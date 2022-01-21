Депутатку від "Слуги народу" Мезенцеву висунули на посаду президента ПАРЄ

Депутатку від "Слуги Народу" та очільницю української делегації Марію Мезенцеву висунули на посаду президента Парламентської асамблеї Ради Європи. Голосування відбудеться 24 січня.

про це повідомляє Постійна делегація Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи.

24 січня 2022 року в Страсбурзі розпочнеться Перша частина сесії ПАРЄ. Тоді й мають обрати нового президента органу.

Якщо кандидат на посаду лише один, то його оголошують президентом без голосування. Якщо ж кандидатів двоє і більше — відбувається таємне голосування.

Перемагає той кандидат, який під час першого голосування отримав абсолютну більшість голосів, а під час другого — відносну більшість. Якщо ж кількість голосів однакова, то голосування відбувається до тих пір, поки один кандидат не отримає відносну більшість.

А от стати кандидатом на посаду президента ПАРЄ можуть лише ті члени, яких висунуть на посаду більше ніж 10 членів ПАРЄ. В українській делегації зазначають, що Мезенцеву висунув 31 член Асамблеї. Відповідний лист надіслали генсеку ПАРЄ.

Наразі президентом ПАРЄ з 2020 року є представник Бельгії Рік Дамс. Президент обирається на посаду до відкриття наступної сесії ПАРЄ.

Представник України жодного разу з 1995 року не очолював орган. Водночас правознавець Олександр Мережко з 2020 року є одним із 20 віцепрезидентів.

