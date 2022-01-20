Экологическое состояние "Укрзализныци" неудовлетворительное, реальные объемы засорения земель скрывались, - "слуга народа" Одарченко

Служебная халатность и коррупция в руководстве "Укрзализныци" привели к массовому загрязнению территорий предприятия. Об этом говорится в депутатском обращении народного депутата Андрея Одарченко, направленном премьер-министру Денису Шмыгалю.

В документе раскрываются факты нарушения законодательства Василием Крылюком, возглавлявшим Управление экологического менеджмента "Укрзализныци" (ЦЭКО) в период с 2017-2021 годов, а с нового года назначен главой Департамента экологической и технической безопасности "Укрзализныци" (ЦЭТБ). Руководствуясь полученными документами депутат отметил, что деятельность Крилюка негативно влияет на работу всей железной дороги и требует немедленно отстранить его, а также предоставить объяснение, каким образом на должность было назначено некомпетентное лицо.

"Руководством АО "Укрзализныци" нарушаются положения Кодекса корпоративной этики АО "Укрзализныця" и Антикоррупционной программы АО "Укрзализныця", а также требования антикоррупционного законодательства при назначении Кирилюка В.М. на должность директора ЦЭТБ", - отмечается в обращении.

Так, стало известно, что, работая на указанных должностях в "Укрзализныце", Крилюк параллельно возглавляет предприятие "Агентство сертификации, экологической экспертизы и нотификации" ("АССЕН"), предоставляющее услуги в сфере экологии и сертификации. А это, считает депутат, очевидный конфликт интересов. Ведь, например, именно Крилюк в 2020 году инициировал выделение из бюджета "Укрзализныци" 66,4 млн гривен на экологический аудит и 26,3 млн гривен на получение сертификатов ДСТУ.

Проверки работы Управления показали, что экологическое состояние УЗ – неудовлетворительное, массово загрязненные территории железной дороги, а реальные объемы засоров долгое время скрывались. Эти факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении своих функциональных обязанностей Крилюком.

"Можно сделать вывод, что Крылюк В.М. намеренно довел экологическую безопасность АО "Укрзализныця" до плачевного состояния, чтобы затем нейтрализовать эту ситуацию, путем предоставления услуг через частную компанию ООО "АССЕН", в которой он является руководителем и конечным бенефициаром и тем самым выводить государственные денежные средства из оборота предприятия", - говорится в депутатском обращении.

Также известно, что Крилюк неоднократно злоупотреблял служебным положением, чтобы оказывать давление на работников Департамента экологической и технической безопасности и препятствовать их работе. И в результате бездействия и молчания лиц, разоблачающих нарушения в работе Крылюка и Управления в период с 2017 по 2021 годы, привело к уголовным производствам, наложению миллионных штрафов на УЗ, рассмотрению неудовлетворительного экологического состояния территорий железной дороги Кабинетом Министров Украины и Советом национальной безопасности обороны. Также известно, что Крылюк оказывает давление на специалистов, которые знали о его недобросовестной работе, чтобы они увольнялись.

В документе говорится и о том, что Крилюк допустил массовую вырубку лесов на почти 6,3 млн гривен, а также незаконную добычу гранита в карьере, принадлежащей железной дороге, который привел к ущербу государству в 850 млн гривен.

В депутатском обращении отмечено, что возникают сомнения в объективности со стороны руководства АО "Укрзализныця" и Офиса по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" в вопросах назначения на должности Крилюка и его заместителя – Виктории Везель, не имеющей опыта управления на руководящих должностях, профильного образования и продолжительного трудового стажа в УЗ. Но ее зять Михаил Титарчук занимает должность заместителя председателя Государственной налоговой службы и, по существующей информации, именно он пролоббировал назначения Крылюка и Везель.

В течение 2001-2005 годов было выделено 7,5 млн гривен на приведение в надлежащее экологическое состояние территории станции "Одесса-Сортировочная", но работы так и не были выполнены, а деньги – исчезли. По этому делу прокуратурой Одесской области было возбуждено уголовное производство №4202016040000019 от 27.03.2020 г., по ч. 5 ст. 191 УКУ. Эта станция находится в курортной зоне Куяльницкого лимана и экологическая ситуация с ней приравнивается к катастрофе. Несмотря на многочисленные запросы следственных органов Государственной экологической инспекции, ЦЭКО не провело проверку станции "Одесса-Сортировочная" и не допустила на территорию контролирующие органы для проверок.

"Назначаются люди на ответственные должности, чтобы Правление АО "Укрзализныця" имело возможность руководить ими и нарушать действующие законы Украины. Из назначений усматривается, что руководство АО "Укрзализныця" заинтересовано в сокрытии реального негативного экологического состояния и это происходит вопреки требованиям законодательства, программам Президента и КМУ, которые на сегодняшний день уделяют особое внимание экологическому состоянию государства. Бездействие руководства АО "Укрзализныця" приводит к дальнейшему хищению государственных средств, расцвету коррупционных схем и незаконным действиям сотрудников предприятия на занимаемых должностях", - говорится в депутатском обращении.







Недопустимо, что после всех проверок работы Управления экологического менеджмента "Укрзализныци" в 2017-2021 годах, выявивших множество нарушений, злоупотреблений и халатности, Крилюка назначают на новую должность - главой Департамента экологической и технической безопасности "Укрзализныци" (ЦЭТБ).

Ожидается, что нарушения в "Укрзализныци" будут рассмотрены межведомственной рабочей группой Совета национальной безопасности и обороны, созданной для обеспечения постоянного функционирования железнодорожной отрасли. О невыполнении работниками Управления экологического менеджмента своих обязанностей идет речь и в докладной записке и.о. директора Офиса по безопасности. В документе отмечается, что по факту нарушения требований Закона Украины "Об охране окружающей среды" были возбуждены уголовные производства по заявлениям народных депутатов ВРУ №1202022000000326 от 13.03.2020 г. по ст. 236 Уголовного кодекса; №12020100060001315 от 24.03.2020 г. по нарушению требований Закона Украины "Об объектах повышенной опасности" возбуждено уголовное дело №12020100100002273 от 04.03.2020 г. по ст. 272 УКУ.