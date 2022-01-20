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Новости Война
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Незначительных агрессий и жертв не бывает, - Зеленский

Незначительных агрессий и жертв не бывает, - Зеленский

Незначительных агрессий, как и незначительных жертв, не бывает.

Об этом Зеленский написал в твитере, информирует Цензор.НЕТ.

"Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Говорю это как президент великой державы Украины", - отметил глава государства.

Незначительных агрессий и жертв не бывает, - Зеленский 01

агрессия (1704) Зеленский Владимир (20530)


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Топ комментарии
+26
https://ibigdan.livejournal.com/27872482.html Що не так з відосіком Зе?


Довго не міг зрозуміти, що не так з промовою президента. Аж сьогодні зранку дійшло, що це не промова до всіх українців. Це звернення Зеленського до своїх виборців. Які досі вірять у домовленості з Росією і що, якщо Росію не провокувати (свята простота!), вона й не нападе.

Вони вибрали Зеленського, бо Порошенко "провокував" Росію, а Зеленський - не буде. Накриє на кордоні поляну, сяде з Путіним за стіл і, під олів'є з холодцем, вип'є горілочки. І Путін скаже: о, так це ж зовсім інша справа! І зразу віддасть Крим і відведе війська.

Пройшло майже три роки. Ми відводили війська. Прибирали контрснайперські групи. Зеленський не називав Росію агресором і взагалі уникав слова "Росія". ВІн казав "та сторона". Та Росія чомусь знову провокувалась і провокувалась. План умиротворення агресора не спрацював. Окупація і війна тривають. Але виборці Зеленського не ******* проблем. Від проблем вони тільки дратуються і воліють їх не помічати. Тому президент і говорив вчора не про мобілізацію, не про бомбосховища і тривожні чемоданчики, а про шашлики на майські. Політик у Зеленському переміг державника. Тому цей відос тільки для своїх.

Мені хотілося б почути від Президента України, що Україна і він сам буде битися. На землі, на морі, в лісах, полях, містах і селах - кругом, де є українська земля. Мені хотілося б почути про мільйон окопів, викопаних коло наших міст. Про мільйони бійців територіальної самооборони: обучених, мотивованих, готових допомогти регулярній армії. Мені хотілося б почути про гроби, які поїдуть з України до Росії у разі нового вторгнення. Мені хотілося б бачити свою країну спроможною, сильною, небезпечною, а не нещасною жертвою, яка сидить на попі ровно і молиться, щоб на неї не напали.

https://www.facebook.com/100000678634331/posts/5159029977462906/ Сергей Марченко
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20.01.2022 16:59
+25
З тебе президент, як з псячого хвоста вінник
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20.01.2022 16:57
+16
Мля,насмотрелся уже в глаза ***** или нет? ****,дебила кусок, столько времени и жизней из-за него потеряно,а из за упущенного времени ,что можно было укреплять оборону, сколько ещё погибнет. Не наотдыхается гнида никак,семья уже на сейшелах,а сколько здесь семей погибнет из за этого долбо..ба.
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20.01.2022 17:04
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З тебе президент, як з псячого хвоста вінник
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20.01.2022 16:57 Ответить
ти думаєш таке кумедне прізвище даром твоїм предкам дали?
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20.01.2022 19:44 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27872482.html Що не так з відосіком Зе?


Довго не міг зрозуміти, що не так з промовою президента. Аж сьогодні зранку дійшло, що це не промова до всіх українців. Це звернення Зеленського до своїх виборців. Які досі вірять у домовленості з Росією і що, якщо Росію не провокувати (свята простота!), вона й не нападе.

Вони вибрали Зеленського, бо Порошенко "провокував" Росію, а Зеленський - не буде. Накриє на кордоні поляну, сяде з Путіним за стіл і, під олів'є з холодцем, вип'є горілочки. І Путін скаже: о, так це ж зовсім інша справа! І зразу віддасть Крим і відведе війська.

Пройшло майже три роки. Ми відводили війська. Прибирали контрснайперські групи. Зеленський не називав Росію агресором і взагалі уникав слова "Росія". ВІн казав "та сторона". Та Росія чомусь знову провокувалась і провокувалась. План умиротворення агресора не спрацював. Окупація і війна тривають. Але виборці Зеленського не ******* проблем. Від проблем вони тільки дратуються і воліють їх не помічати. Тому президент і говорив вчора не про мобілізацію, не про бомбосховища і тривожні чемоданчики, а про шашлики на майські. Політик у Зеленському переміг державника. Тому цей відос тільки для своїх.

Мені хотілося б почути від Президента України, що Україна і він сам буде битися. На землі, на морі, в лісах, полях, містах і селах - кругом, де є українська земля. Мені хотілося б почути про мільйон окопів, викопаних коло наших міст. Про мільйони бійців територіальної самооборони: обучених, мотивованих, готових допомогти регулярній армії. Мені хотілося б почути про гроби, які поїдуть з України до Росії у разі нового вторгнення. Мені хотілося б бачити свою країну спроможною, сильною, небезпечною, а не нещасною жертвою, яка сидить на попі ровно і молиться, щоб на неї не напали.

https://www.facebook.com/100000678634331/posts/5159029977462906/ Сергей Марченко
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20.01.2022 16:59 Ответить
Міша, я прзедент України!(с)
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20.01.2022 16:59 Ответить
ЗЛН-ЕРМк ПНХ!
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20.01.2022 17:01 Ответить
то все фигня, вот Андрюха Шевченко без работы остался
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20.01.2022 17:03 Ответить
Ну, не все так печально - зарплату ему Генуя продолжает платить!
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20.01.2022 18:01 Ответить
Мля,насмотрелся уже в глаза ***** или нет? ****,дебила кусок, столько времени и жизней из-за него потеряно,а из за упущенного времени ,что можно было укреплять оборону, сколько ещё погибнет. Не наотдыхается гнида никак,семья уже на сейшелах,а сколько здесь семей погибнет из за этого долбо..ба.
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20.01.2022 17:04 Ответить
для продажного дрібно-дріб"язкового говнокомандувача-тріпломати усе - велике..
Україна - Велика сама по собі, незалежно від шмаркатих уклоністів-приліпал, які тільки псують повітря людям
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20.01.2022 17:04 Ответить
на жаль, маленьке зелене непорозуміння буває президентом великої держави Україна
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20.01.2022 17:05 Ответить
Это вам жаль, а 73% писаются от восторга при мысли что неЛох их президент.
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20.01.2022 17:14 Ответить
Во дает, Спиноза!
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20.01.2022 17:07 Ответить
Зеленський у бронику то чиста породія .Уклониста - танцівника перед сепарами виставили воїном, самим не смішно,ЦН?
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20.01.2022 17:09 Ответить
ну дайте ему кто-то селедки...скумбрии по 8
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20.01.2022 17:10 Ответить
для тех кто пишет пост,не понимая в чём дело.
какой бы дебил не был ЗЕ,но тут он прав,ибо вчера Байден ляпнул именно следующее:-"«незначительное вторжение» кремлевских сил может не получить большого агрессивного отпора со стороны Соединенных Штатов. ".
на Байдена мгновенно окрысился и конгресс и сенат,не считая СМИ и просто граждан.
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20.01.2022 17:12 Ответить
так єти пості и пишут дебилі
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20.01.2022 17:32 Ответить
А чего сразу: "Байден ляпнул"? На пол-шишечки, это можно считать не вторжение. Так, что-то не заслуживающее сурового ответа от такой великой страны как США, у которой масса других проблем.
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20.01.2022 18:04 Ответить
судя по всему,тебе всунули уже по самый корень. так что получай удовольствие...гы-гы)))))))))))))))
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20.01.2022 18:16 Ответить
"Гірськолижник-пісюніст" почав повчати дорослих
P.S. Не хай іще затягне пісню про "просто пєрєстать стрєлять" і про те як "в очі ***** подивитися" треба

👉Взагалі, "час прихлопнути кришку піаніно" (с)
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20.01.2022 17:39 Ответить
Клоун, что ты об этом знаешь???
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20.01.2022 18:15 Ответить
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20.01.2022 18:20 Ответить
Гнида зеленая, небольших жертв не бывает? а КТО УБИЛ ЖУРАВЛЯ под твоим личным контролем?
А ты в это время жрал, спал, пил, отдыхал---лицемерное ничтожество!
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20.01.2022 18:35 Ответить
Ну тут ЗЕ правий.
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20.01.2022 19:03 Ответить
Сейчас, когда все западные сми трубят разведывательную информацию по поводу кацапского вторжения в Украину, когда все мировые лидеры обеспокоены предстоящей оккупацией нашей страны рашистами, ******* зе-чмо рассказывает, что ни какой войны не будет, а другой ******* - абхазская обезьяна агрохимия заявляет, что западные сми - пишут фейки, при этом украинская армия обеспечена только на 17% топливом. Поэтому у любого здравомысляего есть все основания полагать, что клоунская падоль умышленно сливает Украину рашистам.
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20.01.2022 19:05 Ответить
Молодец! Хорошо отбрил щенкапутина!
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20.01.2022 20:25 Ответить
 
 