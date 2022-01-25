Посольство США провело зустріч із Кличком з приводу тероборони столиці
Лідер "УДАРу", мер столиці Віталій Кличко провів зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін щодо загрози російської агресії та територіальної оборони столиці.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Зустрівся сьогодні з тимчасовою повіреною в справах США в Україні Крістіною Квін. Подякував пані Квін за політичну підтримку Сполученими Штатами незалежності й територіальної цілісності України. Вона запевнила, що США підтримують прагнення українців відстоювати свою свободу й демократичний шлях розвитку своєї держави. Під час зустрічі ми обговорили готовність Києва до можливого загострення ситуації в зв’язку з ймовірністю подальшої агресії Росії, підготовку сил самооборони столиці. Звернувся до тимчасової повіреної і про допомогу експертів в сфері організації ефективної системи місцевої самооборони", - повідомив Кличко.
У посольстві США за результатами зустрічі зазначили, що продовжують підтримувати киян в умовах агресії.
"Підтвердила міському голові Кличку, що ми продовжуємо підтримувати киян в умовах загрози агресії. Криза, створена Росією, лише зміцнила підтримку партнерів і друзів України, підвищила рішучість її захисників і створила можливості для політичної єдності на підтримку світлого майбутнього України", - йдеться в офіційному повідомленні посольства США.
Лідер "УДАРу" переконаний, що політичні чвари дестабілізують ситуацію в країні.
"Ми єдині в думці, що сьогодні для всіх гілок влади і для всіх політичних сил - час об’єднання зусиль для захисту України. Чвари і політичне айкідо в країні тільки дестабілізують ситуацію, якою може скористатися ворог. А він у нас - один. Це - російський агресор", - підсумував Кличко.
Раніше Віталій Кличко повідомив, що скликає засідання Асоціації міст України на 28 січня з питань територіальної оборони та висловив підтримку харків’янам.
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Це теж позитивний момент. У 2014 році українці так само спокійно ставали в черги до військкоматів. Почали створювати волонтерські мережі. Все це бачимо тепер.
Чи розраховував на це Путін? Очевидно, ні. Він починав цей шантаж і демонстрацію агресивних намірів, щоб залякати українців і змусити їх благати про капітуляцію. Все відбулося інакше: частина затихла і чекає команди. Друга - вже формує оборону. https://gazeta.ua/articles/life/_akscho-vidnovite-aptechku-kupite-nabir-suhpajkiv-ce-ne-nashkodit-i-znizit-paniku-psiholog/1068098 https://gazeta.ua/articles/life/_akscho-vidnovite-aptechku-kupite-nabir-suhpajkiv-ce-ne-nashkodit-i-znizit-paniku-psiholog/1068098
публічне приниження і йому і зе-ослу
ПАПА САША, ЧТО ЖЕ ТЕБЯ ТВОЯ МАМА ПРЕЗЕРВАТИВАМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕ НАУЧИЛА?
Украина с каждым днем,становится сильней 👍👍👍.
Від Осла та його прихвостнів нічого не буде, ніякої допомоги.
Можете потому что правильные пацаны ?