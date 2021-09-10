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Рада закликала світову спільноту засудити нові репресії в окупованому Криму

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада закликала світову спільноту засудити нові репресії в окупованому Криму

Верховна Рада України схвалила звернення до світової спільноти із закликом засудити нову хвилю репресій в окупованому Криму.

Відповідну постанову підтримали 293 народні депутати, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У прийнятій заяві йдеться про те, що Рада звертається до урядів і парламентів інших країн, міжнародних організацій із закликом засудити нову хвилю репресій Російської Федерації проти кримських татар, а також ввести санкції проти всіх причетних до цих злочинів.

Також нардепи закликають партнерів приєднатися до Декларації Кримської платформи і нарощувати зусилля з деокупації українського півострова.

Крім того, Рада засуджує незаконні обшуки, викрадення і арешти кримських татар Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеїнова і першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова.

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Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці.

Автор: Анастасія Потіха
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Нада созывать внеочередное заседание крынской платформы Рада призвала мировое сообщество осудить новые репрессии в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 278
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10.09.2021 14:19 Відповісти
сыдю я в Европи, сыдю та сыдю,
то вдрюх азабочусь, то Крым - осудю ... Рада закликала світову спільноту засудити нові репресії в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5727
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10.09.2021 14:32 Відповісти
імітація бурхливої діяльності,що не несе в собі ніяких змін,закордонні уряди не зроблять те ,що має зробити українська влада сама в своїй хаті..
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10.09.2021 14:36 Відповісти
 
 