Незначних агресій та жертв не буває, - Зеленський

Незначних агресій та жертв не буває, - Зеленський

Незначних агресій, як і незначних жертв не буває.

Про це Зеленський написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких. Кажу це як президент великої держави Україна", - зазначив глава держави.

Незначних агресій та жертв не буває, - Зеленський 01

агресія (1195) Зеленський Володимир (25104)
+26
https://ibigdan.livejournal.com/27872482.html Що не так з відосіком Зе?


Довго не міг зрозуміти, що не так з промовою президента. Аж сьогодні зранку дійшло, що це не промова до всіх українців. Це звернення Зеленського до своїх виборців. Які досі вірять у домовленості з Росією і що, якщо Росію не провокувати (свята простота!), вона й не нападе.

Вони вибрали Зеленського, бо Порошенко "провокував" Росію, а Зеленський - не буде. Накриє на кордоні поляну, сяде з Путіним за стіл і, під олів'є з холодцем, вип'є горілочки. І Путін скаже: о, так це ж зовсім інша справа! І зразу віддасть Крим і відведе війська.

Пройшло майже три роки. Ми відводили війська. Прибирали контрснайперські групи. Зеленський не називав Росію агресором і взагалі уникав слова "Росія". ВІн казав "та сторона". Та Росія чомусь знову провокувалась і провокувалась. План умиротворення агресора не спрацював. Окупація і війна тривають. Але виборці Зеленського не ******* проблем. Від проблем вони тільки дратуються і воліють їх не помічати. Тому президент і говорив вчора не про мобілізацію, не про бомбосховища і тривожні чемоданчики, а про шашлики на майські. Політик у Зеленському переміг державника. Тому цей відос тільки для своїх.

Мені хотілося б почути від Президента України, що Україна і він сам буде битися. На землі, на морі, в лісах, полях, містах і селах - кругом, де є українська земля. Мені хотілося б почути про мільйон окопів, викопаних коло наших міст. Про мільйони бійців територіальної самооборони: обучених, мотивованих, готових допомогти регулярній армії. Мені хотілося б почути про гроби, які поїдуть з України до Росії у разі нового вторгнення. Мені хотілося б бачити свою країну спроможною, сильною, небезпечною, а не нещасною жертвою, яка сидить на попі ровно і молиться, щоб на неї не напали.

https://www.facebook.com/100000678634331/posts/5159029977462906/ Сергей Марченко
20.01.2022 16:59 Відповісти
+25
З тебе президент, як з псячого хвоста вінник
20.01.2022 16:57 Відповісти
+16
Мля,насмотрелся уже в глаза ***** или нет? ****,дебила кусок, столько времени и жизней из-за него потеряно,а из за упущенного времени ,что можно было укреплять оборону, сколько ещё погибнет. Не наотдыхается гнида никак,семья уже на сейшелах,а сколько здесь семей погибнет из за этого долбо..ба.
20.01.2022 17:04 Відповісти
З тебе президент, як з псячого хвоста вінник
20.01.2022 16:57 Відповісти
ти думаєш таке кумедне прізвище даром твоїм предкам дали?
20.01.2022 19:44 Відповісти
20.01.2022 16:59 Відповісти
Міша, я прзедент України!(с)
20.01.2022 16:59 Відповісти
ЗЛН-ЕРМк ПНХ!
20.01.2022 17:01 Відповісти
то все фигня, вот Андрюха Шевченко без работы остался
20.01.2022 17:03 Відповісти
Ну, не все так печально - зарплату ему Генуя продолжает платить!
20.01.2022 18:01 Відповісти
Мля,насмотрелся уже в глаза ***** или нет? ****,дебила кусок, столько времени и жизней из-за него потеряно,а из за упущенного времени ,что можно было укреплять оборону, сколько ещё погибнет. Не наотдыхается гнида никак,семья уже на сейшелах,а сколько здесь семей погибнет из за этого долбо..ба.
20.01.2022 17:04 Відповісти
для продажного дрібно-дріб"язкового говнокомандувача-тріпломати усе - велике..
Україна - Велика сама по собі, незалежно від шмаркатих уклоністів-приліпал, які тільки псують повітря людям
20.01.2022 17:04 Відповісти
на жаль, маленьке зелене непорозуміння буває президентом великої держави Україна
20.01.2022 17:05 Відповісти
Это вам жаль, а 73% писаются от восторга при мысли что неЛох их президент.
20.01.2022 17:14 Відповісти
Во дает, Спиноза!
20.01.2022 17:07 Відповісти
Зеленський у бронику то чиста породія .Уклониста - танцівника перед сепарами виставили воїном, самим не смішно,ЦН?
20.01.2022 17:09 Відповісти
ну дайте ему кто-то селедки...скумбрии по 8
20.01.2022 17:10 Відповісти
для тех кто пишет пост,не понимая в чём дело.
какой бы дебил не был ЗЕ,но тут он прав,ибо вчера Байден ляпнул именно следующее:-"«незначительное вторжение» кремлевских сил может не получить большого агрессивного отпора со стороны Соединенных Штатов. ".
на Байдена мгновенно окрысился и конгресс и сенат,не считая СМИ и просто граждан.
20.01.2022 17:12 Відповісти
так єти пості и пишут дебилі
20.01.2022 17:32 Відповісти
А чего сразу: "Байден ляпнул"? На пол-шишечки, это можно считать не вторжение. Так, что-то не заслуживающее сурового ответа от такой великой страны как США, у которой масса других проблем.
20.01.2022 18:04 Відповісти
судя по всему,тебе всунули уже по самый корень. так что получай удовольствие...гы-гы)))))))))))))))
20.01.2022 18:16 Відповісти
"Гірськолижник-пісюніст" почав повчати дорослих
P.S. Не хай іще затягне пісню про "просто пєрєстать стрєлять" і про те як "в очі ***** подивитися" треба

👉Взагалі, "час прихлопнути кришку піаніно" (с)
20.01.2022 17:39 Відповісти
Клоун, что ты об этом знаешь???
20.01.2022 18:15 Відповісти
20.01.2022 18:20 Відповісти
Гнида зеленая, небольших жертв не бывает? а КТО УБИЛ ЖУРАВЛЯ под твоим личным контролем?
А ты в это время жрал, спал, пил, отдыхал---лицемерное ничтожество!
20.01.2022 18:35 Відповісти
Ну тут ЗЕ правий.
20.01.2022 19:03 Відповісти
Сейчас, когда все западные сми трубят разведывательную информацию по поводу кацапского вторжения в Украину, когда все мировые лидеры обеспокоены предстоящей оккупацией нашей страны рашистами, ******* зе-чмо рассказывает, что ни какой войны не будет, а другой ******* - абхазская обезьяна агрохимия заявляет, что западные сми - пишут фейки, при этом украинская армия обеспечена только на 17% топливом. Поэтому у любого здравомысляего есть все основания полагать, что клоунская падоль умышленно сливает Украину рашистам.
20.01.2022 19:05 Відповісти
Молодец! Хорошо отбрил щенкапутина!
20.01.2022 20:25 Відповісти
 
 