Причин для беспокойства по поводу российских военнослужащих в Приднестровье нет, - Санду
Причин для беспокойства по поводу российских военнослужащих в Приднестровье нет, заявила президент Молдовы Майя Санду после появления информации о том, что военные РФ готовят провокации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.
"У нас нет доступа в Приднестровский регион, чтобы точно сказать, что там происходит. Мы не можем сказать точно, сколько там сейчас российских военнослужащих. Но мы мониторим ситуацию. У нас нет информации о том, что там что-то изменилось по сравнению с тем, что было раньше. Изменений мы не видим, нет причин для большего беспокойства", - сказала она в субботу в интервью румынскому телеканалу PRO TV.
Санду подчеркнула, что в Молдове "обеспокоены ситуацией с региональной безопасностью". "Внимательно следим за развитием событий, ведем консультации с международными партнерами. Готовим разные сценарии, чтобы обеспечить свою безопасность. Очень надеемся, что эти сценарии не понадобятся, что будет найдено мирное решение всех проблем", - заявила президент.
Ранее в ГУР Минобороны сообщили, что российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих ВС РФ, чтобы обвинить в этом Украину. В военные подразделения страны-агрессора и его сателлитов поступают распоряжения о подготовке к таким провокациям.
это именно то что нам готовит кацапстан и зеленые
но если начнется вторжение с моря,отдельной балалайкой-молдовой заниматься не будут,все произойдет одновременно с захватом бессарабии и одессы-николаева-херсона.
Найди другие варианты
Так можно и фамилию на Додон поменять.