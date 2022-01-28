Загальнодержавного локдауну не буде, - Ляшко
Уряд не планує запровадження загальнодержавного локдауну через підвищення завхорюваності на COVID-19.
Про це повідомив журналістам глава МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Україна велика, і поширення коронавірусної хвороби, реєстрація випадків і навантаження на систему охорони здоров'я неоднорідне - одна область може вийти (з червоного рівня епіднебезпеки. - Ред.), інша - зайти. Тому загальнодержавного локдауну не буде... Ми розраховуємо пройти в адаптивному карантині для того, щоб не зазнала колапсу система охорони здоров'я і був якомога менший вплив на економіку", - наголосив міністр.
За його словами, адаптивний карантин довів свою ефективність у 2021 році, під час двох хвиль захворюваності на COVID-19.
"В першу хвилю 10 областей не заходили на червоний рівень епіднебезпеки, восени 6 областей не зайшли", - додав Ляшко.
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(от дурдом)
Великобритания и Дания отменяют маски, вакцинационные ксивы и прочие ограничения.
И лишь Австралия, NZ и Украина, как полные банкроты в финасовом плане (в NZ нет денег на "4-ю дозу", на ковидлу потратили 64 миллиарда баксов, в то время как годовой бюджет NZ составляет 20 миллиардов баксов; за всю "пандемию" у NZ умерли аж 52 человека, в то время как каждый год от раковых заболеваний в NZ умирают 10500 человек) продолжают исполнять все те песни про ковид.
Это ты зря, Ляшко.
Присоединился бы к Эндрюсу, Премьеру штата Виктория, Австралия, мировому рекордсмену по локдаунам, и иопнул бы экономику Украины, как Эндрюс иопнул экономику штата Виктория.
До того удачно он экономику штата грохнул, что население даже не отмечает дня Австралии (был позавчера).
В парке, где мы регулярно выгуливаем собаку, барбекюшницу надо в выходной день с 9 утра занимать, потому как очередь из желающих. А позвчера в праздничный день ни один человек не бифштексов ни барбекивал, ни сосисок, ни шашлыков. НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК.
И в домах так же.
Откуда знаю?
Так пахнет же.
Слегка пахло сосиками лишь с клуба гольфового поля, вероятно работники скинулись на сосиски и устроили сосисочный сабантуй (sausage sizzle).
Но пахло слабо, это просто у меня нюх хороший.
Давай, Ляшко, присоединяйся, иопни украинскую экономику, тебе суседи героя России вручат.