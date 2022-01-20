Незначних агресій та жертв не буває, - Зеленський
Незначних агресій, як і незначних жертв не буває.
Про це Зеленський написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких. Кажу це як президент великої держави Україна", - зазначив глава держави.
Довго не міг зрозуміти, що не так з промовою президента. Аж сьогодні зранку дійшло, що це не промова до всіх українців. Це звернення Зеленського до своїх виборців. Які досі вірять у домовленості з Росією і що, якщо Росію не провокувати (свята простота!), вона й не нападе.
Вони вибрали Зеленського, бо Порошенко "провокував" Росію, а Зеленський - не буде. Накриє на кордоні поляну, сяде з Путіним за стіл і, під олів'є з холодцем, вип'є горілочки. І Путін скаже: о, так це ж зовсім інша справа! І зразу віддасть Крим і відведе війська.
Пройшло майже три роки. Ми відводили війська. Прибирали контрснайперські групи. Зеленський не називав Росію агресором і взагалі уникав слова "Росія". ВІн казав "та сторона". Та Росія чомусь знову провокувалась і провокувалась. План умиротворення агресора не спрацював. Окупація і війна тривають. Але виборці Зеленського не ******* проблем. Від проблем вони тільки дратуються і воліють їх не помічати. Тому президент і говорив вчора не про мобілізацію, не про бомбосховища і тривожні чемоданчики, а про шашлики на майські. Політик у Зеленському переміг державника. Тому цей відос тільки для своїх.
Мені хотілося б почути від Президента України, що Україна і він сам буде битися. На землі, на морі, в лісах, полях, містах і селах - кругом, де є українська земля. Мені хотілося б почути про мільйон окопів, викопаних коло наших міст. Про мільйони бійців територіальної самооборони: обучених, мотивованих, готових допомогти регулярній армії. Мені хотілося б почути про гроби, які поїдуть з України до Росії у разі нового вторгнення. Мені хотілося б бачити свою країну спроможною, сильною, небезпечною, а не нещасною жертвою, яка сидить на попі ровно і молиться, щоб на неї не напали.
https://www.facebook.com/100000678634331/posts/5159029977462906/ Сергей Марченко
Україна - Велика сама по собі, незалежно від шмаркатих уклоністів-приліпал, які тільки псують повітря людям
селедки...скумбрии по 8
какой бы дебил не был ЗЕ,но тут он прав,ибо вчера Байден ляпнул именно следующее:-"«незначительное вторжение» кремлевских сил может не получить большого агрессивного отпора со стороны Соединенных Штатов. ".
на Байдена мгновенно окрысился и конгресс и сенат,не считая СМИ и просто граждан.
P.S. Не хай іще затягне пісню про "просто пєрєстать стрєлять" і про те як "в очі ***** подивитися" треба
👉Взагалі, "час прихлопнути кришку піаніно" (с)
А ты в это время жрал, спал, пил, отдыхал---лицемерное ничтожество!