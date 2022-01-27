Депутат Днепропетровского облсовета Хоришко добавил на аватарку русский флаг
Володимир Хорішко поясняює, що зробив це "на знак дружби з братнім народом".
Как сообщает Цензор.НЕТ, российский флаг на аватарке Хоришко появился в фейсбуке утром 27 января.
Вскоре Хоришко пожаловался, что после этого стал получать личные сообщения с негативной оценкой своего выбора.
"Недавно прикрепил к аватарке флаг РФ как знак дружбы с братским народом. Узнал о себе много нового", - написал он.
Владимир Хоришко – депутат Днепропетровского облсовета от "ОПЗЖ".
Топ комментарии
+96 Салаутдин
показать весь комментарий27.01.2022 21:36 Ссылка
+88 BreakerR0ry #335180
показать весь комментарий27.01.2022 21:35 Ссылка
+84 Oleksandr Onys
показать весь комментарий27.01.2022 21:37 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хуже шваброносцев,только мкстные швабролюбы!
А Украина была есть и будет свободной!