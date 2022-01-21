Депутатку от "Слуги народа" Мезенцеву выдвинули на пост президента ПАСЕ

Депутатку от "Слуги Народа" и главу украинской делегации Марию Мезенцеву выдвинули на должность президента Парламентской ассамблеи Совета Европы. Голосование состоится 24 января.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, об этом сообщает Постоянная делегация Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы.

24 января 2022 года в Страсбурге начнется Первая часть сессии ПАСЕ. Тогда и должны избрать нового президента органа.

Если кандидат на должность только один, то его объявляют президентом без голосования. Если же кандидатов двое и больше — проходит тайное голосование.

Побеждает тот кандидат, который во время первого голосования получил абсолютное большинство голосов, а во время второго — относительное большинство. Если же количество голосов одинаковое, то голосование проходит до тех пор, пока один кандидат не получит относительное большинство.

А вот стать кандидатом на пост президента ПАСЕ могут только те члены, которых выдвинут на должность более 10 членов ПАСЕ. В украинской делегации отмечают, что Мезенцеву выдвинул 31 член Ассамблеи. Соответствующее письмо направили генсеку ПАСЕ.

В настоящее время президентом ПАСЕ с 2020 года является представитель Бельгии Рик Дамс. Президент избирается на должность до открытия следующей сессии ПАСЕ.

Представитель Украины ни разу с 1995 года не возглавлял орган. В то же время правовед Александр Мережко с 2020 года является одним из 20 вице-президентов.