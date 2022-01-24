Данілов: Жодних причин для паніки немає

Секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов заявляє, що нині жодних причин для паніки в Україні немає.

Про це він сказав на брифінгу за підсумками засідання СНБО, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я хотів би звернутися до всіх вас, друзі та колеги, трішки зменшити те напруження, яке на сьогодні існує. Наявна ситуація для нас цілком зрозуміла. Немає на сьогодні жодних причин для того, щоб ми з вами панікували", - сказав Данілов.

Він наголосив, що ситуація в країні "абсолютно контрольована".

"Чи є ситуація складною? Вона у нас складна, я хочу вам нагадати, починаючи з 2014 року", - зазначив Данілов.

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Закликом зберігати спокій він відповів і на ініціативу мера Києва Віталія Кличка зібрати засідання правління Асоціації міст України для обговорення заходів щодо організації територіальної оборони міст та областей.

"Наприклад, пан Кличко сьогодні планує 28 числа збирати мерів, щоб вирішити, як саме вони захищатимуть країну. У нас для цього є наші Збройні сили, які можуть дати відсіч у разі потреби", - додав Данілов.

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