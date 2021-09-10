Розумні росіяни точно знають, чий Крим, і поважають незалежність України, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що повага до держави не залежить від нації і національності.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на YES Brainstorming.
"Мені здається, що розумних росіян, а вони є такі, не потрібно переконувати, вони точно знають, що є незалежна Україна, вони поважають нашу незалежність. Вони не "щось чули про суверенітет нашої держави", а глибоко в темі, поважають, знають традиції, знають культуру, мистецтво. І в них ставлення до самостійності України стовідсоткове. Вони точно розуміють навіть таке дитяче питання "Чий Крим?". Усі розуміють, що це незалежна держава з великою історією", - підкреслив Зеленський.
За словами президента, повага до держави не залежить від нації і національності.
"Глибока проблема в тому, що інформаційна політика Росії сьогодні про неповагу до самостійності України. І проблема в цьому не у виборі того чи іншого політтехнолога, який впроваджує цей наратив про "русский мир", а в тому, що ставлення від України, українського народу до росіян після цього зламалося, відносин немає. Якщо я говорив про партнерів, друзів, а хто ми тепер? Ми стали ворогами, тобто це інша полиця відносин. Від друзів - до ворогів", - додав глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
ЗЕ и ***** - ярчайшие доказательства.
Причем и там и тут эти "умные" - это самые низы общества. По сути быдло.
Прізвище від вітчима, який був адигейцем (м. Майкоп).
Точно вона не "рюзге"
Так красиво и завуалировано назвать 99% кацапов ТУПЫМИ!
Мене, де завгодно.
У Криму, в Стрию, у Варшаві,
В Тулі або в Гродно.
Щоб лани або пустеля,
Прерії чи гори...
Запустіть мене хоч в космос
Або скиньте в море.
І під прапором ( байдуже,
кольору якого )...
Пригадайте знамените
Незле тихе слово
Що, напевно, не важливо -
В пекло чи до раю,
Якщо є асфальт і світло,
Разніца какая?
Нова, завуальована теза про "братьев".
Є ***********.
Крапка!
Є російськомовні громадяни України, що підтвердили свій патриотзм, захищаючи країну від агресора.
Але я не вірю в "хороших рюзге", бо ***** по суті є їх справжнім очильником.
есть хорошие руцкие? да, каждый 200 !!! ибо и те кто молчали или орали "крымнаш" тоже из той жеж бочки гофна... а чтоб найти в ней инакомыслящую жемчужину стоит ли нырять?
ну що, хто там носиться із цим "дитячим" питанням? от ви дурні, це не принципово, це не про цілісність України, це дитяче питання.
"президент" каже.
В менталитете московитов не было, нет и (в ближайшее время) не будет уважения не то, что к другим нациям, государствам, а просто к человеческому достоинству.