Микитась повертає контроль над "Укрбуд Девелопмент", - ЗМІ

Дарницький райcуд Києва скасував арешт статутного капіталу ТОВ "Укрбуд Девелопмент".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини. "Укрбуд Девелопмент", який вкрали рейдери, тепер зобов’язані перереєструвати на представників Максима Микитася.

Рішення прийнято за клопотанням адвоката Артура Габрієляна, який діяв в інтересах "Базерт Дівелопмет ЕЛЕЛПі", бенефіціаром якої вважається Максим Микитась. Нагадаємо, у червні минулого року суд арештував корпоративні права "Укрбуду", тоді ж компанію з порушеннями було переоформлено на Богдана Ільченка з села Вороньків Київської області. Адвокат Микитася повідомив, що кримінальні провадження є фіктивними і відкриті виключно з метою закріплення захоплених рейдерами корпоративних прав.

Зараз, відповідно до наказу Міністра юстиції від 30 грудня 2021р. та висновку Центральної колегії Міністерства юстиції з розгляду скарг було скасовано реєстраційні дії від 15 червня 2021р., внаслідок яких Ільченко набув у власність корпоративні права ТОВ "Укрбуд Девелопмент". Але подальші дії Мін’юсту щодо відновлення прав Микитася як власника блокувалися ухвалою суду про арешт компанії. Наразі, Дарницький суд дослідив усі обставини справи і переконався, що підстави для арешту відпали і його скасовано.

Нагадаємо, минулого року Микитась провів прес-конференцію, на якій звинуватив колишнього гендиректора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду і бізнесмена Дмитра Федотенкова у рейдерстві та масовому розкраданні активів компанії.

Він розповів, що у 2019 директором Майбородою було залучено нібито для інвестування свого сусіда ресторатора Федотенкова, який, за словами Микитася, "фактично і став організатором розкрадання активів "Укрбуду". 2 жовтня 2019-го Майборода і Федотенков за сфальсифікованою довіреністю переоформили ТОВ "Укрбуд Девелопмент" з "Базерт Дівелопмет ЕлЕлПі", єдиним бенефіціаром якої був Микитась, на Василя Польового і Євгена Дікіна". Тоді Микитась втратив контроль над компанією. Він стверджував, що "Укрбуд" міг усе добудувати, мав на балансі більш ніж 200 дорогих об’єктів, а головною передумовою "падіння Укрбуду" стало рейдерство.

Адвокати розповіли, що рейдери вивели з "Укрбуду" грошові активи і об’єкти нерухомості більш ніж на 100 мільйонів доларів. Так, восени 2019-го Микитась уклав меморандум з Федотенковим, що той інвестує в "Укрбуд" 35 мільйонів доларів. Тоді ж Федотенков видав розписку, що боргує Микитасю 11 мільйонів доларів і ще один документ на 2 мільйони доларів. Але через тиждень компанію раптом було переоформено на Дікіна і Польового, які не мають ніякого відношення до будівельного бізнесу. Проблемні активи передали "Київміськбуду", а решту активів і об’єктів майже на 100 млн. доларів, за словами Микитася і його адвокатів, Федотенков та Майборода вивели з компанії.

Колишній нардеп ініціював розлідування щодо Майбороди, Федотенкова та їхніх спільників. За словами Микитася, ДБР було передано докази про розкрадання активів підприємства на суму більш ніж 60 мільйонів доларів. Розслідування ведеться ДБР, тому що припускається, що до розкрадання "Укрбуду" причетні працівники правоохоронних органів.

Зараз, після рішення міністра юстиції та висновків Центральної колегії Міністерства юстиції скасовано реєстраційні дії внаслідок яких Микитась втратив корпоративні права на свою компанію, а зняття судом арешту відкрито законний шлях для повернення ТОВ "Укрбуд Девелопмент" компанії власнику. Це рішення може покласти край довгій історії боротьби власника з рейдерами. Врегулювання ситуації щодо прав власності на компанію забудовника може посприяти пришвидшенню процесу здачі житлових об’єктів та прискорити хід розслідування у резонансній справі "Укрбуду".