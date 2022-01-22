Причин для беспокойства по поводу российских военнослужащих в Приднестровье нет, - Санду

Причин для беспокойства по поводу российских военнослужащих в Приднестровье нет, заявила президент Молдовы Майя Санду после появления информации о том, что военные РФ готовят провокации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"У нас нет доступа в Приднестровский регион, чтобы точно сказать, что там происходит. Мы не можем сказать точно, сколько там сейчас российских военнослужащих. Но мы мониторим ситуацию. У нас нет информации о том, что там что-то изменилось по сравнению с тем, что было раньше. Изменений мы не видим, нет причин для большего беспокойства", - сказала она в субботу в интервью румынскому телеканалу PRO TV.

Санду подчеркнула, что в Молдове "обеспокоены ситуацией с региональной безопасностью". "Внимательно следим за развитием событий, ведем консультации с международными партнерами. Готовим разные сценарии, чтобы обеспечить свою безопасность. Очень надеемся, что эти сценарии не понадобятся, что будет найдено мирное решение всех проблем", - заявила президент.

Ранее в ГУР Минобороны сообщили, что российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих ВС РФ, чтобы обвинить в этом Украину. В военные подразделения страны-агрессора и его сателлитов поступают распоряжения о подготовке к таким провокациям.