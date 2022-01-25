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Новини Оборона
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Посольство США провело зустріч із Кличком з приводу тероборони столиці

Посольство США провело зустріч із Кличком з приводу тероборони столиці

Лідер "УДАРу", мер столиці Віталій Кличко провів зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін щодо загрози російської агресії та територіальної оборони столиці.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустрівся сьогодні з тимчасовою повіреною в справах США в Україні Крістіною Квін. Подякував пані Квін за політичну підтримку Сполученими Штатами незалежності й територіальної цілісності України. Вона запевнила, що США підтримують прагнення українців відстоювати свою свободу й демократичний шлях розвитку своєї держави. Під час зустрічі ми обговорили готовність Києва до можливого загострення ситуації в зв’язку з ймовірністю подальшої агресії Росії, підготовку сил самооборони столиці. Звернувся до тимчасової повіреної і про допомогу експертів в сфері організації ефективної системи місцевої самооборони", - повідомив Кличко.

У посольстві США за результатами зустрічі зазначили, що продовжують підтримувати киян в умовах агресії.

"Підтвердила міському голові Кличку, що ми продовжуємо підтримувати киян в умовах загрози агресії. Криза, створена Росією, лише зміцнила підтримку партнерів і друзів України, підвищила рішучість її захисників і створила можливості для політичної єдності на підтримку світлого майбутнього України", - йдеться в офіційному повідомленні посольства США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко підтримав харків’ян та збирає АМУ для обговорення тероборони

Лідер "УДАРу" переконаний, що політичні чвари дестабілізують ситуацію в країні.

"Ми єдині в думці, що сьогодні для всіх гілок влади і для всіх політичних сил - час об’єднання зусиль для захисту України. Чвари і політичне айкідо в країні тільки дестабілізують ситуацію, якою може скористатися ворог. А він у нас - один. Це - російський агресор", - підсумував Кличко.

Раніше Віталій Кличко повідомив, що скликає засідання Асоціації міст України на 28 січня з питань територіальної оборони та висловив підтримку харків’янам.

Автор: 

Київ (19632) Кличко Віталій (3525) оборона (4815) США (23303) Квін Крістіна (110) тероборона (386)


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Топ коментарі
+37
Намного лучше этого тела.

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25.01.2022 19:41
+27
Правильно, на клоуна надежды нет.
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25.01.2022 19:41
+25
Американцы, в отличии от Данилова, знают кто будет воевать, а не от обязанностей убегать... Респект!
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25.01.2022 19:45
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Я уявляю, що він їм наговорив...
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25.01.2022 19:40 Відповісти
Намного лучше этого тела.

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25.01.2022 19:41 Відповісти
Немного лучше...
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25.01.2022 19:45 Відповісти
Кличко из 2222 года виднее о чем говорить с американцами.
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25.01.2022 19:46 Відповісти
)) гость из будущего. элис кличко.
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25.01.2022 19:58 Відповісти
Посольство США провело, а свое правительство когда займется конкретными шагами по укреплению обороны страны?
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25.01.2022 19:40 Відповісти
А посольство это фактически и есть правительство и это хорошо
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25.01.2022 19:43 Відповісти
А зачем, препараты для кайфа, от гогилашвили есть. Чемоданы - собраны, главное лекторату сказать, шоб не волновались, "увсе под контролем". под зе- контролем
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25.01.2022 19:48 Відповісти
Зараз є наплив новобранців у територіальну оборону Києва.
Це теж позитивний момент. У 2014 році українці так само спокійно ставали в черги до військкоматів. Почали створювати волонтерські мережі. Все це бачимо тепер.
Чи розраховував на це Путін? Очевидно, ні. Він починав цей шантаж і демонстрацію агресивних намірів, щоб залякати українців і змусити їх благати про капітуляцію. Все відбулося інакше: частина затихла і чекає команди. Друга - вже формує оборону. https://gazeta.ua/articles/life/_akscho-vidnovite-aptechku-kupite-nabir-suhpajkiv-ce-ne-nashkodit-i-znizit-paniku-psiholog/1068098 https://gazeta.ua/articles/life/_akscho-vidnovite-aptechku-kupite-nabir-suhpajkiv-ce-ne-nashkodit-i-znizit-paniku-psiholog/1068098

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25.01.2022 19:41 Відповісти
та частина що затихла - затихла з природніх причин. Бо ковід забирає пенсів совкодрочерів нараз.
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26.01.2022 01:54 Відповісти
Правильно, на клоуна надежды нет.
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25.01.2022 19:41 Відповісти
Дайте стенограму, шо молов Віталя!
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25.01.2022 19:42 Відповісти
подсрачнік Данилову від США

публічне приниження і йому і зе-ослу
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25.01.2022 19:45 Відповісти
Американцы, в отличии от Данилова, знают кто будет воевать, а не от обязанностей убегать... Респект!
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25.01.2022 19:45 Відповісти
Американцы, в отличие от нашей зеленой пошести, делают конкретные шаги по укреплению обороны нашей страны. Такое ощущение что им оно нужно намного больше нашей власти.
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25.01.2022 19:51 Відповісти
Може, нехай посол США займеться обороною України?
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25.01.2022 20:10 Відповісти
Он этим и так занимается гораздо больше зеленой власти. Американский посол, британский посол, турецкий посол... А Вова пошел покататься на лыжах...
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25.01.2022 21:55 Відповісти
Американцы знают, что это нужно Украине, это главнее.
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25.01.2022 20:52 Відповісти
Кто хотел услышать, что сказал Кличко? Вот краткое содержание: пришельцы должны готовиться к земле.
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25.01.2022 19:46 Відповісти
Посольство вимушене опікуватися обороною Києва
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25.01.2022 19:49 Відповісти
А В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ ГОВНОКОМАНДУЮЩИЙ НЮХАЛ ДОРОЖКУ И ОТМЕЧАЛ СВОЙ ГРЕБАННЫЙ ДЕНЬ ВЫЛУПЛЕНИЯ.
ПАПА САША, ЧТО ЖЕ ТЕБЯ ТВОЯ МАМА ПРЕЗЕРВАТИВАМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕ НАУЧИЛА?
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25.01.2022 19:50 Відповісти
Де поділись сирени сповіщення і чому їх немає у столиці на 8 році війни не спитали у мера?
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25.01.2022 19:51 Відповісти
Они на месте.С чего ты взял что их нет?
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25.01.2022 19:57 Відповісти
Ну пАДАЛяк такую методичку написал, вот оно и работает особо не думая, ну как все зебилы.
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25.01.2022 20:05 Відповісти
Нечем им тра***тым думать
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25.01.2022 20:21 Відповісти
Вангую,Кличко будущий президент.
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25.01.2022 19:56 Відповісти
Хватит с нас дегенератов,следующий президент будет националист!
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25.01.2022 20:00 Відповісти
Например кто?
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25.01.2022 20:15 Відповісти
Я ставлю не Верку Сердючку, 73% ходячих шлунків буде па приколу знов. Якщо взагалі буде Україна і вибори.
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25.01.2022 21:22 Відповісти
Меньше писимизма.Все буде добре.
Украина с каждым днем,становится сильней 👍👍👍.
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25.01.2022 21:27 Відповісти
Кремлевская консерва Тягнибок
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25.01.2022 22:17 Відповісти
Невже він ще живий ? 😂
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26.01.2022 01:57 Відповісти
США ставят на Кличко на следующих выборах.
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25.01.2022 20:52 Відповісти
Кличко, достаточно обгородить ВР и Зе колючкой - и страна сможет эффективно обороняться
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25.01.2022 20:03 Відповісти
Говорить може і не складно,але робить діло !
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25.01.2022 20:04 Відповісти
Молодець, Кличко! Нехай цільовими поставками зброї допоможуть теробороні, і не тільки Києва.
Від Осла та його прихвостнів нічого не буде, ніякої допомоги.
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25.01.2022 20:08 Відповісти
Пидалик ( "лидер" с 1,5% рейтинга в стране) сообщил американской стороне что начал раздачу теробороне боксерских перчаток, и сказал что у всех уже заготовлена тревожная груша. В конце еще раз поздравил всех с 2223 годом.
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25.01.2022 21:07 Відповісти
Сцышся кацап. А помнишь как Клички вам морды чистили.
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25.01.2022 21:23 Відповісти
Славное спортивное прошлое не делает из боксера политика, и тем более мэра. Пример Пидалика дуралома "2223 разлива" тому подтверждение. Дом в Гамбурге, жена в Гамбурге, дети в Лондоне, а папа немецкий гастарбайтер Пидаля на заработках в Украине. ( при чем не в рядах ВСУ не на фронте, наверное здоровье не позволяет, а в довольно прибыльном кресле, уверен на все сто что он на нем уже раз в двести больше "заработал" чем за свои спортивные достижения.
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25.01.2022 22:22 Відповісти
шо там с нгу кроме рождества и срочников..давно не следил шо там с гостомелем и легкой пехотой артой и танками..как там блокпосты..шо то глухо..
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25.01.2022 23:33 Відповісти
ТЕПЕРЬ ПОНЯТНО В ЧЕМ СЕКРЕТ КЛИЧКО, ЧТО ЕГО МОРДА НИЧЕГО НЕ ВЫРАЖАЕТ !)
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26.01.2022 00:24 Відповісти
Шварца тоже, а ведь уже сколько лет гебернатор Калифорнии 😏

Можете потому что правильные пацаны ?
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26.01.2022 01:59 Відповісти
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26.01.2022 03:40 Відповісти
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26.01.2022 03:41 Відповісти
 
 