплення. "В наявності факт рейдерського захоплення управління компанії з боку її другого власника, Топала Григорія Йордановича", – говорив Зінченко у відеозверненні.

Зінченко пообіцяв боротися у правовому полі. Після цього розпочалися судові розгляди.

Проте фактично компанія продовжила працювати під одноосібним керівництвом Топала. При цьому стало відомо, що він зловживає владою в компанії, оптимізуючи податкові платежі та занижуючи митні збори.

Зокрема, ще влітку 2021 стало відомо, що техніку для "Цитрусу" завозили в Україну через підставні ФОПи за заниженими цінами. В результаті було не сплачено податки на 13,3 млн грн. За фактом було відкрито справу, але слідчий закрив її, спираючись лише на свідчення менеджменту компанії.

А 12 жовтня 2021 року Господарський суд Одеської області ухвалив рішення про визнання 1 млрд грн заборгованості компанії "Цитрус" перед третіми особами. "Це свідчить про те, що корпоративний конфлікт триває. І в ньому рано чи пізно буде поставлено крапку та відновлено справедливість", – упевнений Корбан.

Сам Корбан придбав 50% компанії "ЗТ-Інвест" – їй належать торгові марки та логотипи мережі "Цитрус". У Топала цю угоду не визнають.

Раніше суд заборонив використовувати торгову марку "Цитрус" та ухвалив рішення, що торгівля під цим брендом має припинитися. Більше того, сайт та домен із використанням цієї назви мають бути тимчасово заблоковані – до моменту, коли суд винесе фінальне рішення у справі "Цитрусу".

Проте в самому "Цитрусі" не погодилися із цим рішенням суду, і компанія запевнила, що продовжить роботу. Основний сайт "Цитрусу" (citrus.ua) при цьому припинив роботу, проте онлайн магазин тепер працює за іншою адресою – citrus.com.ua.

податки (3967) Плінський Євген (42) Цитрус (4) ФОП (167)
