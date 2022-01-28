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Директор ГБР Сухачев ездит на элитном внедорожнике, купленном за госсредства, - СМИ. ФОТО

Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев передвигается на элитном внедорожнике Toyota Land Cruiser на номерах прикрытия, оборудованном спецсигналами, сиреной и громкоговорителем.

Об этом идет речь в расследовании "Схем", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Директор ГБР Сухачев ездит на элитном внедорожнике, купленном за госсредства, - СМИ 01

По данным журналистов, это самый дорогой автомобиль на балансе ГБР, который стоил государственному бюджету 1 миллион 800 тысяч гривен – его закупка обосновывалась потребностью в "специализированном оперативном" транспорте для целей правоохранительного органа.

Правила дорожного движения предусматривают преференцию на дороге для такого транспорта. При этом Сухачев использует специализированный Toyota Land Cruiser на номерах прикрытия для поездок на работу, а также по частным делам, в частности, именно на нем он еще в статусе исполняющего обязанности приезжал в Офис Президента для участия в конкурсе на должность директора Государственного бюро расследований, сообщают "Схемы".

Директор ГБР Сухачев ездит на элитном внедорожнике, купленном за госсредства, - СМИ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан: Погоняло и.о. директора ДБР Сухачева – Леша Зилли. Он очень любит бренд Zilli

Журналисты выявили, что такая же модель автомобиля была приобретена ГБР в 2020 году. Тендер объявили в октябре – в следующем месяце после того, как Сухачев стал исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований.

Также журналисты напоминают, что в Украине решением правительства действует режим экономии, которым, в частности, введены предельные нормы стоимости авто для чиновников. К моменту покупки этой Toyota Land Cruiser, ее цена в полтора раза превышала разрешенную правительством максимальную стоимость автомобиля для, например, министра или генпрокурора (установленную на уровне 1 миллион 200 тысяч гривен).

Автор: 

авто (4219) ГБР (3038) Сухачев Алексей (57)


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Топ комментарии
+41
Хм.

Содержание ЗЕ в 2021 году обошлось больше чем в миллиард гривен.

Миллиард гривен на содержание тупорылого клоуна, Карл!!!
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28.01.2022 00:11
+36
нагадайте, що там дбр корисного зробив?
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28.01.2022 00:07
+24
Зе-гниди перетворюють елітні авто на г**новозки.
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28.01.2022 00:13
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Правила форума Совет форумчан
нагадайте, що там дбр корисного зробив?
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28.01.2022 00:07 Ответить
Зе-гниди перетворюють елітні авто на г**новозки.
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28.01.2022 00:13 Ответить
Для ВАЗеленського з бабломойським, багато. Конкретно льоха-зіллі, переслідує Порошенка.
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28.01.2022 00:17 Ответить
То не ті хлопці що клістрони вилучили...
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28.01.2022 00:22 Ответить
так как они все ЛЮБЯТ Путина и Рашку и верну служат им.. то тут оскорблением будет даже ЗАЗ... Запорожец...
им самое Зеленым ублюдка вот это...

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28.01.2022 07:36 Ответить
Як що? Піздозру Порошенку зліпив з гівна і палок.
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28.01.2022 00:23 Ответить
То татаров вроді би...хоч вони всі там одним миром мазані
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28.01.2022 00:25 Ответить
Працівники ОПи не висувають підозр депутатам. Формально це робить ДБР.
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28.01.2022 00:30 Ответить
Не існує і не буде існувати державних незалежних органів, доки влада не українська.
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28.01.2022 03:11 Ответить
Новое зеленое лицо
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28.01.2022 00:08 Ответить
йому дуже тяжко бачити
через броньоване скло
як у народа
закінчується
"епоха бідності"
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28.01.2022 00:08 Ответить
****! Не могли йому євробляху купити? Набагато дешевше було б!
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28.01.2022 00:11 Ответить
Ну бляху чи не бляху, а Шкоду українського виробництва цілком могли...
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28.01.2022 00:17 Ответить
Какую нах шкоду ему,на ЗАЗе нивы клепают,достаточно ему будет.
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28.01.2022 06:08 Ответить
не виробництва, а зборки
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28.01.2022 06:12 Ответить
Хм.

Содержание ЗЕ в 2021 году обошлось больше чем в миллиард гривен.

Миллиард гривен на содержание тупорылого клоуна, Карл!!!
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28.01.2022 00:11 Ответить
"ну хоть паржём" (с)
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28.01.2022 00:23 Ответить
Чтоб оно🦠🤡👹 мразь Чаушеску и Каддафи скореедогнал
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28.01.2022 08:10 Ответить
Те,що проститутка з банди ЗєліБєні плює на закон і мораль,-то вже звичне.
Показова реакція антикорупційних НАБУ-НАЗК-ВАКС.
Вже вибудувана мафіозна вертикаль.
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28.01.2022 00:16 Ответить
Ось куди ідуть наші податки, уродам при будь якій владі.
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28.01.2022 00:17 Ответить
Расстрелять !!!!!!!!
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28.01.2022 00:43 Ответить
Судя по фото, там ленд круйзер 300, любители тоет пусть поправят. Интерестно ,где его они умудрились купить за 1,8 млн грн? Где этот праздник жизни?
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28.01.2022 01:36 Ответить
200
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28.01.2022 03:45 Ответить
на фото 200 ≪ в базе ≫ , это я сужу по слегка задраной корме .
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28.01.2022 08:25 Ответить
Почему-то у жлобов чёрный лендкрузер считается верхом престижа. Как только видишь в городе лендкрузер да ещё с тонированными стеклами - 99,5% за рулём пробитый жлоб
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28.01.2022 04:14 Ответить
А на чем ездят не жлобы? На рено меган или фольксвагенах пассатах ?
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28.01.2022 08:18 Ответить
у кого на что денег хватает
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28.01.2022 10:05 Ответить
Суходрищев а ху..и , может себе позволить
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28.01.2022 06:01 Ответить
Ла-ла-ла-ла , Авто. купили дорогое ,для них это очень даже полезно
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28.01.2022 06:06 Ответить
Ну а шо, закинчилась эпоха бидности ахаха
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28.01.2022 06:31 Ответить
Очікували на щось інше?
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28.01.2022 06:46 Ответить
Такой же подонок, как и все наши чиновники.
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28.01.2022 06:56 Ответить
А носки ?
Носками чела обеспечили?
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28.01.2022 07:11 Ответить
І шо, бубочко, так можна?
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28.01.2022 07:53 Ответить
Що сказати - слів нема.
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28.01.2022 07:53 Ответить
В очах 73% це авто виглядає так
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28.01.2022 07:54 Ответить
Ось курво де людськи гроші.Або потерпілий за Пороха премію дав.
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28.01.2022 07:57 Ответить
Та нічьо, бо міг би у мами Бентлі або у бабусі Бугатті взяти...
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28.01.2022 08:07 Ответить
Никогда такого не было, и вот - опять!
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28.01.2022 08:08 Ответить
хороший велосипед
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28.01.2022 08:22 Ответить
А шо, ему пешком бегать? Шо далы на том и передвигается. Швыдко, удобно, короче не х...................... .
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28.01.2022 08:24 Ответить
НА ТАВРИЮ САДИСЬ, ИО, поднимай автопром родины... ВСЕХ ЧИНОВНИКОВ ВСЕХ РАНГОВ пересадить на отечественній автопром! Немцы ездят на своем, французы на своем транспорте.. вот и наши на своем должны ездить, глядишь и машины начнет автозаз делать нормальные...
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28.01.2022 08:25 Ответить
Большинство министров и чиновников демократических стран, в компанию которых мы стремимся, - ездят на отечественных автомобилях!
Почему мы с них берем пример только в ценах на газ и э/э?
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28.01.2022 08:27 Ответить
зеленский трахает лошар73% на полную катушку. А лошары винят во всем пороха. Шикарно!
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28.01.2022 08:32 Ответить
Ну так а какая должна быть служебная машина в такой работе, вполне соответствует....
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28.01.2022 08:45 Ответить
Машины должны быть как у попередников ваз,газ,камаз.
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28.01.2022 08:51 Ответить
Недоверие к власти у подавляющего большинства населения. Это ОБОСНОВАННО на подобных фактах. А что власть делает чтобы изменить отношения к ней народа? Потому и чмырим слуг народа...
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28.01.2022 08:55 Ответить
Правильно, зачем свои деньги тратить, лохторат оплачивает)
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28.01.2022 09:01 Ответить
Нет, блин, он что должен ездить на "Жигулях"? Посоветуйте это Путину или Патрушеву!
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28.01.2022 09:28 Ответить
Чувак, ты страну не перепутал?
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28.01.2022 12:41 Ответить
Ну это нормально - такие чиновники подвергаются риску покушения на их жизнь, потому от государства и предоставлен бронированный транспорт. Стоимось машины это капля в море по сравнению с потерями, которые оно могло бы понести, если бы чиновник принимал решения из страха за свою жизнь. Не нужно ничего изобретать, просто посмотреть как Италия борется с мафией. Это все в теории, как оно на практике уже другой вопрос.
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28.01.2022 11:23 Ответить
Не ну чё, каски не за что для ЗСУ купить, а на крузак денег нашли, суки
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28.01.2022 12:40 Ответить
 
 