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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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ПАСЕ (1633) крымские татары (2709) Джелялов (63) Дамс Хендрик (5) Джелял Нариман (50)

Президент ПАСЕ Дамс осудил преследование крымских татар в оккупированном Крыму

Президент ПАСЕ Дамс осудил преследование крымских татар в оккупированном Крыму

Президент ПАСЕ Рик Дамс осудил преследование крымских татар в Крыму, в том числе – замглавы Меджлиса Наримана Джеляла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Недавние аресты и задержания в Крыму крымских татар, в том числе заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла, вызывают серьезную озабоченность. Это тем более тревожно, что, как сообщается, некоторые из них подверглись бесчеловечному обращению. Это неприемлемо. От имени ПАСЕ я призываю к полному соблюдению всех соответствующих рекомендаций и резолюций Ассамблеи, в частности, резолюции 2387 (2021) о нарушениях прав человека, совершаемых против крымских татар в Крыму", – говорится в заявлении Дамса, опубликованном 4 октября.

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И толку то? Где аресты причастных?
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04.10.2021 21:59 Ответить
Неожиданно... Аресты и задержания в Крыму крымских татар вызывают у Президента ПАСЕ серьезную озабоченность
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04.10.2021 22:06 Ответить
Це той прокасабський президент ПАРЄ Рік Дамс що не дозволив народному депутату Олексію Гончаренку продемонструвати простріляний фашистами РФ український національний прапор, доставлений із зони проведення ООС на сході України.
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04.10.2021 22:08 Ответить
какие то дежурные фразы, надо , як леха - перчатки, вантуз, шутовской колпак, бубенчики
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04.10.2021 22:18 Ответить
Зãступ бараболі@Hlopak

https://mobile.twitter.com/Hlopak_/status/1445042965366329344 4 ч



Знайомий турок сказав, що мати президента Ердогана кримська татарка (кірімлі). Все стало зрозуміло.
Хто не в курсі, там мати - голова сім'ї особливо коли сім'я мати-син.
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04.10.2021 22:39 Ответить
ну, так прийняли же касапів в ПАРЄ, бабло беньки засліпило...
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04.10.2021 22:50 Ответить
а кацапню из вашего вшивого ПАСЕ выгнать, слабо.... озабоченные?
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05.10.2021 10:00 Ответить
 
 