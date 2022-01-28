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Новини Коронавірус і карантин
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97% ковідних ліжок в Україні забезпечені киснем, - Ляшко

97% ковідних ліжок в Україні забезпечені киснем, - Ляшко

118 кисневих станцій вже закуплені за кошти урядової субвенції та наразі монтуються в лікарнях. Окрім того, ДП "Медичні закупівлі" придбало 225 автономних кисневих станцій контейнерного типу. Таким чином, після завершення робіт за один рік кількість постійних кисневих станцій в країні збільшиться майже у 8 разів.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ. 

Зокрема, він повідомив, що міністерство додатково провело перемовини з усіма 23 ліцензованими виробниками медичного кисню, які напряму працюють з закладами та спільно відстежують темпи споживання кисню, а також формують значні резерви на випадок зростання потреби закладів.

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"За необхідності госпіталізації, частота якої при "Омікроні" є принаймні на третину меншою ніж при "Дельті", розвинена мережа закладів буде готова прийняти пацієнта на одне з майже 70 тисяч виділених ліжок з киснем. 97% ковідних ліжок в Україні забезпечені киснем, на сьогодні запас незайнятих ліжок – понад 44 тисячі одиниць. Більш як дві третини виділених ліжок з киснем є зараз вільними і готові приймати пацієнтів з COVID-19 у разі потреби", - зазначив Ляшко.

За його словами, для покращення діагностичної спроможності закладів охорони здоров’я змонтовані та введені в експлуатацію 143 комп’ютерних томографи та 129 цифрових рентгенапаратів.

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Додатково в грудні закуплено ще 81 цифровий рентгенапарат та за кошти глобального фонду проводяться торги ще на 82 пересувні рентгенапарати.

"В модернізованих лабораторіях наявні реактиви для проведення досліджень методом полімеразно-ланцюгової реакції. Лише з початку цього року Україна отримала 2 мільйони швидких тестів для закладів охорони здоров’я, очікується нова поставка", - повідомив очільник Мінздоров'я.

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МОЗ (5401) Ляшко Віктор (1516) коронавірус (19923) кисень (71)


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Топ коментарі
+2
а сколько тяжелых онкобольных обеспечены местами в клиниках (кроватями, грубо говоря)
а сколько туберкулезников с открытой формой кышули по домам из-за не имения ...кровати в больнице ?
а сколько больных с инсультами останутся инвалидами из-за отсутствия своевременного лечения?
а сколько....
и выдержит ли "ковидную" нагрузку в 60-70 тысяч.... как предполагают.... эти 97 % "коек"
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28.01.2022 17:45
+2
Круглыее цифры вызывают недоверие, а если указывать точность до единиц и десятых, то создаётся ощущение, что это кто-то считал.
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28.01.2022 17:49
+2
из-за этоо Ковида позабылвали про дуругие страшные болячки. Пора уже принять Ковид за должное, как грип, и таки начать свотреть как там другие болячки, тубик, сифун, хламидии, гепатиты. Заколебвал ваш Ковид, гриппа мало что-ли? Сколько умирает людей от гриппа и от ковида?
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28.01.2022 18:52
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Виктор, а какое количество кроватей в тех 3% что не обеспечены?
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28.01.2022 17:20 Відповісти
А скілько років потрібно шоб було 100%
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28.01.2022 17:21 Відповісти
Они регулируют количеством пациентов.
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28.01.2022 17:24 Відповісти
Это специально. Три процента кроватей для тех, кто не знает, что надо "благодарить" врача. БОльше трёх процентов не надо, потому, что там пациенты не задерживаются.
(Шучу конечно ).
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28.01.2022 17:58 Відповісти
И 97%из них ужаленые шмурдяком
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28.01.2022 18:29 Відповісти
а сколько тяжелых онкобольных обеспечены местами в клиниках (кроватями, грубо говоря)
а сколько туберкулезников с открытой формой кышули по домам из-за не имения ...кровати в больнице ?
а сколько больных с инсультами останутся инвалидами из-за отсутствия своевременного лечения?
а сколько....
и выдержит ли "ковидную" нагрузку в 60-70 тысяч.... как предполагают.... эти 97 % "коек"
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28.01.2022 17:45 Відповісти
из-за этоо Ковида позабылвали про дуругие страшные болячки. Пора уже принять Ковид за должное, как грип, и таки начать свотреть как там другие болячки, тубик, сифун, хламидии, гепатиты. Заколебвал ваш Ковид, гриппа мало что-ли? Сколько умирает людей от гриппа и от ковида?
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28.01.2022 18:52 Відповісти
Тут мова про кроваті з киснем, мали вже підвести до 100%, або винести 3% кроватів
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28.01.2022 17:46 Відповісти
Круглыее цифры вызывают недоверие, а если указывать точность до единиц и десятых, то создаётся ощущение, что это кто-то считал.
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28.01.2022 17:49 Відповісти
ви що, Ляшку не вірите? Сказано ж, 97% ліжок... По горищах, підвалах, складських приміщеннях і т.д.- де й багато кисню.
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28.01.2022 17:55 Відповісти
Где я говорил, что я ему не верю?
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28.01.2022 17:56 Відповісти
блін, та з вашим прикольним нік-неймом та добавляти мені смайлики чи слово лопата- в голову не прийшло.
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28.01.2022 18:08 Відповісти
никто не воспринимает меня всерьёз (грустно вздыхает)
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28.01.2022 18:10 Відповісти
доктор, меня все инорируют... Следующий.
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28.01.2022 18:14 Відповісти
А помните полтора года назад идиоты бегали с криками "коронавируса не существует" и как аргумент "вот у тебя кто-то из знакомых болел?". Хотя некоторые особо одарённые до сих пор бегают...
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28.01.2022 17:51 Відповісти
Існує, існує. І завжди існував, тіки ми якось іменами вірусів не цікавились.
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28.01.2022 18:51 Відповісти
а остальные 3% просто задыхаются на кровати до судорог и смерти?
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28.01.2022 18:49 Відповісти
Це потрібно було зробити два рокі тому.
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28.01.2022 19:55 Відповісти
досягнeння довжиною два роки !
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28.01.2022 20:27 Відповісти
 
 