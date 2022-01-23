Умер соучредитель фестиваля "Червона Рута" Тарас Мельник

Тарас Мельник, соучредитель и руководитель фестиваля "Червона Рута", умер от коронавируса, сообщила его дочь Соломия Мельник.

"Тарас Мельник - отец фестиваля "Червона Рута", патриот, идеолог, музыковед, пианист высшего класса, борец за свободную и независимую Украину, диссидент высшего сорта! Ушел папа... в День Соборности Украины! Ковид пришел за ним, взял его за руку и повел за собой в мир иной", - написала она в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Тарас Мельник в 1989 году вместе с товарищами организовал и провел в Черновцах первый фестиваль украиноязычной музыки "Червона Рута". За весомый личный вклад в развитие украинского музыкального искусства награжден орденом "За заслуги" III степени.

Читайте также: Гран-при фестиваля "Червона Рута" достался киевской группе, для которой музыка - это хобби