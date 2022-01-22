Постпред США при ООН Томас-Гринфилд уверена в возможности дипломатического решения российско-украинского конфликта

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд считает, что все еще остаются возможности для решения российско-украинского конфликта дипломатическими средствами.

Об этом она заявила в интервью итальянской телерадиокомпании RAI, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В ответ на вопрос о том, есть ли еще возможности для "дипломатического прорыва", она заявила: "Безусловно (...) Мы по-прежнему настойчиво добиваемся дипломатического решения, и эта встреча (госсекретаря Энтони Блинкена. - Ред.) с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым является частью этих усилий. Мы бы не проводили эту встречу, если бы не считали, что все еще есть шанс найти путь, который приведет к деэскалации и дипломатическому решению для Украины и для нас".

Она отметила, что президент Джо Байден "готов приложить любые усилия для дипломатического решения и работать с нашими коллегами" по этому вопросу, и дал соответствующие инструкции сотрудникам своей администрации.

"Поэтому я активно взаимодействую со своими коллегами здесь, в Нью-Йорке, в том числе планирую встречу на этой неделе с моим украинским коллегой. Я встретилась со всеми пятью постоянными членами СБ ООН, включая россиян, чтобы выразить нашу обеспокоенность".

В то же время, она повторила постоянные утверждения Вашингтона, что доказательствами "агрессивных планов" Москвы являются сосредоточение российских войск на границе с Украиной и проведение в этом районе военных учений.

"Все это свидетельствует о планах агрессии. И пока мы продолжаем искать дипломатическое решение, мы готовимся и готовы ответить на любые агрессивные действия, которые могут совершить россияне", - подчеркнула дипломат.