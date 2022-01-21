РУС
Депутатку от "Слуги народа" Мезенцеву выдвинули на пост президента ПАСЕ

Депутатку от

Депутатку от "Слуги Народа" и главу украинской делегации Марию Мезенцеву выдвинули на должность президента Парламентской ассамблеи Совета Европы. Голосование состоится 24 января.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, об этом сообщает Постоянная делегация Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы.

24 января 2022 года в Страсбурге начнется Первая часть сессии ПАСЕ. Тогда и должны избрать нового президента органа.

Если кандидат на должность только один, то его объявляют президентом без голосования. Если же кандидатов двое и больше — проходит тайное голосование.

Побеждает тот кандидат, который во время первого голосования получил абсолютное большинство голосов, а во время второго — относительное большинство. Если же количество голосов одинаковое, то голосование проходит до тех пор, пока один кандидат не получит относительное большинство.

А вот стать кандидатом на пост президента ПАСЕ могут только те члены, которых выдвинут на должность более 10 членов ПАСЕ. В украинской делегации отмечают, что Мезенцеву выдвинул 31 член Ассамблеи. Соответствующее письмо направили генсеку ПАСЕ.

В настоящее время президентом ПАСЕ с 2020 года является представитель Бельгии Рик Дамс. Президент избирается на должность до открытия следующей сессии ПАСЕ.

Представитель Украины ни разу с 1995 года не возглавлял орган. В то же время правовед Александр Мережко с 2020 года является одним из 20 вице-президентов.

ПАСЕ (1675) Мезенцева Мария (21)
+20
А из детсада никого не было ??
21.01.2022 19:29 Ответить
+19
Хочеця сказати засовуйте назад...........
21.01.2022 19:39 Ответить
+16
21.01.2022 19:29 Ответить
Вот это поворот
21.01.2022 19:28 Ответить
А из детсада никого не было ??
21.01.2022 19:29 Ответить
Хочеця сказати засовуйте назад...........
21.01.2022 19:39 Ответить
была... нонешняя михуилова коханка - Ясько Лизавета (с 17.09.2019 до 11.01.2021г. Председатель Постоянной делегации ВР Украины в ПАСЕ)
21.01.2022 20:09 Ответить
Ну почему - рот вроде рабочий...
21.01.2022 20:17 Ответить
21.01.2022 19:29 Ответить
.
21.01.2022 20:48 Ответить
21.01.2022 19:32 Ответить
Та ні, оту ********* з https://tabimg.pravda.com/images/doc/2/6/266bf2c-173453087-128060002583699-7727703656399065408-n.jpg окулярами вже треба було.
21.01.2022 19:34 Ответить
Сосна...корабельная...марочная..
21.01.2022 19:34 Ответить
Як висунули, так і засунуть.
21.01.2022 19:34 Ответить
Шо за сосна?
21.01.2022 19:34 Ответить
А шо Арахамія, ще з Китаю не вернувся?
21.01.2022 19:38 Ответить
Мезенцеву висунув 31 член Асамблеї. Джерело:
Нууу якщо так? тоді звичайно.....
21.01.2022 19:38 Ответить
Може там помилка перекладу і слід читати, що в Мезинцеву всунув 31 член?😂
21.01.2022 19:51 Ответить
слуги верфь в страсбурге решили заложить ))
21.01.2022 19:39 Ответить
Уявляю скільки ганьби на нас чекає...
21.01.2022 19:39 Ответить
Якби то був Порошенко, то вірогідність обрання 50/50. а так... Слів немає, одні літери і ті, нецензурні!
От не думають про Україну, це не їхнє...
21.01.2022 19:40 Ответить
Висунули? Засунуть!
21.01.2022 19:40 Ответить
З діагнозом,,Слуга народу"і на таку посаду?!
21.01.2022 19:45 Ответить
многократная чемпионка по современным танцам...самэ цього нам бракуйе сэрэд клоунов...про прыжок из самопомощи умолчим..
21.01.2022 19:47 Ответить
стебутся, что ли
21.01.2022 20:04 Ответить
21.01.2022 20:14 Ответить
Це шо, прикол?
21.01.2022 20:17 Ответить
Саме це вона і скаже у ПАРЄ: «Чуваки, ви що на приколі?» І якщо в делегації буде хтось розумніший, буде пояснювати що вона мала на увазі
21.01.2022 20:35 Ответить
Да так... Насмешили. "Чего на скажешь в шутейном разговоре?" (с)
21.01.2022 21:15 Ответить
Еще никогда так Штирлиц не был близко к провалу..
21.01.2022 20:30 Ответить
21.01.2022 20:33 Ответить
Можно подумати до неї глава була Ейнштейном... як там казали? Хуже не будет? Це як раз цей варіант
21.01.2022 20:37 Ответить
Її потрібно задвігать , а не видвігать. Неприємна особ
21.01.2022 20:49 Ответить
Лохи, ви ж хотіли перемін,ось одержуйте!
21.01.2022 20:50 Ответить
бракуйе токо продольных и поперечных шпагатов крупным планом......
21.01.2022 20:53 Ответить
шоб все были "ЗА"..
21.01.2022 20:55 Ответить
21.01.2022 21:12 Ответить
Краще б було якщо б вона була з "Голоса". А з СН тільки зрадники. Пропаде дівчина у пожежі війни.
21.01.2022 21:28 Ответить
Ну тогда заносите диван, рояль не для дамы!!!!!
21.01.2022 21:41 Ответить
Так не ПАСЕ ж высунула.
Это СН ее из ширинки высунула в ПАСЕ. Как высунула, так и засунет обратно.
21.01.2022 22:12 Ответить
Як вони звідти висунули, так їм туди і засунуть.
21.01.2022 23:59 Ответить
Она хоть 2 слова связать может? Надеюсь она не ватноголовая
22.01.2022 00:12 Ответить
Связывать слова она вполне может, барышня грамотная.
Но из одних и тех же слов можно связать разное по смыслу
22.01.2022 01:03 Ответить
Звичайно, ватноголовая!
22.01.2022 11:21 Ответить
В 2015 году - избрана депутатом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82 Харьковского горсовета 7-го созыва. Член постоянной комиссии по вопросам международного сотрудничества, инвестиций, спортивных и имиджевых проектов.
Член депутатской фракции «Объединение "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C Самопомощь "».
22.01.2022 00:21 Ответить
11 января 2021 года Мария Мезенцева https://www.dsnews.ua/politics/ukrainskaya-delegaciya-v-pase-poluchila-novogo-glavu-kto-zamenil-slugu-yasko-11012021-411752 возглавила Украинскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Ее кандидатуру поддержали 10 делегатов.

Предшественница Мезенцевой - депутат "Слуги народа" Елизавета Ясько - возмутилась своим снятием и обвинила инициаторов переизбрания главы делегации в коррупции и "откровенном принуждении к российской повестке дня".

Ясько также предположила, что при новом руководстве украинская делегация изменит свою стратегию в ПАСЕ и не будет противодействовать российской агрессии.
22.01.2022 00:28 Ответить
В сети появились фото со https://www.instagram.com/antonio_lucky/ страницы Данилова в Instagram (antonio_lucky), на которых он принимает участие в открытии магазинов. В комментарии к одной из фотографий бизнесмен написал: "Питер наш! Магазин с партнерами открыл".

https://www.dsnews.ua/static/storage/originals/7/d3/c8e7b2dee0e1c4bc3dc3866d577c1d37.jpg

Антон Данилов в России/Фото Юлии Колтак в Facebook

Журналисты также обратили внимание, что Мезенцева "лайкала" все "российские" фото своего бойфренда.

22.01.2022 00:33 Ответить
Мезенцева является одной из лобисток внедрения медицинской марихуаны.
"Я работаю с АТОшниками, с людьми с проблемами, с людьми, которых можно вылечить медицинской марихуаной.

Законопроект о медицинской марихуане прошел все комитеты. Я буду лоббировать, чтобы этот закон был принят", - заявила она ("Украинская правда", 1 августа 2019 г.).
22.01.2022 00:43 Ответить
Мезенцева докладывала в Радне законопроект, позволяющий учить иностранных студентов на русском языке.
22.01.2022 01:01 Ответить
Ганьба !
22.01.2022 11:18 Ответить
для ганьби краще маряну або тищенка та й вона на ток шоу виглядае як скандалістка і погано ви
22.01.2022 04:56 Ответить
 
 