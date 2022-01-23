УКР
Помер співорганізатор фестивалю "Червона Рута" Тарас Мельник

Помер співорганізатор фестивалю

Тарас Мельник, співзасновник і керівник фестивалю "Червона Рута" помер від коронавірусу, повідомила його дочка Соломія Мельник.

"Тарас Мельник - батько фестивалю "Червона Рута", патріот, ідеолог, музикознавець, піаніст вищого класу, борець за вільну і незалежну Україну, дисидент вищого ґатунку! Пішов тато ... в день Соборності України! Ковід прийшов за ним, взяв його за руку і повів за собою в засвіти", - написала вона у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Тарас Мельник у 1989 р. разом з товаришами організував і провів у Чернівцях перший фестиваль україномовної музики "Червона Рута". За вагомий особистий внесок у розвиток українського музичного мистецтва нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

