Причин для занепокоєння щодо російських військовослужбовців у Придністров'ї немає, - Санду

Причин для занепокоєння щодо російських військовослужбовців у Придністров'ї немає, заявила президент Молдови Майя Санду після появи інформації про те, що військові РФ готують провокації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

"У нас немає доступу до Придністровського регіону, щоб точно сказати, що там відбувається. Ми не можемо сказати точно, скільки там зараз російських військовослужбовців. Але ми моніторимо ситуацію. У нас немає інформації про те, що там щось змінилося порівняно з тим, що було раніше. Змін ми не бачимо, немає причин для більшого занепокоєння", - сказала вона в суботу в інтерв'ю румунському телеканалу PRO TV.

Санду наголосила, що у Молдові "занепокоєні ситуацією з регіональною безпекою". "Уважно стежимо за розвитком подій, ведемо консультації з міжнародними партнерами. Готуємо різні сценарії, щоб забезпечити свою безпеку. Дуже сподіваємось, що ці сценарії не знадобляться, що буде знайдено мирне вирішення всіх проблем", - заявила президент.

Раніше в ГУР Міноборони України повідомили, що російські спецслужби готують провокації проти військовослужбовців ЗС РФ, щоб звинуватити в цьому Україну. У військові підрозділи країни-агресора та її сателітів надходять розпорядження про підготовку до таких провокацій