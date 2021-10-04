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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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ПАРЄ (838) кримські татари (1997) Джелялов (45) Дамс Хендрік (5) Джелял Наріман (51)

Президент ПАРЄ Дамс засудив переслідування кримських татар в окупованому Криму

Президент ПАРЄ Дамс засудив переслідування кримських татар в окупованому Криму

Президент ПАРЄ Рік Дамс засудив переслідування кримських татар у Криму, зокрема - заступника голови Меджлісу Нарімана Джелял.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Нещодавні арешти і затримання в Криму кримських татар, зокрема заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, викликають серйозну заклопотаність. Це тим більш тривожно, що, як повідомляється, деякі з них зазнали нелюдського поводження. Це неприйнятно. Від імені ПАРЄ я закликаю до повного дотримання всіх відповідних рекомендацій і резолюцій Асамблеї, зокрема, резолюції 2387 (2021) про порушення прав людини, що здійснюються проти кримських татар у Криму", - сказано в заяві Дамса, опублікованій 4 жовтня.

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И толку то? Где аресты причастных?
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04.10.2021 21:59 Відповісти
Неожиданно... Аресты и задержания в Крыму крымских татар вызывают у Президента ПАСЕ серьезную озабоченность
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04.10.2021 22:06 Відповісти
Це той прокасабський президент ПАРЄ Рік Дамс що не дозволив народному депутату Олексію Гончаренку продемонструвати простріляний фашистами РФ український національний прапор, доставлений із зони проведення ООС на сході України.
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04.10.2021 22:08 Відповісти
какие то дежурные фразы, надо , як леха - перчатки, вантуз, шутовской колпак, бубенчики
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04.10.2021 22:18 Відповісти
Зãступ бараболі@Hlopak

https://mobile.twitter.com/Hlopak_/status/1445042965366329344 4 ч



Знайомий турок сказав, що мати президента Ердогана кримська татарка (кірімлі). Все стало зрозуміло.
Хто не в курсі, там мати - голова сім'ї особливо коли сім'я мати-син.
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04.10.2021 22:39 Відповісти
ну, так прийняли же касапів в ПАРЄ, бабло беньки засліпило...
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04.10.2021 22:50 Відповісти
а кацапню из вашего вшивого ПАСЕ выгнать, слабо.... озабоченные?
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05.10.2021 10:00 Відповісти
 
 