Загальнодержавного локдауну не буде, - Ляшко

Уряд не планує запровадження загальнодержавного локдауну через підвищення завхорюваності на COVID-19.

Про це повідомив журналістам глава МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Україна велика, і поширення коронавірусної хвороби, реєстрація випадків і навантаження на систему охорони здоров'я неоднорідне - одна область може вийти (з червоного рівня епіднебезпеки. - Ред.), інша - зайти. Тому загальнодержавного локдауну не буде... Ми розраховуємо пройти в адаптивному карантині для того, щоб не зазнала колапсу система охорони здоров'я і був якомога менший вплив на економіку", - наголосив міністр.

За його словами, адаптивний карантин довів свою ефективність у 2021 році, під час двох хвиль захворюваності на COVID-19.

"В першу хвилю 10 областей не заходили на червоний рівень епіднебезпеки, восени 6 областей не зайшли", - додав Ляшко.

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