Постпред США при ООН Томас-Грінфілд впевнена у можливості дипломатичного вирішення російсько-українського конфлікту

Постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд вважає, що все ще залишаються можливості для вирішення російсько-українського конфлікту дипломатичними засобами.

Про це вона заявила в інтерв'ю італійській телерадіокомпанії RAI, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У відповідь на питання про те, чи є ще можливості для "дипломатичного прориву", вона заявила: "Безумовно (...) Ми, як і раніше, наполегливо добиваємось дипломатичного рішення, і ця зустріч (держсекретаря Ентоні Блінкена. - Ред.) із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим є частиною цих зусиль. Ми б не проводили цієї зустрічі, якби не вважали, що все ще є шанс знайти шлях, який призведе до деескалації та дипломатичного рішення для України та для нас".

Вона зазначила, що президент Джо Байден "готовий докласти будь-яких зусиль для дипломатичного рішення та працювати з нашими колегами", з цього питання, і дав відповідні інструкції співробітникам своєї адміністрації.

"Тому я активно взаємодію зі своїми колегами тут, у Нью-Йорку, зокрема планую зустріч цього тижня з моїм українським колегою. Я зустрілася з усіма п'ятьма постійними членами РБ ООН, включно з росіянами, щоб висловити наше занепокоєння".

Водночас вона повторила постійні твердження Вашингтона, що доказами "агресивних планів" Москви є зосередження російських військ на кордоні з Україною та проведення у цьому районі військових навчань.

"Все це свідчить про плани агресії. І поки ми продовжуємо шукати дипломатичне рішення, ми готуємось і готові відповісти на будь-які агресивні дії, які можуть вчинити росіяни", - наголосила дипломат.