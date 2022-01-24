Данилов: Никаких причин для паники нет
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что сейчас никаких причин для паники в Украине нет.
Об этом он сказал на брифинге по итогам заседания СНБО, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я хотел бы обратиться ко всем вам, друзьям и коллегам, немного уменьшить то напряжение, которое на сегодняшний день существует. Имеющаяся ситуация для нас вполне понятна. Нет на сегодняшний день никаких причин для того, чтобы мы с вами паниковали", - сказал Данилов.
Он подчеркнул, что ситуация в стране "совершенно контролируемая".
"Сложная ли ситуация? Она у нас сложная, я хочу вам напомнить, начиная с 2014 года", - отметил Данилов.
Призывом сохранять спокойствие он ответил и на инициативу мэра Киева Виталия Кличко собрать заседание правления Ассоциации городов Украины для обсуждения мероприятий по организации территориальной обороны городов и областей.
"Например, господин Кличко сегодня планирует 28 числа собирать мэров, чтобы решить, как именно они будут защищать страну. У нас для этого есть наши Вооруженные силы, которые могут дать отпор в случае необходимости", - добавил Данилов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Водолаз в тяжелом оборудовании работает под водой. С водолазного бота сверху ему подают воздух, нужные инструменты и разговаривают с ним по телефону.
И вот ему поступает команда с водолазного бота:
- Срочно поднимайся наверх! Мы идем на дно!
Вот так и у нас. За кого воевать, под чьими знаменами, за какие идеалы? За свободу? За чью? Потому что мы рабы олигархов и их сраных слуг из правящей верхушки уже три десятка лет. За Родину? Но она уже не моя - ее забрали Шмыгали, Коломойские, Пинчуки, Порошенки.
Ничего не напоминает из истории? Когда в 1917 году армия втыкала штыки в землю. Или когда в Украине в 1920 году никто уже не хотел воевать за обанкротившееся правительство Петлюры. Состояние общества сейчас демонстрирует тот факт, кто был избран и находится у власти. Главнокомандующий за роялем без штанов - государство малолетних инфантилов среднего возраста и достатка. Поэтому печалька. Было такая эпоха в Украине после смерти Переяславской зрады - Руина. Так вот, то была Руина Первая. Сейчас приходит вторая.