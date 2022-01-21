УКР
Депутатку від "Слуги народу" Мезенцеву висунули на посаду президента ПАРЄ

Депутатку від

Депутатку від "Слуги Народу" та очільницю української делегації Марію Мезенцеву висунули на посаду президента Парламентської асамблеї Ради Європи. Голосування відбудеться 24 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це повідомляє Постійна делегація Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи.

24 січня 2022 року в Страсбурзі розпочнеться Перша частина сесії ПАРЄ. Тоді й мають обрати нового президента органу.

Якщо кандидат на посаду лише один, то його оголошують президентом без голосування. Якщо ж кандидатів двоє і більше — відбувається таємне голосування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент ПАРЄ Дамс засудив переслідування кримських татар в окупованому Криму

Перемагає той кандидат, який під час першого голосування отримав абсолютну більшість голосів, а під час другого — відносну більшість. Якщо ж кількість голосів однакова, то голосування відбувається до тих пір, поки один кандидат не отримає відносну більшість.

А от стати кандидатом на посаду президента ПАРЄ можуть лише ті члени, яких висунуть на посаду більше ніж 10 членів ПАРЄ. В українській делегації зазначають, що Мезенцеву висунув 31 член Асамблеї. Відповідний лист надіслали генсеку ПАРЄ.

Наразі президентом ПАРЄ з 2020 року є представник Бельгії Рік Дамс. Президент обирається на посаду до відкриття наступної сесії ПАРЄ.

Представник України жодного разу з 1995 року не очолював орган. Водночас правознавець Олександр Мережко з 2020 року є одним із 20 віцепрезидентів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Делегати України порушують питання окупованого Криму на кожній зустрічі політичних груп на сесії ПАРЄ, - нардеп "Голосу" Умеров

ПАРЄ (856) Мезенцева Марія (28)
+20
А из детсада никого не было ??
21.01.2022 19:29
+19
Хочеця сказати засовуйте назад...........
21.01.2022 19:39
+16
21.01.2022 19:29
Вот это поворот
21.01.2022 19:28
А из детсада никого не было ??
21.01.2022 19:29
Хочеця сказати засовуйте назад...........
21.01.2022 19:39
была... нонешняя михуилова коханка - Ясько Лизавета (с 17.09.2019 до 11.01.2021г. Председатель Постоянной делегации ВР Украины в ПАСЕ)
21.01.2022 20:09
Ну почему - рот вроде рабочий...
21.01.2022 20:17
21.01.2022 19:29
.
21.01.2022 20:48
21.01.2022 19:32
Та ні, оту ********* з https://tabimg.pravda.com/images/doc/2/6/266bf2c-173453087-128060002583699-7727703656399065408-n.jpg окулярами вже треба було.
21.01.2022 19:34
Сосна...корабельная...марочная..
21.01.2022 19:34
Як висунули, так і засунуть.
21.01.2022 19:34
Шо за сосна?
21.01.2022 19:34
А шо Арахамія, ще з Китаю не вернувся?
показати весь коментар
Мезенцеву висунув 31 член Асамблеї. Джерело:
Нууу якщо так? тоді звичайно.....
21.01.2022 19:38
Може там помилка перекладу і слід читати, що в Мезинцеву всунув 31 член?😂
21.01.2022 19:51
слуги верфь в страсбурге решили заложить ))
21.01.2022 19:39
Уявляю скільки ганьби на нас чекає...
21.01.2022 19:39
Якби то був Порошенко, то вірогідність обрання 50/50. а так... Слів немає, одні літери і ті, нецензурні!
От не думають про Україну, це не їхнє...
21.01.2022 19:40
Висунули? Засунуть!
21.01.2022 19:40
З діагнозом,,Слуга народу"і на таку посаду?!
21.01.2022 19:45
многократная чемпионка по современным танцам...самэ цього нам бракуйе сэрэд клоунов...про прыжок из самопомощи умолчим..
21.01.2022 19:47
стебутся, что ли
21.01.2022 20:04
21.01.2022 20:14
Це шо, прикол?
21.01.2022 20:17
Саме це вона і скаже у ПАРЄ: «Чуваки, ви що на приколі?» І якщо в делегації буде хтось розумніший, буде пояснювати що вона мала на увазі
21.01.2022 20:35
Да так... Насмешили. "Чего на скажешь в шутейном разговоре?" (с)
21.01.2022 21:15
Еще никогда так Штирлиц не был близко к провалу..
21.01.2022 20:30
21.01.2022 20:33
Можно подумати до неї глава була Ейнштейном... як там казали? Хуже не будет? Це як раз цей варіант
21.01.2022 20:37
Її потрібно задвігать , а не видвігать. Неприємна особ
21.01.2022 20:49
Лохи, ви ж хотіли перемін,ось одержуйте!
21.01.2022 20:50
бракуйе токо продольных и поперечных шпагатов крупным планом......
21.01.2022 20:53
шоб все были "ЗА"..
21.01.2022 20:55
21.01.2022 21:12
Краще б було якщо б вона була з "Голоса". А з СН тільки зрадники. Пропаде дівчина у пожежі війни.
21.01.2022 21:28
Ну тогда заносите диван, рояль не для дамы!!!!!
21.01.2022 21:41
Так не ПАСЕ ж высунула.
Это СН ее из ширинки высунула в ПАСЕ. Как высунула, так и засунет обратно.
21.01.2022 22:12
Як вони звідти висунули, так їм туди і засунуть.
21.01.2022 23:59
Она хоть 2 слова связать может? Надеюсь она не ватноголовая
22.01.2022 00:12
Связывать слова она вполне может, барышня грамотная.
Но из одних и тех же слов можно связать разное по смыслу
22.01.2022 01:03
Звичайно, ватноголовая!
22.01.2022 11:21
В 2015 году - избрана депутатом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82 Харьковского горсовета 7-го созыва. Член постоянной комиссии по вопросам международного сотрудничества, инвестиций, спортивных и имиджевых проектов.
Член депутатской фракции «Объединение "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C Самопомощь "».
22.01.2022 00:21
11 января 2021 года Мария Мезенцева https://www.dsnews.ua/politics/ukrainskaya-delegaciya-v-pase-poluchila-novogo-glavu-kto-zamenil-slugu-yasko-11012021-411752 возглавила Украинскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Ее кандидатуру поддержали 10 делегатов.

Предшественница Мезенцевой - депутат "Слуги народа" Елизавета Ясько - возмутилась своим снятием и обвинила инициаторов переизбрания главы делегации в коррупции и "откровенном принуждении к российской повестке дня".

Ясько также предположила, что при новом руководстве украинская делегация изменит свою стратегию в ПАСЕ и не будет противодействовать российской агрессии.
22.01.2022 00:28
В сети появились фото со https://www.instagram.com/antonio_lucky/ страницы Данилова в Instagram (antonio_lucky), на которых он принимает участие в открытии магазинов. В комментарии к одной из фотографий бизнесмен написал: "Питер наш! Магазин с партнерами открыл".

https://www.dsnews.ua/static/storage/originals/7/d3/c8e7b2dee0e1c4bc3dc3866d577c1d37.jpg

Антон Данилов в России/Фото Юлии Колтак в Facebook

Журналисты также обратили внимание, что Мезенцева "лайкала" все "российские" фото своего бойфренда.

22.01.2022 00:33
Мезенцева является одной из лобисток внедрения медицинской марихуаны.
"Я работаю с АТОшниками, с людьми с проблемами, с людьми, которых можно вылечить медицинской марихуаной.

Законопроект о медицинской марихуане прошел все комитеты. Я буду лоббировать, чтобы этот закон был принят", - заявила она ("Украинская правда", 1 августа 2019 г.).
22.01.2022 00:43
Мезенцева докладывала в Радне законопроект, позволяющий учить иностранных студентов на русском языке.
22.01.2022 01:01
Ганьба !
22.01.2022 11:18
для ганьби краще маряну або тищенка та й вона на ток шоу виглядае як скандалістка і погано ви
22.01.2022 04:56
