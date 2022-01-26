Микитась возвращает контроль над "Укрбуд Девелопмент", - СМИ

Дарницкий райcуд Киева отменил арест уставного капитала ООО "Укрбуд Девелопмент".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини. "Укрбуд Девелопмент", который украли рейдеры, теперь обязаны перерегистрировать на представителей Максима Микитася.

Решение принято по ходатайству адвоката Артура Габриэляна, действовавшего в интересах "Базерт Дивелопмет ЭЛЭЛПи", бенефициаром которой считается Максим Микитась. Напомним, в июне прошлого года суд арестовал корпоративные права "Укрбуда", тогда же компания с нарушениями была переоформлена на Богдана Ильченко из села Вороньков Киевской области. Адвокат Микитася сообщил, что уголовные производства фиктивны и открыты исключительно с целью закрепления захваченных рейдерами корпоративных прав.

Сейчас согласно приказу Министра юстиции от 30 декабря 2021г. и заключению Центральной коллегии Министерства юстиции по рассмотрению жалоб были отменены регистрационные действия от 15 июня 2021г., в результате которых Ильченко приобрел в собственность корпоративные права ООО "Укрбуд Девелопмент". Но дальнейшие действия Минюста по восстановлению прав Микитася как собственника блокировались определением суда об аресте компании. Дарницкий суд исследовал все обстоятельства дела и убедился, что основания для ареста отпали и он отменен.

Напомним, в прошлом году Микитась провел пресс-конференцию, на которой обвинил бывшего гендиректора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду и бизнесмена Дмитрия Федотенкова в рейдерстве и массовом хищении активов компании.

Он рассказал, что в 2019 директором Майбородой был привлечен якобы для инвестирования своего соседа ресторатора Федотенкова, который, по словам Микитася, "фактически и стал организатором хищения активов "Укрбуда". 2 октября 2019-го Майборода и Федотенков по сфальсифицированной Девелопмент" из "Базерт Дивелопмет ЭлЭлПи", единственным бенефициаром которой был Микитась, на Василия Полевого и Евгения Дикина". Тогда Микита потерял контроль над компанией. Он утверждал, что "Укрбуд" мог все достроить, имел на балансе более 200 дорогих объектов, а главной предпосылкой "падения Укрбуда" стало рейдерство.

Адвокаты рассказали, что рейдеры вывели из "Укрбуда" денежные активы и объекты недвижимости более чем на 100 миллионов долларов. Так, осенью 2019-го Микитась заключил меморандум с Федотенковым, который инвестирует в "Укрбуд" 35 миллионов долларов. Тогда же Федотенков выдал расписку, задолжавшую Микитасю 11 миллионов долларов и еще один документ на 2 миллиона долларов. Но через неделю компания вдруг была переоформлена на Дикина и Полевого, не имеющих никакого отношения к строительному бизнесу. Проблемные активы передали "Киевгорстрою", а остальные активы и объекты почти на 100 млн. долларов, по словам Микитася и его адвокатов, Федотенков и Майборода вывели из компании.

Бывший нардеп инициировал расследование Майбороды, Федотенкова и их сообщников. По словам Микитася, ДБР были переданы доказательства о хищении активов предприятия на сумму более 60 миллионов долларов. Расследование ведется ДБР, потому что предполагается, что к хищению "Укрбуда" причастны работники правоохранительных органов.

Сейчас, после решения Министра юстиции и выводов Центральной коллегии Министерства юстиции отменены регистрационные действия, в результате которых Микитась потерял корпоративные права на свою компанию, а снятие судом ареста открыт законный путь для возвращения ООО "Укрбуд Девелопмент" компании владельцу. Это решение может положить конец долгой истории борьбы владельца с рейдерами. Урегулирование ситуации прав собственности на компанию застройщика может посодействовать ускорению процесса сдачи жилых объектов и ускорить ход расследования по резонансному делу "Укрбуда".