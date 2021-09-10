Умные россияне точно знают, чей Крым и уважают независимость Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уважение к государству не зависит от нации и национальности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил на YES Brainstorming.

"Мне кажется, что умных россиян, а они есть такие, не нужно убеждать, они точно знают, что есть независимая Украина, они уважают нашу независимость. Они не "что-то слышали о суверенитете нашего государства", а глубоко в теме, уважают, знают традиции, знают культуру, искусство. И у них отношение к самостоятельности Украины стопроцентное. Они точно понимают даже такой детский вопрос "Чей Крым?". Все понимают, что это независимое государство с большой историей", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, уважение к государству не зависит от нации и национальности.

"Глубокая проблема в том, что информационная политика России сегодня о неуважении к самостоятельности Украины. И проблема в этом не в выборы того или оного политтехнолога, который внедряет этот нарратив о "русском мире", а в том, что отношение от Украины, украинского народа к россиянам после этого сломалось, отношений нет. Если я говорил о партнерах, друзьях, а кто мы теперь? Мы стали врагами, то есть это другая полка отношений. От друзей - до врагов", - добавил глава государства.

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