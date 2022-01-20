Незначительных агрессий и жертв не бывает, - Зеленский

Незначительных агрессий, как и незначительных жертв, не бывает.

Об этом Зеленский написал в твитере, информирует Цензор.НЕТ.

"Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Говорю это как президент великой державы Украины", - отметил глава государства.