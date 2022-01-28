97% ковидных коек в Украине обеспечены кислородом, - Ляшко

118 кислородных станций уже закуплены за средства правительственной субвенции и монтируются в больницах. Кроме того, ГП "Медицинские закупки" приобрело 225 автономных кислородных станций контейнерного типа. Таким образом, по завершении работ за один год количество постоянных кислородных станций в стране увеличится почти в 8 раз.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время часа вопросов правительству, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В частности, он сообщил, что министерство дополнительно провело переговоры со всеми 23 лицензированными производителями медицинского кислорода, которые напрямую работают с заведениями и совместно отслеживают темпы потребления кислорода, а также формируют значительные резервы на случай роста потребности заведений.

"При необходимости госпитализации, частота которой при "Омикроне" является по крайней мере на треть меньше чем при "Дельте", развитая сеть заведений будет готова принять пациента на одну из почти 70 тысяч выделенных кроватей с кислородом. 97% кроватей в Украине обеспечены кислородом, на сегодня запас незанятых коек – более 44 тысяч единиц. Более двух третей выделенных коек с кислородом являются сейчас свободными и готовы принимать пациентов с COVID-19 в случае необходимости", - отметил Ляшко.

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По его словам, для улучшения диагностической способности учреждений здравоохранения смонтированы и введены в эксплуатацию 143 компьютерных томографа и 129 цифровых рентгенаппаратов.

Дополнительно в декабре закуплен еще 81 цифровой рентгенаппарат и за счет глобального фонда проводятся торги еще на 82 передвижных рентгенаппарата.

"В модернизированных лабораториях имеются реактивы для проведения исследований методом полимеразно-цепной реакции. Только с начала этого года Украина получила 2 миллиона быстрых тестов для учреждений здравоохранения, ожидается новая поставка", - сообщил глава Минздрава.