Умные россияне точно знают, чей Крым и уважают независимость Украины, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уважение к государству не зависит от нации и национальности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил на YES Brainstorming.
"Мне кажется, что умных россиян, а они есть такие, не нужно убеждать, они точно знают, что есть независимая Украина, они уважают нашу независимость. Они не "что-то слышали о суверенитете нашего государства", а глубоко в теме, уважают, знают традиции, знают культуру, искусство. И у них отношение к самостоятельности Украины стопроцентное. Они точно понимают даже такой детский вопрос "Чей Крым?". Все понимают, что это независимое государство с большой историей", - подчеркнул Зеленский.
По словам президента, уважение к государству не зависит от нации и национальности.
"Глубокая проблема в том, что информационная политика России сегодня о неуважении к самостоятельности Украины. И проблема в этом не в выборы того или оного политтехнолога, который внедряет этот нарратив о "русском мире", а в том, что отношение от Украины, украинского народа к россиянам после этого сломалось, отношений нет. Если я говорил о партнерах, друзьях, а кто мы теперь? Мы стали врагами, то есть это другая полка отношений. От друзей - до врагов", - добавил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
ЗЕ и ***** - ярчайшие доказательства.
Причем и там и тут эти "умные" - это самые низы общества. По сути быдло.
Прізвище від вітчима, який був адигейцем (м. Майкоп).
Точно вона не "рюзге"
Так красиво и завуалировано назвать 99% кацапов ТУПЫМИ!
Мене, де завгодно.
У Криму, в Стрию, у Варшаві,
В Тулі або в Гродно.
Щоб лани або пустеля,
Прерії чи гори...
Запустіть мене хоч в космос
Або скиньте в море.
І під прапором ( байдуже,
кольору якого )...
Пригадайте знамените
Незле тихе слово
Що, напевно, не важливо -
В пекло чи до раю,
Якщо є асфальт і світло,
Разніца какая?
Нова, завуальована теза про "братьев".
Є ***********.
Крапка!
Є російськомовні громадяни України, що підтвердили свій патриотзм, захищаючи країну від агресора.
Але я не вірю в "хороших рюзге", бо ***** по суті є їх справжнім очильником.
есть хорошие руцкие? да, каждый 200 !!! ибо и те кто молчали или орали "крымнаш" тоже из той жеж бочки гофна... а чтоб найти в ней инакомыслящую жемчужину стоит ли нырять?
ну що, хто там носиться із цим "дитячим" питанням? от ви дурні, це не принципово, це не про цілісність України, це дитяче питання.
"президент" каже.
В менталитете московитов не было, нет и (в ближайшее время) не будет уважения не то, что к другим нациям, государствам, а просто к человеческому достоинству.