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Новости Коронавирус и карантин
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97% ковидных коек в Украине обеспечены кислородом, - Ляшко

97% ковидных коек в Украине обеспечены кислородом, - Ляшко

118 кислородных станций уже закуплены за средства правительственной субвенции и монтируются в больницах. Кроме того, ГП "Медицинские закупки" приобрело 225 автономных кислородных станций контейнерного типа. Таким образом, по завершении работ за один год количество постоянных кислородных станций в стране увеличится почти в 8 раз.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время часа вопросов правительству, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В частности, он сообщил, что министерство дополнительно провело переговоры со всеми 23 лицензированными производителями медицинского кислорода, которые напрямую работают с заведениями и совместно отслеживают темпы потребления кислорода, а также формируют значительные резервы на случай роста потребности заведений.

"При необходимости госпитализации, частота которой при "Омикроне" является по крайней мере на треть меньше чем при "Дельте", развитая сеть заведений будет готова принять пациента на одну из почти 70 тысяч выделенных кроватей с кислородом. 97% кроватей в Украине обеспечены кислородом, на сегодня запас незанятых коек – более 44 тысяч единиц. Более двух третей выделенных коек с кислородом являются сейчас свободными и готовы принимать пациентов с COVID-19 в случае необходимости", - отметил Ляшко.

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По его словам, для улучшения диагностической способности учреждений здравоохранения смонтированы и введены в эксплуатацию 143 компьютерных томографа и 129 цифровых рентгенаппаратов.

Дополнительно в декабре закуплен еще 81 цифровой рентгенаппарат и за счет глобального фонда проводятся торги еще на 82 передвижных рентгенаппарата.

"В модернизированных лабораториях имеются реактивы для проведения исследований методом полимеразно-цепной реакции. Только с начала этого года Украина получила 2 миллиона быстрых тестов для учреждений здравоохранения, ожидается новая поставка", - сообщил глава Минздрава.

Автор: 

Минздрав (4903) Ляшко Виктор (1364) коронавирус (17042) кислород (70)


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Топ комментарии
+2
а сколько тяжелых онкобольных обеспечены местами в клиниках (кроватями, грубо говоря)
а сколько туберкулезников с открытой формой кышули по домам из-за не имения ...кровати в больнице ?
а сколько больных с инсультами останутся инвалидами из-за отсутствия своевременного лечения?
а сколько....
и выдержит ли "ковидную" нагрузку в 60-70 тысяч.... как предполагают.... эти 97 % "коек"
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28.01.2022 17:45
+2
Круглыее цифры вызывают недоверие, а если указывать точность до единиц и десятых, то создаётся ощущение, что это кто-то считал.
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28.01.2022 17:49
+2
из-за этоо Ковида позабылвали про дуругие страшные болячки. Пора уже принять Ковид за должное, как грип, и таки начать свотреть как там другие болячки, тубик, сифун, хламидии, гепатиты. Заколебвал ваш Ковид, гриппа мало что-ли? Сколько умирает людей от гриппа и от ковида?
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28.01.2022 18:52
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Виктор, а какое количество кроватей в тех 3% что не обеспечены?
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28.01.2022 17:20 Ответить
А скілько років потрібно шоб було 100%
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28.01.2022 17:21 Ответить
Они регулируют количеством пациентов.
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28.01.2022 17:24 Ответить
Это специально. Три процента кроватей для тех, кто не знает, что надо "благодарить" врача. БОльше трёх процентов не надо, потому, что там пациенты не задерживаются.
(Шучу конечно ).
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28.01.2022 17:58 Ответить
И 97%из них ужаленые шмурдяком
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28.01.2022 18:29 Ответить
а сколько тяжелых онкобольных обеспечены местами в клиниках (кроватями, грубо говоря)
а сколько туберкулезников с открытой формой кышули по домам из-за не имения ...кровати в больнице ?
а сколько больных с инсультами останутся инвалидами из-за отсутствия своевременного лечения?
а сколько....
и выдержит ли "ковидную" нагрузку в 60-70 тысяч.... как предполагают.... эти 97 % "коек"
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28.01.2022 17:45 Ответить
из-за этоо Ковида позабылвали про дуругие страшные болячки. Пора уже принять Ковид за должное, как грип, и таки начать свотреть как там другие болячки, тубик, сифун, хламидии, гепатиты. Заколебвал ваш Ковид, гриппа мало что-ли? Сколько умирает людей от гриппа и от ковида?
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28.01.2022 18:52 Ответить
Тут мова про кроваті з киснем, мали вже підвести до 100%, або винести 3% кроватів
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28.01.2022 17:46 Ответить
Круглыее цифры вызывают недоверие, а если указывать точность до единиц и десятых, то создаётся ощущение, что это кто-то считал.
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28.01.2022 17:49 Ответить
ви що, Ляшку не вірите? Сказано ж, 97% ліжок... По горищах, підвалах, складських приміщеннях і т.д.- де й багато кисню.
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28.01.2022 17:55 Ответить
Где я говорил, что я ему не верю?
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28.01.2022 17:56 Ответить
блін, та з вашим прикольним нік-неймом та добавляти мені смайлики чи слово лопата- в голову не прийшло.
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28.01.2022 18:08 Ответить
никто не воспринимает меня всерьёз (грустно вздыхает)
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28.01.2022 18:10 Ответить
доктор, меня все инорируют... Следующий.
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28.01.2022 18:14 Ответить
А помните полтора года назад идиоты бегали с криками "коронавируса не существует" и как аргумент "вот у тебя кто-то из знакомых болел?". Хотя некоторые особо одарённые до сих пор бегают...
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28.01.2022 17:51 Ответить
Існує, існує. І завжди існував, тіки ми якось іменами вірусів не цікавились.
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28.01.2022 18:51 Ответить
а остальные 3% просто задыхаются на кровати до судорог и смерти?
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28.01.2022 18:49 Ответить
Це потрібно було зробити два рокі тому.
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28.01.2022 19:55 Ответить
досягнeння довжиною два роки !
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28.01.2022 20:27 Ответить
 
 