Данилов: Никаких причин для паники нет

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что сейчас никаких причин для паники в Украине нет.

Об этом он сказал на брифинге по итогам заседания СНБО, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я хотел бы обратиться ко всем вам, друзьям и коллегам, немного уменьшить то напряжение, которое на сегодняшний день существует. Имеющаяся ситуация для нас вполне понятна. Нет на сегодняшний день никаких причин для того, чтобы мы с вами паниковали", - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что ситуация в стране "совершенно контролируемая".

"Сложная ли ситуация? Она у нас сложная, я хочу вам напомнить, начиная с 2014 года", - отметил Данилов.

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Призывом сохранять спокойствие он ответил и на инициативу мэра Киева Виталия Кличко собрать заседание правления Ассоциации городов Украины для обсуждения мероприятий по организации территориальной обороны городов и областей.

"Например, господин Кличко сегодня планирует 28 числа собирать мэров, чтобы решить, как именно они будут защищать страну. У нас для этого есть наши Вооруженные силы, которые могут дать отпор в случае необходимости", - добавил Данилов.