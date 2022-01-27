Депутат Днепропетровского облсовета Хоришко добавил на аватарку русский флаг

Володимир Хорішко поясняює, що зробив це "на знак дружби з братнім народом".

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский флаг на аватарке Хоришко появился в фейсбуке утром 27 января.

Вскоре Хоришко пожаловался, что после этого стал получать личные сообщения с негативной оценкой своего выбора.

"Недавно прикрепил к аватарке флаг РФ как знак дружбы с братским народом. Узнал о себе много нового", - написал он.

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Владимир Хоришко – депутат Днепропетровского облсовета от "ОПЗЖ".



