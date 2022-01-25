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Новости Оборона
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Посольство США провело встречу с Кличко по поводу теробороны столицы

Посольство США провело встречу с Кличко по поводу теробороны столицы

Лидер "УДАРа", мэр столицы Виталий Кличко провел встречу с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин по поводу угрозы российской агрессии и территориальной обороны столицы.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Встретился сегодня с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. Поблагодарил госпожу Квин за политическую поддержку Соединенными Штатами независимости и территориальной целостности Украины. Она заверила, что США поддерживают стремление украинцев отстаивать свою свободу и демократический путь развития своего государства. В ходе встречи мы обсудили готовность Киева к возможному обострению ситуации в связи с вероятностью дальнейшей агрессии России, подготовкой сил самообороны столицы. Обратился к временной поверенной и о помощи экспертов в сфере организации эффективной системы местной самообороны", – сообщил Кличко.

В посольстве США по результатам встречи отметили, что продолжают поддерживать киевлян в условиях агрессии.

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"Подтвердила городскому главе Кличко, что мы продолжаем поддерживать киевлян в условиях угрозы агрессии. Кризис, созданный Россией, лишь укрепил поддержку партнеров и друзей Украины, повысил решимость ее защитников и создал возможности для политического единства в поддержку светлого будущего Украины", - сказано в официальном сообщении посольства США.

Лидер "УДАРа" убежден, что политические распри дестабилизируют ситуацию в стране.

"Мы едины во мнении, что сегодня для всех ветвей власти и для всех политических сил – время объединения усилий для защиты Украины. Ссоры и политическое айкидо в стране только дестабилизируют ситуацию, которой может воспользоваться враг. А он у нас – один. Это – российский агрессор", - подытожил Кличко.

Ранее Виталий Кличко сообщил, что созывает заседание Ассоциации городов Украины на 28 января по вопросам территориальной обороны и выразил поддержку харьковчанам.

Автор: 

Киев (25659) Кличко Виталий (4650) оборона (5227) США (27055) Квин Кристина (100) тероборона (340)


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Топ комментарии
+37
Намного лучше этого тела.

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25.01.2022 19:41
+27
Правильно, на клоуна надежды нет.
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25.01.2022 19:41
+25
Американцы, в отличии от Данилова, знают кто будет воевать, а не от обязанностей убегать... Респект!
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25.01.2022 19:45
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Я уявляю, що він їм наговорив...
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25.01.2022 19:40 Ответить
Намного лучше этого тела.

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25.01.2022 19:41 Ответить
Немного лучше...
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25.01.2022 19:45 Ответить
Кличко из 2222 года виднее о чем говорить с американцами.
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25.01.2022 19:46 Ответить
)) гость из будущего. элис кличко.
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25.01.2022 19:58 Ответить
Посольство США провело, а свое правительство когда займется конкретными шагами по укреплению обороны страны?
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25.01.2022 19:40 Ответить
А посольство это фактически и есть правительство и это хорошо
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25.01.2022 19:43 Ответить
А зачем, препараты для кайфа, от гогилашвили есть. Чемоданы - собраны, главное лекторату сказать, шоб не волновались, "увсе под контролем". под зе- контролем
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25.01.2022 19:48 Ответить
Зараз є наплив новобранців у територіальну оборону Києва.
Це теж позитивний момент. У 2014 році українці так само спокійно ставали в черги до військкоматів. Почали створювати волонтерські мережі. Все це бачимо тепер.
Чи розраховував на це Путін? Очевидно, ні. Він починав цей шантаж і демонстрацію агресивних намірів, щоб залякати українців і змусити їх благати про капітуляцію. Все відбулося інакше: частина затихла і чекає команди. Друга - вже формує оборону. https://gazeta.ua/articles/life/_akscho-vidnovite-aptechku-kupite-nabir-suhpajkiv-ce-ne-nashkodit-i-znizit-paniku-psiholog/1068098 https://gazeta.ua/articles/life/_akscho-vidnovite-aptechku-kupite-nabir-suhpajkiv-ce-ne-nashkodit-i-znizit-paniku-psiholog/1068098

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25.01.2022 19:41 Ответить
та частина що затихла - затихла з природніх причин. Бо ковід забирає пенсів совкодрочерів нараз.
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26.01.2022 01:54 Ответить
Правильно, на клоуна надежды нет.
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25.01.2022 19:41 Ответить
Дайте стенограму, шо молов Віталя!
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25.01.2022 19:42 Ответить
подсрачнік Данилову від США

публічне приниження і йому і зе-ослу
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25.01.2022 19:45 Ответить
Американцы, в отличии от Данилова, знают кто будет воевать, а не от обязанностей убегать... Респект!
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25.01.2022 19:45 Ответить
Американцы, в отличие от нашей зеленой пошести, делают конкретные шаги по укреплению обороны нашей страны. Такое ощущение что им оно нужно намного больше нашей власти.
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25.01.2022 19:51 Ответить
Може, нехай посол США займеться обороною України?
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25.01.2022 20:10 Ответить
Он этим и так занимается гораздо больше зеленой власти. Американский посол, британский посол, турецкий посол... А Вова пошел покататься на лыжах...
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25.01.2022 21:55 Ответить
Американцы знают, что это нужно Украине, это главнее.
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25.01.2022 20:52 Ответить
Кто хотел услышать, что сказал Кличко? Вот краткое содержание: пришельцы должны готовиться к земле.
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25.01.2022 19:46 Ответить
Посольство вимушене опікуватися обороною Києва
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25.01.2022 19:49 Ответить
А В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ ГОВНОКОМАНДУЮЩИЙ НЮХАЛ ДОРОЖКУ И ОТМЕЧАЛ СВОЙ ГРЕБАННЫЙ ДЕНЬ ВЫЛУПЛЕНИЯ.
ПАПА САША, ЧТО ЖЕ ТЕБЯ ТВОЯ МАМА ПРЕЗЕРВАТИВАМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕ НАУЧИЛА?
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25.01.2022 19:50 Ответить
Де поділись сирени сповіщення і чому їх немає у столиці на 8 році війни не спитали у мера?
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25.01.2022 19:51 Ответить
Они на месте.С чего ты взял что их нет?
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25.01.2022 19:57 Ответить
Ну пАДАЛяк такую методичку написал, вот оно и работает особо не думая, ну как все зебилы.
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25.01.2022 20:05 Ответить
Нечем им тра***тым думать
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25.01.2022 20:21 Ответить
Вангую,Кличко будущий президент.
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25.01.2022 19:56 Ответить
Хватит с нас дегенератов,следующий президент будет националист!
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25.01.2022 20:00 Ответить
Например кто?
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25.01.2022 20:15 Ответить
Я ставлю не Верку Сердючку, 73% ходячих шлунків буде па приколу знов. Якщо взагалі буде Україна і вибори.
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25.01.2022 21:22 Ответить
Меньше писимизма.Все буде добре.
Украина с каждым днем,становится сильней 👍👍👍.
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25.01.2022 21:27 Ответить
Кремлевская консерва Тягнибок
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25.01.2022 22:17 Ответить
Невже він ще живий ? 😂
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26.01.2022 01:57 Ответить
США ставят на Кличко на следующих выборах.
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25.01.2022 20:52 Ответить
Кличко, достаточно обгородить ВР и Зе колючкой - и страна сможет эффективно обороняться
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25.01.2022 20:03 Ответить
Говорить може і не складно,але робить діло !
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25.01.2022 20:04 Ответить
Молодець, Кличко! Нехай цільовими поставками зброї допоможуть теробороні, і не тільки Києва.
Від Осла та його прихвостнів нічого не буде, ніякої допомоги.
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25.01.2022 20:08 Ответить
Пидалик ( "лидер" с 1,5% рейтинга в стране) сообщил американской стороне что начал раздачу теробороне боксерских перчаток, и сказал что у всех уже заготовлена тревожная груша. В конце еще раз поздравил всех с 2223 годом.
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25.01.2022 21:07 Ответить
Сцышся кацап. А помнишь как Клички вам морды чистили.
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25.01.2022 21:23 Ответить
Славное спортивное прошлое не делает из боксера политика, и тем более мэра. Пример Пидалика дуралома "2223 разлива" тому подтверждение. Дом в Гамбурге, жена в Гамбурге, дети в Лондоне, а папа немецкий гастарбайтер Пидаля на заработках в Украине. ( при чем не в рядах ВСУ не на фронте, наверное здоровье не позволяет, а в довольно прибыльном кресле, уверен на все сто что он на нем уже раз в двести больше "заработал" чем за свои спортивные достижения.
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25.01.2022 22:22 Ответить
шо там с нгу кроме рождества и срочников..давно не следил шо там с гостомелем и легкой пехотой артой и танками..как там блокпосты..шо то глухо..
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25.01.2022 23:33 Ответить
ТЕПЕРЬ ПОНЯТНО В ЧЕМ СЕКРЕТ КЛИЧКО, ЧТО ЕГО МОРДА НИЧЕГО НЕ ВЫРАЖАЕТ !)
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26.01.2022 00:24 Ответить
Шварца тоже, а ведь уже сколько лет гебернатор Калифорнии 😏

Можете потому что правильные пацаны ?
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26.01.2022 01:59 Ответить
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26.01.2022 03:40 Ответить
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26.01.2022 03:41 Ответить
 
 