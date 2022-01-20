Незначних агресій та жертв не буває, - Зеленський

Незначних агресій, як і незначних жертв не буває.

Про це Зеленський написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких. Кажу це як президент великої держави Україна", - зазначив глава держави.