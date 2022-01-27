Депутат Дніпропетровської облради Хорішко додав на аватарку російський прапор

Володимир Хорішко поясняює, що зробив це "на знак дружби з братнім народом".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський прапор на аватарці Хорішка з’явився у фейсбуці вранці 27 січня.

Невдовзі Хорішко поскаржився, що після цього почав отримувати особисті повідомлення з негативною оцінкою свого вибору.

"Нещодавно прікрипв до аватарки прапор РФ як знак дружби з братнім народом. Дізнався про себе багато нового", - написав він.

Володимир Хорішко - депутат Дніпропетровської облради від "ОПЗЖ".



