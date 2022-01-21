Програма "економічний паспорт" призведе лише до зростання бюджетних видатків, – Серветник

Реалізація програми "економічний паспорт" - це нагромадження видатків для бюджету, адже жодних інвестиційних доходів вона не передбачає. Про це заявив економічний експерт Сергій Серветник.

"Кошти будуть забрані із загального фонду держбюджету, передані в спеціальний фонд, розміщені потім в ОВДП, цінні папери, які випускає Міністерство фінансів, за які Міністерству фінансів треба буде додатково знайти 10% від такого розміщення. А це, за вашими розрахункам, ще половина цієї суми, яку Мінфін має заплатити. Тобто, крім рентних платежів, за які профінансуємо фонд (майбутніх поколінь – ред.) ми ще половину будемо додавати додатково із загального фонду гарантованих видатків", - розповів Серветник.

За його словами, такий механізм реалізації програми "економічний паспорт" не дозволить нічого накопичити, і призведе лише до зростання бюджетних видатків.

"По суті, тут немає ніякого інвестиційного доходу. Треба просто відверто сказати, що це кошти державного бюджету, які будуть профінансовані на виплату відповідній дитині з 2037 року. Навіщо тоді акумулювати і робити все це нагромадження, обліку і третє-десяте, якщо просто через економічні показники можна передбачити з 2037 року, 2035-го, з якого хочете пряму бюджетну програму для таких виплат? І не тільки для дітей з 2019 року, а інших", - пояснив Серветник.

Раніше експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що ініціатива президента "економічний паспорт" може залишити бюджет без грошей на соціальні виплати, наголосивши, що подібні програми фінансуються за рахунок профіциту бюджету, а в Україні він дефіцитний.

Водночас народний депутат з фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк заявив, що завдяки "економічному паспорту українця" президент розраховує отримати політичні дивіденди в короткостроковій перспективі, адже програма є нереалістичною та фінансово ризикованою.

Нагадаємо, 6 грудня президент вніс до Верховної Ради два законопроекти щодо запровадження "економічного паспорта українця". Ініціатива передбачає відкриття для дітей, народжених з 1 січня 2019 року, рахунків на яких накопичуватимуться кошти від рентних платежів. Ці кошти діти зможуть використати після досягнення повноліття на освіту чи житло.