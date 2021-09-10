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Зеленський (17439) Крим (12756) незалежність (98) Росія (47208)

Розумні росіяни точно знають, чий Крим, і поважають незалежність України, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Розумні росіяни точно знають, чий Крим, і поважають незалежність України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повага до держави не залежить від нації і національності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на YES Brainstorming.

"Мені здається, що розумних росіян, а вони є такі, не потрібно переконувати, вони точно знають, що є незалежна Україна, вони поважають нашу незалежність. Вони не "щось чули про суверенітет нашої держави", а глибоко в темі, поважають, знають традиції, знають культуру, мистецтво. І в них ставлення до самостійності України стовідсоткове. Вони точно розуміють навіть таке дитяче питання "Чий Крим?". Усі розуміють, що це незалежна держава з великою історією", - підкреслив Зеленський.

За словами президента, повага до держави не залежить від нації і національності.

"Глибока проблема в тому, що інформаційна політика Росії сьогодні про неповагу до самостійності України. І проблема в цьому не у виборі того чи іншого політтехнолога, який впроваджує цей наратив про "русский мир", а в тому, що ставлення від України, українського народу до росіян після цього зламалося, відносин немає. Якщо я говорив про партнерів, друзів, а хто ми тепер? Ми стали ворогами, тобто це інша полиця відносин. Від друзів - до ворогів", - додав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після саміту "нормандської четвірки" можливе звільнення "10-20 або більше людей", - Зеленський про обмін полоненими

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
Слова "умные" и "россияне" не пишутся в одном предложении.
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10.09.2021 10:52
+19
Проблема тільки в тому що цих "умних" росіян як кіт наплакав!!!
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10.09.2021 10:52
+17
Артист разговорного жанра уверен : если много говорить то Путин сдастся.
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10.09.2021 10:56
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Проблема тільки в тому що цих "умних" росіян як кіт наплакав!!!
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10.09.2021 10:52 Відповісти
Умные россияне точно знают, чей Крым и уважают независимость Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4236
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10.09.2021 11:06 Відповісти
Шо знову Кіркоров ?
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10.09.2021 11:40 Відповісти
Слова "умные" и "россияне" не пишутся в одном предложении.
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10.09.2021 10:52 Відповісти
Умных россиян еще меньше, чем умных украинцев.

ЗЕ и ***** - ярчайшие доказательства.
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10.09.2021 10:53 Відповісти
В Наросії "вумних" - 86%, в Україні - 73%.
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10.09.2021 10:55 Відповісти
Ага.

Причем и там и тут эти "умные" - это самые низы общества. По сути быдло.
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10.09.2021 10:58 Відповісти
Умные россияне точно знают, чей Крым и уважают независимость Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2758
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10.09.2021 11:13 Відповісти
Ось це і є ЛОХторат зеклована 😀
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10.09.2021 15:32 Відповісти
Умные россияне точно знают, чей Крым и уважают независимость Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6589
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10.09.2021 11:07 Відповісти
Умные россияне точно знают, чей Крым и уважают независимость Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8078
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10.09.2021 11:08 Відповісти
ну и?
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10.09.2021 21:23 Відповісти
Осел единорогов увидел?
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10.09.2021 10:54 Відповісти
Розумні росіяни точно знають, чий Крим, і поважають незалежність України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1682
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10.09.2021 11:35 Відповісти
Розумні росіяни точно знають, чий Крим, і поважають незалежність України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7783
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10.09.2021 12:28 Відповісти
Так, їх небагато, але вони є, і вони воюють в лавах ЗСУ. Усі інши, це як раз ті, хто начеб-то друзі ,а потім ножем у спину б`ють.
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10.09.2021 10:55 Відповісти
Умные россияне точно знают, чей Крым и уважают независимость Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6652
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10.09.2021 11:16 Відповісти
Артист разговорного жанра уверен : если много говорить то Путин сдастся.
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10.09.2021 10:56 Відповісти
Все...заткните ему ротяку ,кто нибудь...
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10.09.2021 10:57 Відповісти
Умные россияне точно знают, чей Крым и уважают независимость Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2394
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10.09.2021 11:12 Відповісти
Умный россиянин это нонсенс. Впрочем как и умный избиратель Зеленского и слуг народа с голосящей опзжопистой старухой колясочницей в пенсне с мешком.
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10.09.2021 10:57 Відповісти
Є росіяни вумні (Навальний зі своїм "Крим - не бутерброд"), красіві, але дурні (Морґеншиерн з відвідинами Криму), і ті, у яких є совість (Лія Ахеджакова). Стоп, а Ахеджакова справді росіянка? 🤔
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10.09.2021 11:04 Відповісти
Ахеджакова народилася у Дніпрі.
Прізвище від вітчима, який був адигейцем (м. Майкоп).
Точно вона не "рюзге"
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10.09.2021 11:23 Відповісти
а отец и мать кто?
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10.09.2021 12:47 Відповісти
про її батька нічого не знаю, а мати - артистка
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10.09.2021 12:50 Відповісти
тільки де ж їх взяти? і хто їх бачив?
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10.09.2021 10:57 Відповісти
Неожиданно... МОЛОДЕЦ!
Так красиво и завуалировано назвать 99% кацапов ТУПЫМИ!
Умные россияне точно знают, чей Крым и уважают независимость Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5391
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10.09.2021 10:59 Відповісти
Не умные, а честные. Булочка, как всегда, все с ног на голову переворачивает.
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10.09.2021 10:59 Відповісти
Умный волк жрет баранов,точно как и глупый.Только у умного лучше получается.Россиянин смотрит,что бы украсть и кого бы убить.У умного россиянина это получается лучше.
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10.09.2021 11:04 Відповісти
конечно знают что чужое но от этого не меньше желание этим чужим завладеть . москали . что с них взять ? много веков моральной деградации Умные россияне точно знают, чей Крым и уважают независимость Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5191
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10.09.2021 11:04 Відповісти
Умниє рассєнянє це євреї, які вчасно виїхали?
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10.09.2021 11:05 Відповісти
Через годик где то, начнёт про один народ рассказывать, Зебизянок готовят постепенно, как в цирке
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10.09.2021 11:07 Відповісти
Умные россияне точно знают, чей Крым и уважают независимость Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5008
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10.09.2021 11:17 Відповісти
Як умру, то поховайте
Мене, де завгодно.
У Криму, в Стрию, у Варшаві,
В Тулі або в Гродно.

Щоб лани або пустеля,
Прерії чи гори...
Запустіть мене хоч в космос
Або скиньте в море.

І під прапором ( байдуже,
кольору якого )...
Пригадайте знамените
Незле тихе слово

Що, напевно, не важливо -
В пекло чи до раю,
Якщо є асфальт і світло,
Разніца какая?
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10.09.2021 11:21 Відповісти
еге ж, усі десятеро
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10.09.2021 11:08 Відповісти
"Умные" немцы тоже знали о газовых камерах и кто такой Гитлер! Потом, разрушенная Германия при них, легла в руинах Второй Мировой! О каких "умных" русских вещает Зеленский? Знать и голосовать 20 лет за войны во всем мире, на@рен им, а особо нам их знания? Они все испарятся в ядерном пепле путинизма! Умный ли сам Зеленский? Вот в чем вопрос?
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10.09.2021 11:11 Відповісти
Умные россияне точно знают, чей Крым и уважают независимость Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7503
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10.09.2021 11:14 Відповісти
А хто такий Зеленський? Не українець - це точно. Тоді хто?
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10.09.2021 11:16 Відповісти
Під час візиту до США він фактично відповів на це запитання.Ось коротеньки зміст його слів з виступу в музеї Голокосту-"в ******** Україні ідеологія расизму й нетерпимості не має жодних шансів, і найкращим доказом цього є те, що українці обрали його своїм Президентом.."
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10.09.2021 14:26 Відповісти
Малорос і ватник єврейського походження 😏😀
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10.09.2021 15:37 Відповісти
"Не можна рвати відношення з мордором, бо там є розумні люди, які ******* Україну."
Нова, завуальована теза про "братьев".
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10.09.2021 11:20 Відповісти
немає ніяких "рюских".
Є ***********.
Крапка!
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10.09.2021 11:20 Відповісти
Є російськомовні ***********. Всі російськомовні ***********.
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10.09.2021 11:26 Відповісти
не можу повністю погодитися з Вами.
Є російськомовні громадяни України, що підтвердили свій патриотзм, захищаючи країну від агресора.
Але я не вірю в "хороших рюзге", бо ***** по суті є їх справжнім очильником.
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10.09.2021 12:43 Відповісти
В мокші одиниці розумних, да і ті беруть коріння не в московії. Чи може народитись дитина розумною, зачата в п"яному угарі??
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10.09.2021 11:22 Відповісти
большая ошибка так думать
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10.09.2021 11:26 Відповісти
т.е ни слова про аннексию и оккупацию... про "зеленых человечков" в Крыму, о псковских десантниках в Донецких терриконах, и боевых обгорелых бурятах в степях Украины...
есть хорошие руцкие? да, каждый 200 !!! ибо и те кто молчали или орали "крымнаш" тоже из той жеж бочки гофна... а чтоб найти в ней инакомыслящую жемчужину стоит ли нырять?
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10.09.2021 11:26 Відповісти
"...навіть таке дитяче питання "Чий Крим?"" Джерело: https://censor.net/ua/n3287477
ну що, хто там носиться із цим "дитячим" питанням? от ви дурні, це не принципово, це не про цілісність України, це дитяче питання.
"президент" каже.
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10.09.2021 11:27 Відповісти
Умный росиянин жто оксюморон
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10.09.2021 11:34 Відповісти
"Вони точно розуміють навіть таке дитяче питання "Чий Крим?"...але як саме вони його розуміють не сказав. Були би розумні, то не називали би себе росіянами та не говорили па русскі. Зеленський робить все, щоб українці дивились на себе очима розумних росіян.
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10.09.2021 11:39 Відповісти
Ne ne , tam malo umnih , tam bacila RUSKIJ u 90 % nasilenija ...
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10.09.2021 11:45 Відповісти
Такої нації як русске не існує,це населення яке проживає на території РФ, шукати хто там красивий та вумний будем тоді, коли ця тюрма народів перестане існувати.
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10.09.2021 11:52 Відповісти
Розумних там зо 5% інші дебілиі, так як і у нас 73% зебіли, серед голосувавших, а решта ********.
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10.09.2021 12:02 Відповісти
Не існує «умніх рускій».
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10.09.2021 12:13 Відповісти
але хороші існують! І це добре.
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10.09.2021 12:35 Відповісти
Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.
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10.09.2021 12:18 Відповісти
Хто там ближче, плюньте йому в морду.
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10.09.2021 12:19 Відповісти
"Умные россияне" - это оксюморон.... от оксюморона "президента Зеленского".
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10.09.2021 12:27 Відповісти
На россии есть нормальные люди! Человек 10-15.
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10.09.2021 12:28 Відповісти
як вже забембала ця малороська хvїта про "нормальних русссскіх"
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10.09.2021 12:34 Відповісти
Хорошим россиянам хорошие гробы, умным россиянам гробы с вайфаем
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10.09.2021 13:12 Відповісти
Дело не в уме, а в совести.
В менталитете московитов не было, нет и (в ближайшее время) не будет уважения не то, что к другим нациям, государствам, а просто к человеческому достоинству.
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10.09.2021 13:35 Відповісти
кацап он и в Африке кацап ето дичь про расеян что любят Украину
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10.09.2021 13:54 Відповісти
"зе клован" забыл начальное от Тютчева- "Умом рабсею не понять"
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10.09.2021 14:16 Відповісти
Нажаль, нерозумних там так як і в нас, 73%. Якщо вас це якось втішить, то може і більше.
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10.09.2021 14:18 Відповісти
Рабская душа не способна уважать других, а стремящихся к свободе способна только ненавидеть.
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10.09.2021 14:36 Відповісти
А шо,бывают умные расеяне?...
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10.09.2021 14:56 Відповісти
Не каждый украинец знает, чей Крым. Шо уж за россиян говорить...
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10.09.2021 16:04 Відповісти
Розумні росіяни точно знають, чий Крим, і поважають незалежність України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7484
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10.09.2021 17:33 Відповісти
Так от подумати, а чим донські чи кубанські казаки відрізняються від талібана ? Ті ж самі ногайкі та понятія.
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10.09.2021 17:48 Відповісти
ох и дебил. Умные оттуда давно уехали, а те что остались - их там доли процентов. ЧТо говорить, если у меня куча родни в Рашке живет, и они все все понимают, что Рашка агрессов, и что ведет несправедливую войну... и ****? Все равно Крым их, и раз отжали его, значит так было нужно и выхода у Путина не было, и зная про дворцы и воровство ЕдРа они все равно идут голосовать за ***** и его партию! Но что самое прискорбное, это то что молодые мои родычи, которые полжизни проводят в интернете, они еще более бронелобые чем старики, как ни странно. Дрочат на совок в котором жили от силы пару лет, а видео с Навальным принципиально не смотрят, потому что он агент Запада и льет грязь на Росиюшку))
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10.09.2021 18:25 Відповісти
молодец, хитро потроллил.
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10.09.2021 20:16 Відповісти
 
 