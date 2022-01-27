Депутат Дніпропетровської облради Хорішко додав на аватарку російський прапор
Володимир Хорішко поясняює, що зробив це "на знак дружби з братнім народом".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський прапор на аватарці Хорішка з’явився у фейсбуці вранці 27 січня.
Невдовзі Хорішко поскаржився, що після цього почав отримувати особисті повідомлення з негативною оцінкою свого вибору.
"Нещодавно прікрипв до аватарки прапор РФ як знак дружби з братнім народом. Дізнався про себе багато нового", - написав він.
Володимир Хорішко - депутат Дніпропетровської облради від "ОПЗЖ".
Топ коментарі
+96 Салаутдин
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+88 BreakerR0ry #335180
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+84 Oleksandr Onys
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Хуже шваброносцев,только мкстные швабролюбы!
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