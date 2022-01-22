РУС
Причин для беспокойства по поводу российских военнослужащих в Приднестровье нет, - Санду

Причин для беспокойства по поводу российских военнослужащих в Приднестровье нет, заявила президент Молдовы Майя Санду после появления информации о том, что военные РФ готовят провокации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"У нас нет доступа в Приднестровский регион, чтобы точно сказать, что там происходит. Мы не можем сказать точно, сколько там сейчас российских военнослужащих. Но мы мониторим ситуацию. У нас нет информации о том, что там что-то изменилось по сравнению с тем, что было раньше. Изменений мы не видим, нет причин для большего беспокойства", - сказала она в субботу в интервью румынскому телеканалу PRO TV.

Читайте также: Российские спецслужбы готовят провокации против солдат армии РФ в Приднестровье для обвинения в этом Украины, - разведка

Санду подчеркнула, что в Молдове "обеспокоены ситуацией с региональной безопасностью". "Внимательно следим за развитием событий, ведем консультации с международными партнерами. Готовим разные сценарии, чтобы обеспечить свою безопасность. Очень надеемся, что эти сценарии не понадобятся, что будет найдено мирное решение всех проблем", - заявила президент.

Ранее в ГУР Минобороны сообщили, что российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих ВС РФ, чтобы обвинить в этом Украину. В военные подразделения страны-агрессора и его сателлитов поступают распоряжения о подготовке к таким провокациям.

агрессия (1705) Молдова (1912) Приднестровье (663) провокация (1467) россия (96924) Мая Санду (225)
+16
Санду, не перетворюйся на додона друга путлєра!!!!!! Погано закінчиш!!!!!!!!
22.01.2022 13:21 Ответить
+12
Поки що не турбуйтеся, Молдова буде після України.
22.01.2022 13:17 Ответить
+11
По поводу кацапов в Крыму тоже никто не переживал…
22.01.2022 13:19 Ответить
Поки що не турбуйтеся, Молдова буде після України.
22.01.2022 13:17 Ответить
По поводу кацапов в Крыму тоже никто не переживал…
22.01.2022 13:19 Ответить
Санду, не перетворюйся на додона друга путлєра!!!!!! Погано закінчиш!!!!!!!!
22.01.2022 13:21 Ответить
Так с чего Санду "перетворюється"? Кроме складов в Колбасной, непосредственно войск РФ там нет. А состояние "войск" Приднестровья не меняется десятилетия. Что осталось после выводам14-й армии, то и осталось.
22.01.2022 20:28 Ответить
Что-то она совсем "поплыла"
22.01.2022 13:28 Ответить
Она боиться
22.01.2022 14:50 Ответить
Ви вважаєте, що страх врятує її та її країну?
22.01.2022 15:18 Ответить
Все может быть, можно обойтись без жертв
22.01.2022 23:38 Ответить
Десятки раз виступав протягом останніх пів-року з часу євромастурбаторської ейфорії молдаванів. Повторяю - нічого Майя Санду не зробить, як не зробили всі Президенти, Уряди і Парламенти Молдавії з часів розпаду СРСР. Молдавія надто міцно сидить на Придністрянському повідку через який Молдавію не візьмуть до ЄС: надто велика залежність від Лівобережжя по електроенергії, газу, промисловому потенціалу. Молдавію в такому стані ніколи не візьмуть у НАТО: вона не контролює (і домна Майя це підтвердила відкритим текстом - див. вище) частину території (Лівобережжя). І, нарешті - Придністрянщина то споконвічна українська земля, споконвіків заселена українцями. Як лиш у Кишиневі чи Бухаресті бодай миша перне про Аншлюс - кордон миттю ляже по Дністру. Кордон між Україною і Молдавією.
22.01.2022 20:02 Ответить
И от НАТО отказалась, и российские военные ей не мешают. И то, что произошло в Казахстане ей ни о чем не говорит

Рогозин резко высказался о новом казахстанском министре

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал в своем Telegram-канале на назначение новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова, которого обвиняют в русофобии, заявив, что НА КОСМОДРОМЕ БАЙКОНУР ПОЛИТИКУ «БУДУТ НЕ РАДЫ».
https://radarmedia.net/rogozin-rezko-vyskazalsya-o-novom-kazahstanskom-ministre/?utm_relap=992605853325&utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=radarmedia.net&utm_term=1295391&utm_content=9926058
22.01.2022 13:31 Ответить
Ну да, лучше молчать, а то газ отключат😂😂
22.01.2022 13:31 Ответить
В случае конфликта с Тирасполем газ в Молдавию прекратит поступать и без распоряжения руководства «Газпрома» - его перекроют в Приднестровье. Об этом заявил 4 декабря ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.
22.01.2022 18:19 Ответить
А откуда газ попадает на территорию Приднестровья?😁
показать весь комментарий
"У нас немає доступу до Придністровського регіону, щоб точно сказати, що там відбувається. Ми не можемо сказати точно, скільки там зараз російських військовослужбовців. Але ми моніторимо ситуацію."
это именно то что нам готовит кацапстан и зеленые
22.01.2022 13:34 Ответить
в приднестровье слишком мало кацапских войск.оттуда конфликт начинать нет смысла,сначала нужно захватывать причерноморье.
но если начнется вторжение с моря,отдельной балалайкой-молдовой заниматься не будут,все произойдет одновременно с захватом бессарабии и одессы-николаева-херсона.
22.01.2022 13:45 Ответить
22.01.2022 14:04 Ответить
Все правильно. Но комментаторы беспокоятся и это правильно. Военнослужащие РФ там есть, но и те на ротацию летают по гражданке через Аэропорт Кишинева. Армия приднестровья из техники имеет остатки с 90-х.
22.01.2022 20:37 Ответить
Наверное к 23 февраля Расея зайдёт в Молдавию , белорусский и армянский десант будет участвовать в освобождении Молдавии от молдаван.
22.01.2022 13:56 Ответить
Нда...ещё один претендент на звание "крепкий орех"...не ожидала от нее -наезжать на охреневшей пуйло конечно труднее чем зелёную блоху по столу юзать...
22.01.2022 14:08 Ответить
Санду, ти краще скажи як туди потрапляють кацапи для ротації та забезпечення всим життєнеобхідним кацапсячих собак. Не знає вона... Все ви знаєте, тому, что іншого шляху туди попасти немає ніж через територію Молдови. Ну не з України ж кацапи туди попадають...
22.01.2022 14:24 Ответить
А вот это уже вопрос? Не только ченрез молдову, но и через румынию...но в румынию опять же только через Украину...
22.01.2022 14:58 Ответить
А як туди з Румунії потрапити?
22.01.2022 15:44 Ответить
Украина румыния молдова пмр...Украина молдова пмр...Украина пмр...

Найди другие варианты
22.01.2022 16:52 Ответить
Бухой?
22.01.2022 17:10 Ответить
Ты не ответил на вопрос..как они туда попадают?
22.01.2022 17:11 Ответить
Как попадают? А попадают они через территорию Молдовы по воздуху. Иногда им даже предоставляют аэродром Кишинева. Неужели ты об этом не знал? Железа там достаточно еще от 14-й армии совдеповской которой командовал генерал Лебедь которого ***** уничтожил увидев в нем своего конкурента. А живых кацапов и провизию самолетами доставляют. Вот если бы Молдова закрыла воздушное пространство для кацапни тогда бы они закрутились... А так...
22.01.2022 17:40 Ответить
Тогда самолет должен быть пассажирский...иначе это будет военно-транспортный...
22.01.2022 18:51 Ответить
Ну так он и есть пассажирский, биомассу кацапсячую перевозят туды-сюды + провизию всякую. А расходники там аккумуляторы для техники, топливо и пр. думаю как то умудряются по земле получать и опять же не без участия самой Молдовы.
22.01.2022 19:39 Ответить
Ніякої ротації там немає, в армії служать місцеві, крім вищого комсоставу.
22.01.2022 16:03 Ответить
Доки невставлять, не підмиєтся
22.01.2022 14:24 Ответить
От тобі і проевропейська Санду манду,знаю я схожого персонажа,а є такий нікола пашинян великий демократ і і "проевропейський" політик ставший путінососом!Бачу і ти туди ж...ну ну
22.01.2022 14:27 Ответить
Молдоване в восторге, российские военные, э о всегда прекрано!
Так можно и фамилию на Додон поменять.
22.01.2022 14:30 Ответить
Молдова - очередной кандидат на звание рашкиной губернии. Жаль
22.01.2022 15:22 Ответить
А дійсно, як отримують постачання російські війська у Придністров'ї ? Як вони у відпустки їздять ? Через які країни ?
22.01.2022 16:06 Ответить
Писал уже не раз. Все ротации осуществляются только через аэропорт Кишинёва. Все отпуска... командировки русни только через этот аэропорт. Кадровой русни там немного, в основном командный состав и руснявые...так называемые миротворцы. Основной состав...местный сброд с молдовскими... русскими и украинскими паспортами. Там по три ..четыре паспорта у каждого. Топливо, продукты питания.. всё покупается в Молдове. Таким образом именно Молдова кормит..поит и греет своих оккупантов. Это реальный факт. В кишинёвском аэропорту сотни машин с приднестровскими номерами. Было бы у Молдовы желание... то полная блокада Приднестровья и через пару недель можно было забыть о этом руснявом гнойнике.
22.01.2022 17:33 Ответить
закрыть въезд и выезд(любое движение) с того зачумленного региона со стороны Молдовы и стороны Украины, и вопрос сепаратно-коллаборантного региона будет решен очень быстро.
22.01.2022 16:31 Ответить
А как же контрабасик...это же кормушка какая...И для молдовы и для наших и для румын
22.01.2022 16:54 Ответить
меня он не волнует.
22.01.2022 17:21 Ответить
А кого-то даже очень...иначе почему уже 30 лет не прихлопнут этот гадюшник
22.01.2022 17:24 Ответить
Главная ошибка Молдовы - нежелание обьединяться с Румынией. Тогда бы РАЗОМ исчезли все проблемы.
22.01.2022 19:09 Ответить
Тоді Придністрянщина повернеться до складу України, як це було споконвіків. І кордон ляже по Дністру, власне він уже там...
22.01.2022 19:50 Ответить
нам не нужны чужие земли. А при поддержке Румынии Молдова быстро бы решила вопрос с т. н. "ПМР", поскольку через Украину уже не смогли бы прийти на помощь пацаки.
22.01.2022 21:07 Ответить
 
 