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Умные россияне точно знают, чей Крым и уважают независимость Украины, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Умные россияне точно знают, чей Крым и уважают независимость Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уважение к государству не зависит от нации и национальности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил на YES Brainstorming.

"Мне кажется, что умных россиян, а они есть такие, не нужно убеждать, они точно знают, что есть независимая Украина, они уважают нашу независимость. Они не "что-то слышали о суверенитете нашего государства", а глубоко в теме, уважают, знают традиции, знают культуру, искусство. И у них отношение к самостоятельности Украины стопроцентное. Они точно понимают даже такой детский вопрос "Чей Крым?". Все понимают, что это независимое государство с большой историей", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, уважение к государству не зависит от нации и национальности.

"Глубокая проблема в том, что информационная политика России сегодня о неуважении к самостоятельности Украины. И проблема в этом не в выборы того или оного политтехнолога, который внедряет этот нарратив о "русском мире", а в том, что отношение от Украины, украинского народа к россиянам после этого сломалось, отношений нет. Если я говорил о партнерах, друзьях, а кто мы теперь? Мы стали врагами, то есть это другая полка отношений. От друзей - до врагов", - добавил глава государства.

Также читайте: После саммита нормандской четверки возможно освобождение "10-20 или больше людей", - Зеленский об обмене пленными

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+31
Слова "умные" и "россияне" не пишутся в одном предложении.
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10.09.2021 10:52
+19
Проблема тільки в тому що цих "умних" росіян як кіт наплакав!!!
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10.09.2021 10:52
+17
Артист разговорного жанра уверен : если много говорить то Путин сдастся.
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10.09.2021 10:56
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Проблема тільки в тому що цих "умних" росіян як кіт наплакав!!!
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10.09.2021 10:52 Ответить
Умные россияне точно знают, чей Крым и уважают независимость Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4236
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10.09.2021 11:06 Ответить
Шо знову Кіркоров ?
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10.09.2021 11:40 Ответить
Слова "умные" и "россияне" не пишутся в одном предложении.
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10.09.2021 10:52 Ответить
Умных россиян еще меньше, чем умных украинцев.

ЗЕ и ***** - ярчайшие доказательства.
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10.09.2021 10:53 Ответить
В Наросії "вумних" - 86%, в Україні - 73%.
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10.09.2021 10:55 Ответить
Ага.

Причем и там и тут эти "умные" - это самые низы общества. По сути быдло.
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10.09.2021 10:58 Ответить
Умные россияне точно знают, чей Крым и уважают независимость Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2758
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10.09.2021 11:13 Ответить
Ось це і є ЛОХторат зеклована 😀
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10.09.2021 15:32 Ответить
Умные россияне точно знают, чей Крым и уважают независимость Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6589
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10.09.2021 11:07 Ответить
Умные россияне точно знают, чей Крым и уважают независимость Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8078
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10.09.2021 11:08 Ответить
ну и?
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10.09.2021 21:23 Ответить
Осел единорогов увидел?
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10.09.2021 10:54 Ответить
Розумні росіяни точно знають, чий Крим, і поважають незалежність України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1682
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10.09.2021 11:35 Ответить
Розумні росіяни точно знають, чий Крим, і поважають незалежність України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7783
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10.09.2021 12:28 Ответить
Так, їх небагато, але вони є, і вони воюють в лавах ЗСУ. Усі інши, це як раз ті, хто начеб-то друзі ,а потім ножем у спину б`ють.
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10.09.2021 10:55 Ответить
Умные россияне точно знают, чей Крым и уважают независимость Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6652
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10.09.2021 11:16 Ответить
Артист разговорного жанра уверен : если много говорить то Путин сдастся.
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10.09.2021 10:56 Ответить
Все...заткните ему ротяку ,кто нибудь...
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10.09.2021 10:57 Ответить
Умные россияне точно знают, чей Крым и уважают независимость Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2394
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10.09.2021 11:12 Ответить
Умный россиянин это нонсенс. Впрочем как и умный избиратель Зеленского и слуг народа с голосящей опзжопистой старухой колясочницей в пенсне с мешком.
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10.09.2021 10:57 Ответить
Є росіяни вумні (Навальний зі своїм "Крим - не бутерброд"), красіві, але дурні (Морґеншиерн з відвідинами Криму), і ті, у яких є совість (Лія Ахеджакова). Стоп, а Ахеджакова справді росіянка? 🤔
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10.09.2021 11:04 Ответить
Ахеджакова народилася у Дніпрі.
Прізвище від вітчима, який був адигейцем (м. Майкоп).
Точно вона не "рюзге"
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10.09.2021 11:23 Ответить
а отец и мать кто?
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10.09.2021 12:47 Ответить
про її батька нічого не знаю, а мати - артистка
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10.09.2021 12:50 Ответить
тільки де ж їх взяти? і хто їх бачив?
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10.09.2021 10:57 Ответить
Неожиданно... МОЛОДЕЦ!
Так красиво и завуалировано назвать 99% кацапов ТУПЫМИ!
Умные россияне точно знают, чей Крым и уважают независимость Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5391
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10.09.2021 10:59 Ответить
Не умные, а честные. Булочка, как всегда, все с ног на голову переворачивает.
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10.09.2021 10:59 Ответить
Умный волк жрет баранов,точно как и глупый.Только у умного лучше получается.Россиянин смотрит,что бы украсть и кого бы убить.У умного россиянина это получается лучше.
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10.09.2021 11:04 Ответить
конечно знают что чужое но от этого не меньше желание этим чужим завладеть . москали . что с них взять ? много веков моральной деградации Умные россияне точно знают, чей Крым и уважают независимость Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5191
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10.09.2021 11:04 Ответить
Умниє рассєнянє це євреї, які вчасно виїхали?
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10.09.2021 11:05 Ответить
Через годик где то, начнёт про один народ рассказывать, Зебизянок готовят постепенно, как в цирке
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10.09.2021 11:07 Ответить
Умные россияне точно знают, чей Крым и уважают независимость Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5008
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10.09.2021 11:17 Ответить
Як умру, то поховайте
Мене, де завгодно.
У Криму, в Стрию, у Варшаві,
В Тулі або в Гродно.

Щоб лани або пустеля,
Прерії чи гори...
Запустіть мене хоч в космос
Або скиньте в море.

І під прапором ( байдуже,
кольору якого )...
Пригадайте знамените
Незле тихе слово

Що, напевно, не важливо -
В пекло чи до раю,
Якщо є асфальт і світло,
Разніца какая?
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10.09.2021 11:21 Ответить
еге ж, усі десятеро
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10.09.2021 11:08 Ответить
"Умные" немцы тоже знали о газовых камерах и кто такой Гитлер! Потом, разрушенная Германия при них, легла в руинах Второй Мировой! О каких "умных" русских вещает Зеленский? Знать и голосовать 20 лет за войны во всем мире, на@рен им, а особо нам их знания? Они все испарятся в ядерном пепле путинизма! Умный ли сам Зеленский? Вот в чем вопрос?
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10.09.2021 11:11 Ответить
Умные россияне точно знают, чей Крым и уважают независимость Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7503
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10.09.2021 11:14 Ответить
А хто такий Зеленський? Не українець - це точно. Тоді хто?
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10.09.2021 11:16 Ответить
Під час візиту до США він фактично відповів на це запитання.Ось коротеньки зміст його слів з виступу в музеї Голокосту-"в ******** Україні ідеологія расизму й нетерпимості не має жодних шансів, і найкращим доказом цього є те, що українці обрали його своїм Президентом.."
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10.09.2021 14:26 Ответить
Малорос і ватник єврейського походження 😏😀
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10.09.2021 15:37 Ответить
"Не можна рвати відношення з мордором, бо там є розумні люди, які ******* Україну."
Нова, завуальована теза про "братьев".
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10.09.2021 11:20 Ответить
немає ніяких "рюских".
Є ***********.
Крапка!
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10.09.2021 11:20 Ответить
Є російськомовні ***********. Всі російськомовні ***********.
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10.09.2021 11:26 Ответить
не можу повністю погодитися з Вами.
Є російськомовні громадяни України, що підтвердили свій патриотзм, захищаючи країну від агресора.
Але я не вірю в "хороших рюзге", бо ***** по суті є їх справжнім очильником.
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10.09.2021 12:43 Ответить
В мокші одиниці розумних, да і ті беруть коріння не в московії. Чи може народитись дитина розумною, зачата в п"яному угарі??
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10.09.2021 11:22 Ответить
большая ошибка так думать
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10.09.2021 11:26 Ответить
т.е ни слова про аннексию и оккупацию... про "зеленых человечков" в Крыму, о псковских десантниках в Донецких терриконах, и боевых обгорелых бурятах в степях Украины...
есть хорошие руцкие? да, каждый 200 !!! ибо и те кто молчали или орали "крымнаш" тоже из той жеж бочки гофна... а чтоб найти в ней инакомыслящую жемчужину стоит ли нырять?
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10.09.2021 11:26 Ответить
"...навіть таке дитяче питання "Чий Крим?"" Джерело: https://censor.net/ua/n3287477
ну що, хто там носиться із цим "дитячим" питанням? от ви дурні, це не принципово, це не про цілісність України, це дитяче питання.
"президент" каже.
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10.09.2021 11:27 Ответить
Умный росиянин жто оксюморон
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10.09.2021 11:34 Ответить
"Вони точно розуміють навіть таке дитяче питання "Чий Крим?"...але як саме вони його розуміють не сказав. Були би розумні, то не називали би себе росіянами та не говорили па русскі. Зеленський робить все, щоб українці дивились на себе очима розумних росіян.
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10.09.2021 11:39 Ответить
Ne ne , tam malo umnih , tam bacila RUSKIJ u 90 % nasilenija ...
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10.09.2021 11:45 Ответить
Такої нації як русске не існує,це населення яке проживає на території РФ, шукати хто там красивий та вумний будем тоді, коли ця тюрма народів перестане існувати.
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10.09.2021 11:52 Ответить
Розумних там зо 5% інші дебілиі, так як і у нас 73% зебіли, серед голосувавших, а решта ********.
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10.09.2021 12:02 Ответить
Не існує «умніх рускій».
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10.09.2021 12:13 Ответить
але хороші існують! І це добре.
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10.09.2021 12:35 Ответить
Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.
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10.09.2021 12:18 Ответить
Хто там ближче, плюньте йому в морду.
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10.09.2021 12:19 Ответить
"Умные россияне" - это оксюморон.... от оксюморона "президента Зеленского".
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10.09.2021 12:27 Ответить
На россии есть нормальные люди! Человек 10-15.
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10.09.2021 12:28 Ответить
як вже забембала ця малороська хvїта про "нормальних русссскіх"
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10.09.2021 12:34 Ответить
Хорошим россиянам хорошие гробы, умным россиянам гробы с вайфаем
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10.09.2021 13:12 Ответить
Дело не в уме, а в совести.
В менталитете московитов не было, нет и (в ближайшее время) не будет уважения не то, что к другим нациям, государствам, а просто к человеческому достоинству.
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10.09.2021 13:35 Ответить
кацап он и в Африке кацап ето дичь про расеян что любят Украину
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10.09.2021 13:54 Ответить
"зе клован" забыл начальное от Тютчева- "Умом рабсею не понять"
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10.09.2021 14:16 Ответить
Нажаль, нерозумних там так як і в нас, 73%. Якщо вас це якось втішить, то може і більше.
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10.09.2021 14:18 Ответить
Рабская душа не способна уважать других, а стремящихся к свободе способна только ненавидеть.
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10.09.2021 14:36 Ответить
А шо,бывают умные расеяне?...
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10.09.2021 14:56 Ответить
Не каждый украинец знает, чей Крым. Шо уж за россиян говорить...
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10.09.2021 16:04 Ответить
Розумні росіяни точно знають, чий Крим, і поважають незалежність України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7484
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10.09.2021 17:33 Ответить
Так от подумати, а чим донські чи кубанські казаки відрізняються від талібана ? Ті ж самі ногайкі та понятія.
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10.09.2021 17:48 Ответить
ох и дебил. Умные оттуда давно уехали, а те что остались - их там доли процентов. ЧТо говорить, если у меня куча родни в Рашке живет, и они все все понимают, что Рашка агрессов, и что ведет несправедливую войну... и ****? Все равно Крым их, и раз отжали его, значит так было нужно и выхода у Путина не было, и зная про дворцы и воровство ЕдРа они все равно идут голосовать за ***** и его партию! Но что самое прискорбное, это то что молодые мои родычи, которые полжизни проводят в интернете, они еще более бронелобые чем старики, как ни странно. Дрочат на совок в котором жили от силы пару лет, а видео с Навальным принципиально не смотрят, потому что он агент Запада и льет грязь на Росиюшку))
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10.09.2021 18:25 Ответить
молодец, хитро потроллил.
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10.09.2021 20:16 Ответить
 
 