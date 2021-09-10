Розумні росіяни точно знають, чий Крим, і поважають незалежність України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повага до держави не залежить від нації і національності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на YES Brainstorming.

"Мені здається, що розумних росіян, а вони є такі, не потрібно переконувати, вони точно знають, що є незалежна Україна, вони поважають нашу незалежність. Вони не "щось чули про суверенітет нашої держави", а глибоко в темі, поважають, знають традиції, знають культуру, мистецтво. І в них ставлення до самостійності України стовідсоткове. Вони точно розуміють навіть таке дитяче питання "Чий Крим?". Усі розуміють, що це незалежна держава з великою історією", - підкреслив Зеленський.

За словами президента, повага до держави не залежить від нації і національності.

"Глибока проблема в тому, що інформаційна політика Росії сьогодні про неповагу до самостійності України. І проблема в цьому не у виборі того чи іншого політтехнолога, який впроваджує цей наратив про "русский мир", а в тому, що ставлення від України, українського народу до росіян після цього зламалося, відносин немає. Якщо я говорив про партнерів, друзів, а хто ми тепер? Ми стали ворогами, тобто це інша полиця відносин. Від друзів - до ворогів", - додав глава держави.

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