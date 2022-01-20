Екологічний стан "Укрзалізниці" незадовільний, реальні обсяги засмічення земель приховувались, - "слуга народу" Одарченко

Службова халатність та корупція в керівництві "Укрзалізниці" призвели до масового забруднення територій підприємства. Про це йдеться у депутатському зверненні народного депутата Андрія Одарченка, яке було направлене прем'єр-міністру Денису Шмигалю.

У документі розкриваються факти порушення законодавства Василем Крилюком, який очолював Управління екологічного менеджменту "Укрзалізниці" (ЦЕКО) в період з 2017-2021 роки, а з нового року призначений головою Департаменту екологічної та технічної безпеки "Укрзалізниці" (ЦЕТБ). Керуючись отриманими документами депутаи зазначив, що діяльність Крилюка негативно впливає на роботу всієї залізниці та вимагає негайно відсторонити його, а також надати пояснення, яким чином на посаду була призначена некомпетентна особа.

"Керівництвом АТ "Укрзалізниця" порушуються положення Кодексу корпоративної етики АТ "Укрзалізниця" та Антикорупційної програми АТ "Укрзалізниця", а також вимоги антикорупційного законодавства при призначенні Кирилюка В.М. на посаду директора ЦЕТБ", - зазначається у зверненні.

Так, стало відомо, що працюючи на зазначених посадах в "Укрзалізниці", Крилюк паралельно очолює підприємство "Агенство сертифікації, екологічної експертизи та нотифікації" ("АССЕН"), яке надає послуги в сфері екології та сертифікації. А це, вважає депутат, очевидний конфлікт інтересів. Адже, наприклад, саме Крилюку 2020 році ініціював виділення з бюджету "Укрзалізниці" 66,4 млн гривень на екологічний аудит та 26,3 млн гривень на отримання сертифікатів ДСТУ.

Перевірки роботи Управління показали, що екологічний стан УЗ – незадовільний, масово забруднені території залізниці, а реальні обсяги засмічень довгий час приховувались. Ці факти свідчать про неналежне виконання своїх функціональних обов’язків Крилюком.

"Можна зробити висновок, про те, що Крилюк В.М. навмисно довів екологічну безпеку АТ "Укрзалізниця" до жалюгідного стану, щоб потім нейтралізувати цю ситуацію, шляхом надання послуг через приватну компанію ТОВ "АССЕН", в якій він є керівником та кінцевим бенефіціаром, та тим самим виводити державні грошові кошти з обігу підприємства", - йдеться у депутатському зверненні.

Також відомо, що Крилюк неодноразово зловживав службовим положенням, щоб тиснути на працівників Департамент екологічної та технічної безпеки та перешкоджати їх роботі. І в результаті бездіяльність та мовчання осіб, які викривали порушення в роботі Крилюка та Управління в період з 2017 по 2021 рр,призвела до кримінальних проваджень, накладання міліонних штрафів на УЗ, розгляд незадовільного екологічного стану територій залізниці Кабінетом Міністрів України та Радою національної безпекиі оборони. Також відомо, що Крилюк тисне на фахівців, якізнали про його недобросовісну роботу, щоб вони звільнялися.

У документі йдеться і про те, що Крилюк допустив масову виробку лісів на майже 6,3 млн гривень, а також незаконний видобуток граніту в кар’єрі, що належить залізниці, який призвів до збитків державі у 850 млн гривень.

У депутатському зверненні зазначено, що виникають сумніви щодо об’єктивності з боку керівництва АТ "Укрзалізниця" та Офісу з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця" в питаннях призначення на посади Крилюката його заступниці – Вікторії Везель, яка не має досвіду управління на керівних посадах, профільної освіти та тривалого трудового стажу в УЗ. Але її зять Михайло Тітарчук займає посаду заступника голови Державної податкової служби і по інформації саме він пролобіював призначення Крилюка та Везель.

Протягом 2001-2005 років було виділено 7, 5 млн гривень на приведення в належний екологічний стан території станції "Одеса-Сортувальна", але роботи так і не були виконані, а гроші – зникли. За цією справою прокуратурою Одеської області було порушено кримінальне провадження №4202016040000019 від 27.03.2020 р., за ч. 5 ст191 ККУ. Ця станція знаходиться в курортній зоні Куяльницького лиману і екологічна ситуація з нею прирівнюється до катастрофи. Незважаючи на чисельні запити слідчих органів, Державної екологічної інспекції, ЦЕКО не провело перевірку станції "Одеса-Сортувальна" і не допустила на територію контролюючі органи для перевірок.

"Призначаються люди на відповідальні посади, щоб у Правління АТ "Укрзалізниця" була змога керувати ними та порушувати чинні закони України. З призначень вбачається, що керівництво АТ "Укрзалізниця" зацікавлено у прихованні реального негативного екологічного стану і це відбувається всупереч вимогам законодавства, програмам президента та КМУ, які на сьогоднішній день приділяють особливу увагу екологічному стану держави. Бездіяльність керівництва АТ "Укрзалізниця" призводить до подальшого розкрадання державних коштів, розквіту корупційних схем та незаконних дій співробітників підприємства на займаних посадах", - йдеться у депутатському зверненні.







Неприпустимо, що після всіх перевірок роботи Управління екологічного менеджменту "Укрзалізниці" з 2017-2021 роки, які викрили безліч порушень, зловживань, халатність, Крилюка призначаютьна нову посаду - головою Департаменту екологічної та технічної безпеки "Укрзалізниці" (ЦЕТБ).

Очікується, що порушення в "Укрзалізниці" будуть розглянуті міжвідомчою робочою групою Ради національної безпеки і оборони, яка створена, щоб забезпечити сталефункціонування залізничної галузі. Про невиконання працівниками Управління екологічного менеджменту своїх обов’язків йдеться й у доповідній записці в.о. директора Офісу з безпеки. У документі зазначається, що по порушенню вимог Закону України "Про охорону навколишнього середовища" були порушені кримінальні провадження за заявами народних депутатів ВРУ №12020220000000326 від 13.03.2020 р. за ст. 236 Кримінального кодексу; №12020100060001315 від 24.03.2020 р. по порушенню вимог Закону України "Про об’єкти підвищеної небезпеки" порушено кримінальну справу №12020100100002273 від 04.03.2020 р. за ст. 272 ККУ.