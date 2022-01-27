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Депутат Дніпропетровської облради Хорішко додав на аватарку російський прапор

Депутат Дніпропетровської облради Хорішко додав на аватарку російський прапор

Володимир Хорішко поясняює, що зробив це "на знак дружби з братнім народом".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський прапор на аватарці Хорішка з’явився у фейсбуці вранці 27 січня.

Невдовзі Хорішко поскаржився, що після цього почав отримувати особисті повідомлення з негативною оцінкою свого вибору.

"Нещодавно прікрипв до аватарки прапор РФ як знак дружби з братнім народом. Дізнався про себе багато нового", - написав він.

Володимир Хорішко - депутат Дніпропетровської облради від "ОПЗЖ".

Депутат Дніпропетровської облради Хорішко додав на аватарку російський прапор 01
Депутат Дніпропетровської облради Хорішко додав на аватарку російський прапор 02

Автор: 

Facebook (725) облрада (283) росія (65908) прапор (486) соціальні мережі (1188) Дніпропетровська область (3839)


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Топ коментарі
+96
нужна какая-то параллельная СБУ структура,т.к. та,что есть - не работает..
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27.01.2022 21:36
+88
перхоть ватная
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27.01.2022 21:35
+84
Любити свою батьківщину, значить бути нациком? Ок, я нацик
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27.01.2022 21:37
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А можно как-то сделать так чтобы этот организм вышел из окна как небезызвестный Чечетов?
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28.01.2022 03:19 Відповісти
хочет еще денег от РФ
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28.01.2022 03:31 Відповісти
Де закон про зраду, колаборацію...? 14 тисяч вбитих, стерво ти Хорішко собаче, мало вбили?Ця наволоч має сидіти в буцегарні! СБУ,ДБР,МВС, ОГП...? Вас же ж там легіон,за що гроші вам платять, а вороги безкарно гопки по державі скачуть..?!
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28.01.2022 07:59 Відповісти
Братський народ не приходить в твій дім зі зброєю .., щ
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28.01.2022 04:23 Відповісти
Этот ***** ещё живой? Не на зоне и не в психушке
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28.01.2022 07:14 Відповісти
Тоска у чувака по швабре!Пытается обозначить себя,ожидая шваброносцев!
Хуже шваброносцев,только мкстные швабролюбы!
А Украина была есть и будет свободной!
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28.01.2022 07:26 Відповісти
Придать герою ускорение на рашку.
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28.01.2022 07:32 Відповісти
слуга ригАналів зєлєнін підтримує оцю СВОЛОТУ ((( Маємо "ГАРАНТА"...(((
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28.01.2022 07:54 Відповісти
На усика похож
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28.01.2022 08:37 Відповісти
доав лайна шматок а тепер жалієця що воно смердит
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28.01.2022 09:21 Відповісти
ублюдок
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28.01.2022 09:22 Відповісти
надо посетить тридвараса на дому, адрес знает кто-нибудь?
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28.01.2022 09:46 Відповісти
Ця **** ще жива?
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28.01.2022 13:00 Відповісти
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