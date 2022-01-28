Директор ГБР Сухачев ездит на элитном внедорожнике, купленном за госсредства, - СМИ. ФОТО

Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев передвигается на элитном внедорожнике Toyota Land Cruiser на номерах прикрытия, оборудованном спецсигналами, сиреной и громкоговорителем.

Об этом идет речь в расследовании "Схем", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

По данным журналистов, это самый дорогой автомобиль на балансе ГБР, который стоил государственному бюджету 1 миллион 800 тысяч гривен – его закупка обосновывалась потребностью в "специализированном оперативном" транспорте для целей правоохранительного органа.

Правила дорожного движения предусматривают преференцию на дороге для такого транспорта. При этом Сухачев использует специализированный Toyota Land Cruiser на номерах прикрытия для поездок на работу, а также по частным делам, в частности, именно на нем он еще в статусе исполняющего обязанности приезжал в Офис Президента для участия в конкурсе на должность директора Государственного бюро расследований, сообщают "Схемы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан: Погоняло и.о. директора ДБР Сухачева – Леша Зилли. Он очень любит бренд Zilli

Журналисты выявили, что такая же модель автомобиля была приобретена ГБР в 2020 году. Тендер объявили в октябре – в следующем месяце после того, как Сухачев стал исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований.

Также журналисты напоминают, что в Украине решением правительства действует режим экономии, которым, в частности, введены предельные нормы стоимости авто для чиновников. К моменту покупки этой Toyota Land Cruiser, ее цена в полтора раза превышала разрешенную правительством максимальную стоимость автомобиля для, например, министра или генпрокурора (установленную на уровне 1 миллион 200 тысяч гривен).