Посольство США провело встречу с Кличко по поводу теробороны столицы
Лидер "УДАРа", мэр столицы Виталий Кличко провел встречу с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин по поводу угрозы российской агрессии и территориальной обороны столицы.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Встретился сегодня с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. Поблагодарил госпожу Квин за политическую поддержку Соединенными Штатами независимости и территориальной целостности Украины. Она заверила, что США поддерживают стремление украинцев отстаивать свою свободу и демократический путь развития своего государства. В ходе встречи мы обсудили готовность Киева к возможному обострению ситуации в связи с вероятностью дальнейшей агрессии России, подготовкой сил самообороны столицы. Обратился к временной поверенной и о помощи экспертов в сфере организации эффективной системы местной самообороны", – сообщил Кличко.
В посольстве США по результатам встречи отметили, что продолжают поддерживать киевлян в условиях агрессии.
"Подтвердила городскому главе Кличко, что мы продолжаем поддерживать киевлян в условиях угрозы агрессии. Кризис, созданный Россией, лишь укрепил поддержку партнеров и друзей Украины, повысил решимость ее защитников и создал возможности для политического единства в поддержку светлого будущего Украины", - сказано в официальном сообщении посольства США.
Лидер "УДАРа" убежден, что политические распри дестабилизируют ситуацию в стране.
"Мы едины во мнении, что сегодня для всех ветвей власти и для всех политических сил – время объединения усилий для защиты Украины. Ссоры и политическое айкидо в стране только дестабилизируют ситуацию, которой может воспользоваться враг. А он у нас – один. Это – российский агрессор", - подытожил Кличко.
Ранее Виталий Кличко сообщил, что созывает заседание Ассоциации городов Украины на 28 января по вопросам территориальной обороны и выразил поддержку харьковчанам.
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Це теж позитивний момент. У 2014 році українці так само спокійно ставали в черги до військкоматів. Почали створювати волонтерські мережі. Все це бачимо тепер.
Чи розраховував на це Путін? Очевидно, ні. Він починав цей шантаж і демонстрацію агресивних намірів, щоб залякати українців і змусити їх благати про капітуляцію. Все відбулося інакше: частина затихла і чекає команди. Друга - вже формує оборону. https://gazeta.ua/articles/life/_akscho-vidnovite-aptechku-kupite-nabir-suhpajkiv-ce-ne-nashkodit-i-znizit-paniku-psiholog/1068098 https://gazeta.ua/articles/life/_akscho-vidnovite-aptechku-kupite-nabir-suhpajkiv-ce-ne-nashkodit-i-znizit-paniku-psiholog/1068098
публічне приниження і йому і зе-ослу
ПАПА САША, ЧТО ЖЕ ТЕБЯ ТВОЯ МАМА ПРЕЗЕРВАТИВАМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕ НАУЧИЛА?
Украина с каждым днем,становится сильней 👍👍👍.
Від Осла та його прихвостнів нічого не буде, ніякої допомоги.
Можете потому что правильные пацаны ?