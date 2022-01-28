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Новини Коронавірус і карантин
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Загальнодержавного локдауну не буде, - Ляшко

Загальнодержавного локдауну не буде, - Ляшко

Уряд не планує запровадження загальнодержавного локдауну через підвищення завхорюваності на COVID-19.

Про це повідомив журналістам глава МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Україна велика, і поширення коронавірусної хвороби, реєстрація випадків і навантаження на систему охорони здоров'я неоднорідне - одна область може вийти (з червоного рівня епіднебезпеки. - Ред.), інша - зайти. Тому загальнодержавного локдауну не буде... Ми розраховуємо пройти в адаптивному карантині для того, щоб не зазнала колапсу система охорони здоров'я і був якомога менший вплив на економіку", - наголосив міністр.

За його словами, адаптивний карантин довів свою ефективність у 2021 році, під час двох хвиль захворюваності на COVID-19.

"В першу хвилю 10 областей не заходили на червоний рівень епіднебезпеки, восени 6 областей не зайшли", - додав Ляшко.

Також читайте: Поки не бачимо сенсу вводити в країні локдаун, - Радуцький

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+6
Загально-державного не буде, а тільки парламентський.))
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28.01.2022 13:31
+6
Толерантность украинцев с этими локдаунами уже дошла до такого уровня, что умным людям скоро локдаунами запретят думать, чтобы не обижать дебилов из правительства...
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28.01.2022 13:40
+4
Ой... А мы так хотели!
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28.01.2022 13:24
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Ой... А мы так хотели!
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28.01.2022 13:24 Відповісти
А чому діти не всі на дистанційному. Зараз хворіє дуже багато дітей! Половини учнів нема в класах. Також хворіють вчителі. Це не навчання! Треба переводити учнів на онлайн освіту!
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28.01.2022 14:18 Відповісти
а может и будет, но войдут не только лишь все области, мало кто сможет из него выйти))
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28.01.2022 13:26 Відповісти
Загально-державного не буде, а тільки парламентський.))
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28.01.2022 13:31 Відповісти
Так і скажи - нема грошей. Помирайте хто де хоче. Ми все просрали.
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28.01.2022 13:32 Відповісти
Тим часом у Києві. God bless America. No chance for russians.
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28.01.2022 13:33 Відповісти
Лише в зРаді. Щоб депутани могли відпочити від відпочинку.
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28.01.2022 13:34 Відповісти
а то введи локдаун и фсё...накрылся карантинный отдых депутан ))))
(от дурдом)
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28.01.2022 13:50 Відповісти
Толерантность украинцев с этими локдаунами уже дошла до такого уровня, что умным людям скоро локдаунами запретят думать, чтобы не обижать дебилов из правительства...
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28.01.2022 13:40 Відповісти
Верховный Суд США отменил решение Деда Байдена насчет медицинских мандатов.
Великобритания и Дания отменяют маски, вакцинационные ксивы и прочие ограничения.
И лишь Австралия, NZ и Украина, как полные банкроты в финасовом плане (в NZ нет денег на "4-ю дозу", на ковидлу потратили 64 миллиарда баксов, в то время как годовой бюджет NZ составляет 20 миллиардов баксов; за всю "пандемию" у NZ умерли аж 52 человека, в то время как каждый год от раковых заболеваний в NZ умирают 10500 человек) продолжают исполнять все те песни про ковид.
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28.01.2022 14:15 Відповісти
Да вже нічого не зупиниш хворіють всі підряд.
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28.01.2022 13:42 Відповісти
от дивина... середина січня, температура в межах нуля, висока вологість... всі (???) хворіють. Раніше в такий час і при таких зовнішніх факторах ні разу не хворіли і тут раптом знову )))
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28.01.2022 13:54 Відповісти
Шо воно вэрзэ, Всегосударственный орган в локдауне. не больные в карантине, а весь парламент в локдауне.
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28.01.2022 14:07 Відповісти
"Правительство не планирует введение общегосударственного локдауна из-за повышения заболеваемости COVID-19. " Источник:

Это ты зря, Ляшко.
Присоединился бы к Эндрюсу, Премьеру штата Виктория, Австралия, мировому рекордсмену по локдаунам, и иопнул бы экономику Украины, как Эндрюс иопнул экономику штата Виктория.
До того удачно он экономику штата грохнул, что население даже не отмечает дня Австралии (был позавчера).
В парке, где мы регулярно выгуливаем собаку, барбекюшницу надо в выходной день с 9 утра занимать, потому как очередь из желающих. А позвчера в праздничный день ни один человек не бифштексов ни барбекивал, ни сосисок, ни шашлыков. НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК.
И в домах так же.
Откуда знаю?
Так пахнет же.
Слегка пахло сосиками лишь с клуба гольфового поля, вероятно работники скинулись на сосиски и устроили сосисочный сабантуй (sausage sizzle).
Но пахло слабо, это просто у меня нюх хороший.

Давай, Ляшко, присоединяйся, иопни украинскую экономику, тебе суседи героя России вручат.
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28.01.2022 14:20 Відповісти
Введуть тільки в Києві. І особливо будуть оберігати Майдан. Бо тут попереду перемовини з Пуйлом. А по результату народ може в Київ поїхати.
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28.01.2022 14:25 Відповісти
Буде маленький пистець
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28.01.2022 14:40 Відповісти
 
 