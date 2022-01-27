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Депутат Днепропетровского облсовета Хоришко добавил на аватарку русский флаг

Депутат Днепропетровского облсовета Хоришко добавил на аватарку русский флаг

Володимир Хорішко поясняює, що зробив це "на знак дружби з братнім народом".

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский флаг на аватарке Хоришко появился в фейсбуке утром 27 января.

Вскоре Хоришко пожаловался, что после этого стал получать личные сообщения с негативной оценкой своего выбора.

"Недавно прикрепил к аватарке флаг РФ как знак дружбы с братским народом. Узнал о себе много нового", - написал он.

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Владимир Хоришко – депутат Днепропетровского облсовета от "ОПЗЖ".

Депутат Днепропетровского облсовета Хоришко добавил на аватарку русский флаг 01
Депутат Днепропетровского облсовета Хоришко добавил на аватарку русский флаг 02

Автор: 

Facebook (391) облсовет (538) россия (96074) флаг (938) социальные сети (643) Днепропетровская область (4057)


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Топ комментарии
+96
нужна какая-то параллельная СБУ структура,т.к. та,что есть - не работает..
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27.01.2022 21:36
+88
перхоть ватная
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27.01.2022 21:35
+84
Любити свою батьківщину, значить бути нациком? Ок, я нацик
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27.01.2022 21:37
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А можно как-то сделать так чтобы этот организм вышел из окна как небезызвестный Чечетов?
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28.01.2022 03:19 Ответить
хочет еще денег от РФ
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28.01.2022 03:31 Ответить
Де закон про зраду, колаборацію...? 14 тисяч вбитих, стерво ти Хорішко собаче, мало вбили?Ця наволоч має сидіти в буцегарні! СБУ,ДБР,МВС, ОГП...? Вас же ж там легіон,за що гроші вам платять, а вороги безкарно гопки по державі скачуть..?!
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28.01.2022 07:59 Ответить
Братський народ не приходить в твій дім зі зброєю .., щ
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28.01.2022 04:23 Ответить
Этот ***** ещё живой? Не на зоне и не в психушке
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28.01.2022 07:14 Ответить
Тоска у чувака по швабре!Пытается обозначить себя,ожидая шваброносцев!
Хуже шваброносцев,только мкстные швабролюбы!
А Украина была есть и будет свободной!
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28.01.2022 07:26 Ответить
Придать герою ускорение на рашку.
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28.01.2022 07:32 Ответить
слуга ригАналів зєлєнін підтримує оцю СВОЛОТУ ((( Маємо "ГАРАНТА"...(((
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28.01.2022 07:54 Ответить
На усика похож
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28.01.2022 08:37 Ответить
доав лайна шматок а тепер жалієця що воно смердит
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28.01.2022 09:21 Ответить
ублюдок
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28.01.2022 09:22 Ответить
надо посетить тридвараса на дому, адрес знает кто-нибудь?
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28.01.2022 09:46 Ответить
Ця **** ще жива?
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28.01.2022 13:00 Ответить
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