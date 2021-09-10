Рада призвала мировое сообщество осудить новые репрессии в оккупированном Крыму

Верховная Рада Украины одобрила обращение к мировому сообществу с призывом осудить новую волну репрессий в оккупированном Крыму.

Соответствующее постановление поддержали 293 народных депутата, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В принятом заявлении говорится о том, что Рада обращается к правительствам и парламентам других стран, международным организациям с призывом осудить новую волну репрессий Российской Федерации против крымских татар, а также ввести санкции против всех причастных к этим преступлениям.

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Также нардепы призывают партнеров присоединиться к Декларации Крымской платформы и наращивать усилия по деоккупации украинского полуострова.

Кроме того, Рада осуждает незаконные обыски, похищения и аресты крымских татар Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.

Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Им грозит до 15 лет тюрьмы.