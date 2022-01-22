УКР
2 803 22

Постпред США при ООН Томас-Грінфілд впевнена у можливості дипломатичного вирішення російсько-українського конфлікту

Постпред США при ООН Томас-Грінфілд впевнена у можливості дипломатичного вирішення російсько-українського конфлікту

Постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд вважає, що все ще залишаються можливості для вирішення російсько-українського конфлікту дипломатичними засобами.

Про це вона заявила в інтерв'ю італійській телерадіокомпанії RAI, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У відповідь на питання про те, чи є ще можливості для "дипломатичного прориву", вона заявила: "Безумовно (...) Ми, як і раніше, наполегливо добиваємось дипломатичного рішення, і ця зустріч (держсекретаря Ентоні Блінкена. - Ред.) із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим є частиною цих зусиль. Ми б не проводили цієї зустрічі, якби не вважали, що все ще є шанс знайти шлях, який призведе до деескалації та дипломатичного рішення для України та для нас".

Вона зазначила, що президент Джо Байден "готовий докласти будь-яких зусиль для дипломатичного рішення та працювати з нашими колегами", з цього питання, і дав відповідні інструкції співробітникам своєї адміністрації.

"Тому я активно взаємодію зі своїми колегами тут, у Нью-Йорку, зокрема планую зустріч цього тижня з моїм українським колегою. Я зустрілася з усіма п'ятьма постійними членами РБ ООН, включно з росіянами, щоб висловити наше занепокоєння".

Водночас вона повторила постійні твердження Вашингтона, що доказами "агресивних планів" Москви є зосередження російських військ на кордоні з Україною та проведення у цьому районі військових навчань.

"Все це свідчить про плани агресії. І поки ми продовжуємо шукати дипломатичне рішення, ми готуємось і готові відповісти на будь-які агресивні дії, які можуть вчинити росіяни", - наголосила дипломат.

+6
Та нє-лапатний гопнік розуміє лише коли йому дадуть по рилу-смердючому лапатному рилу...
22.01.2022 09:35 Відповісти
+6
Про какой Украино- российский конфликт они все говорят ? И где там КОНФЛИКТ ? Украинцы занимаются своими делами внутри своей страны .
Не идите на поводу кацапской пропаганды
Надо называть АГРЕССИЯ РОССИИ
22.01.2022 10:06 Відповісти
+6
і окупація частини території.

Ящо точно-

Україна вже багато років перебуває у стані формально неоголошеної Війни з росією.
22.01.2022 10:13 Відповісти
Оно уверено, но своих дипломатов из Украины убирают. Брешут не только наши политики, брешут сейчас все. Америка вынудила Украину избавиться от ядерного оружия, гарантировала территориальную безопасность, а сейчас напрочь все забыла, помогает меньше чем Буркинафасо, одни обещания и врет, врет, врет, и с Путиным все договаривается, хотелось бы знать о чем, но явно не о прекращении войны, так как даже СВИФТ не хотят отключать РФ в случае продолжения наступления. В общем все президенты в сговоре с мировым сатанизмом, все против человечества и твари с рогами еще те. А Украина с Америкой лоханулась. Никому нельзя верить.
22.01.2022 11:55 Відповісти
Ще одна дура вирішила, що вона поговорить з Путлером і все зважиться само-собою.
22.01.2022 09:36 Відповісти
ВЗАГАЛІ-ТО це добре-надіятись на переговори,максимально укріпивши власні військові сили )
22.01.2022 10:11 Відповісти
і окупація частини території.

Ящо точно-

Україна вже багато років перебуває у стані формально неоголошеної Війни з росією.
22.01.2022 10:13 Відповісти
А может это Словакия идет на поводу кацапской пропаганды? Не кажется, чисто случайно?

Віце-прем'єр, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик вважає, що Російська Федерація не поверне Україні захоплений у 2014 році Крим. А санкції проти Росії завдають лише шкоди її торговим партнерам.
22.01.2022 10:52 Відповісти
Ця дамочка видно заглянула в очі Путлєру і побачила там мир. Самовпевнена носвічена д...а!
22.01.2022 10:23 Відповісти
Скоріше ОМІКРОН їх дістане у полі. Їх щеплення-лайно. А кисень-вибухає...Хворійте окупанти, та повиздихаєте!
22.01.2022 10:27 Відповісти
новая модель постпреда в ООН - модель дура
22.01.2022 10:42 Відповісти
А нах--тоді SША поsольsтvа еvакyююt чи як Зелень vійни не бyде а Xаркіv захvатять- заразна пліsняvа
22.01.2022 10:43 Відповісти
Читаю и ржу с комментов. Как раз дурак может подумать, что постпред США при ООН может что-то случайно ляпнуть от себя, случайно итальянской телерадиокомпании, а в Вашингтоне сидят и охреневают от неожиданности. Случайно только клоуны под коксом становятся президентами.. в некоторых странах
22.01.2022 10:47 Відповісти
Вот дура... 8 лет уже как Крым оккупирован фашистской резервацией и аквафрефные березовые обезьяны-андрофаги в Донецке и Луганске. А она верит в дипломатию. Попробуй свою тупую теорию про "можно решить дипломатическим путем" применить на бандите, который тебе приставил нож к горлу и хочет убить.
22.01.2022 10:48 Відповісти
Как видим и в США есть "трезвые" специалисты в сфере международной дипломатии и объективно го понимания нынешней ситуации в межгосударственных отношениях .\к сожалению и авантюрист ов,проходимцев в этой сфере-там тоже хоть отбавляй.\ Если Президент и Госдэп США укрепят свои позиции в политике мирного,дипломатического решения всех геополитических вопросов,люди ра зных стран и континентов смогут более полно реализовывать свой Homo Sapiens потенциал. Что касается -хамских-комментариев относительно позиции Л.Томас-Гринфилд:-asinus ad lyram-думает ся будет наиболе подходящая их оценка.
22.01.2022 10:56 Відповісти
Ну если сдать РФ еще пару кусочков Украины, можно и решить дипломатически. Потом еще пару кусков, и т.д. Не американская землица, чего уж там.
22.01.2022 11:22 Відповісти
"С волками делать мировой как снявши, шкуру с них долой". Эти слова из басни Глебова не утратили актуальность.
22.01.2022 13:25 Відповісти
все басни якобы глебова, крылова ещё бог знает какого переворовщика, потому что никто не сослался на реального автора ЭЗОПА ФРИГИЙСКОГО, написавшего эти басни на греческом, на латинском..., но где у нас ссылка на перевод? 87 басен, 178, 287... - почти всё переведено без ссылки на автора
22.01.2022 15:11 Відповісти
"Ми, як і раніше, наполегливо добиваємось дипломатичного рішення," - и сколько лет вы добивались дипломатического решения проблемы с Азербайджаном, и что, добились? Вот то то и оно. В таких случаях есть практически один вариант решения, и он точно не дипломатический. Ну разве что еще вариант экономически удушить агрессора, но что-то никто его душить не торопится, хотя уже и его войска есть в Украине и кусок территории он у Украины оттяпал.
22.01.2022 13:27 Відповісти
Одного разу мій батько спочатку спостерігав, а потім і приймав безпосередню участь у кумедному, але й повчальному випадку. Якось весною, а саме в часи зміни "прописки" перелітних птахів, під навіс над дверима до офісу мого батька парочка ластівок з радістю прилетіла до свого помешкання, до рідного дому. Радість зморених пташок згасла, коли вони виявили "самозагарбника"-горобця, який оселився в чужому помешканні, поки справжніх власників не було вдома. Треба сказати, горобця теж шкода, бо він вочевидь просто сховався від зимового холоду, де вдалося... Але тепер власники з'явилися на своє й почали проганяти непроханого гостя, кричали й штовхали його, коли він намагався встояти проти нападу. Мій батько та його співробітники спостерігали за цією гучною битвою, та наразі усе стихло й пара ластівок зникла. Горобець, гордий своєю перемогою зухвало розташувався на вході в дім й став радісно чистити пір'ячко. Але, як виявилося, зарано зрадів - справжня хмара з ластівок, маленьких пташок, вирієм налетіла на місце розташування гнізда і в кожної в дзьобі був маленький шматочок глини. Усі, кожна пташинка підлетіла до гнізда та приклеїла свою часточку будматеріалу до входу в помешкання та й разом полетіли звідти! За мить бідний горобець виявився міцно замурованим! Усе! Попався! Мабуть, почав вже молитися й прощатися з життям... Одначе тут вже люди, що завмерши спостерігали таку драму, побігли до офісу за стільцем та шваброю, обережно зламали злощасне гніздо, горобець стрілою шурхнув звідти, тільки його й бачили. На цьому місці птахи вже ніколи не селилися. Мораль - борітеся й поборете, ворог буде викинутий.
22.01.2022 13:46 Відповісти
...дочитайте після "усе" ще 5 строчок, пліззз
22.01.2022 16:43 Відповісти
 
 