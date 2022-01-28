97% ковідних ліжок в Україні забезпечені киснем, - Ляшко

118 кисневих станцій вже закуплені за кошти урядової субвенції та наразі монтуються в лікарнях. Окрім того, ДП "Медичні закупівлі" придбало 225 автономних кисневих станцій контейнерного типу. Таким чином, після завершення робіт за один рік кількість постійних кисневих станцій в країні збільшиться майже у 8 разів.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зокрема, він повідомив, що міністерство додатково провело перемовини з усіма 23 ліцензованими виробниками медичного кисню, які напряму працюють з закладами та спільно відстежують темпи споживання кисню, а також формують значні резерви на випадок зростання потреби закладів.

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"За необхідності госпіталізації, частота якої при "Омікроні" є принаймні на третину меншою ніж при "Дельті", розвинена мережа закладів буде готова прийняти пацієнта на одне з майже 70 тисяч виділених ліжок з киснем. 97% ковідних ліжок в Україні забезпечені киснем, на сьогодні запас незайнятих ліжок – понад 44 тисячі одиниць. Більш як дві третини виділених ліжок з киснем є зараз вільними і готові приймати пацієнтів з COVID-19 у разі потреби", - зазначив Ляшко.

За його словами, для покращення діагностичної спроможності закладів охорони здоров’я змонтовані та введені в експлуатацію 143 комп’ютерних томографи та 129 цифрових рентгенапаратів.

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Додатково в грудні закуплено ще 81 цифровий рентгенапарат та за кошти глобального фонду проводяться торги ще на 82 пересувні рентгенапарати.

"В модернізованих лабораторіях наявні реактиви для проведення досліджень методом полімеразно-ланцюгової реакції. Лише з початку цього року Україна отримала 2 мільйони швидких тестів для закладів охорони здоров’я, очікується нова поставка", - повідомив очільник Мінздоров'я.

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