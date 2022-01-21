Программа "экономический паспорт" приведет только к росту бюджетных расходов, – Серветник

Реализация программы "экономический паспорт" – это накопление расходов для бюджета, ведь никаких инвестиционных доходов она не предусматривает. Об этом заявил экономический эксперт Сергей Серветник.

"Средства будут изъяты из общего фонда госбюджета, переданы в специальный фонд, размещенные затем в ОВГЗ, ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов, за которые Министерству финансов нужно будет дополнительно найти 10% от такого размещения. А это, по вашим расчетам, еще половина этой суммы, которую Минфин должен заплатить. То есть кроме рентных платежей, за которые профинансируем фонд (будущих поколений – ред.) мы еще половину будем добавлять дополнительно из общего фонда гарантированных расходов", - рассказал Серветник.

По его словам, такой механизм реализации программы "экономический паспорт" не позволит ничего накопить и приведет лишь к росту бюджетных расходов.

"По сути, здесь нет никакого инвестиционного дохода. Надо просто откровенно сказать, что это средства государственного бюджета, которые будут профинансированы на выплату соответствующему ребенку с 2037 года. Зачем тогда аккумулировать и делать все это накопление, учет и третье-десятое, если просто из-за экономические показатели можно предусмотреть с 2037 года, 2035-го, с которого хотите прямую бюджетную программу для таких выплат? И не только для детей с 2019 года, а других", – пояснил Серветник.

Ранее эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что инициатива президента "экономический паспорт" может оставить бюджет без денег на социальные выплаты, отметив, что подобные программы финансируются за счет профицита бюджета, а в Украине он дефицитен.

В то же время народный депутат из фракции "Батькивщина" Михаил Цымбалюк заявил, что благодаря "экономическому паспорту украинца" президент рассчитывает получить политические дивиденды в краткосрочной перспективе, ведь программа нереалистичная и финансово рискованная.

Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019, счетов на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети могут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.