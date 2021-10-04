Президент ПАСЕ Дамс осудил преследование крымских татар в оккупированном Крыму
Президент ПАСЕ Рик Дамс осудил преследование крымских татар в Крыму, в том числе – замглавы Меджлиса Наримана Джеляла.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Недавние аресты и задержания в Крыму крымских татар, в том числе заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла, вызывают серьезную озабоченность. Это тем более тревожно, что, как сообщается, некоторые из них подверглись бесчеловечному обращению. Это неприемлемо. От имени ПАСЕ я призываю к полному соблюдению всех соответствующих рекомендаций и резолюций Ассамблеи, в частности, резолюции 2387 (2021) о нарушениях прав человека, совершаемых против крымских татар в Крыму", – говорится в заявлении Дамса, опубликованном 4 октября.
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https://mobile.twitter.com/Hlopak_/status/1445042965366329344 4 ч
Знайомий турок сказав, що мати президента Ердогана кримська татарка (кірімлі). Все стало зрозуміло.
Хто не в курсі, там мати - голова сім'ї особливо коли сім'я мати-син.