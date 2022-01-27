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Новини
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Поки не бачимо сенсу вводити в країні локдаун, - Радуцький

карантин,локдаун

Народний депутат "Слуги народу", голова комітету Ради "Здоров'я нації" Михайло Радуцький не може спрогнозувати, чи витримає медична система 60-70 тисяч нових ковід-випадків на день.

Про це він заявив сьогодні в коментарі журналістам у Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Є статистика, на сьогоднішній день ми можемо витримати навіть 70 тисяч захворілих на добу, але це той штам коронавірусу, який поводить себе досить непередбачувано. Я не Ванга і не користуюся всякими пірамідками, тому не можу спрогнозувати", - зауважив нардеп.

Радуцький нагадав, що, наприклад, у Франції було 400 тис. хворих на добу, а в Ізраїлі - 70 тис. хворих на добу.

"Тому за прогнозами, на жаль, ми теж матимемо великі цифри. Єдине, що заспокоює, що зайнятість ліжок в лікарнях та летальність набагато нижча, аніж при штамі "Дельта". Занепокоєння викликає те, що найважче хворіють діти. По-перше, вони не вакциновані, по-друге, в інших країнах спостерігається саме така ситуація. У нас дитячі ліжка вже зайняті майже на 70-80 відсотків", - наголосив голова комітету.

Відповідаючи на запитання, чи закриватимуть школи і садочки, коли збільшиться кількість хворих на добу до 60-70 тисяч, він заявив: "В Україні існує адаптивний карантин, за його правилами рішення про це приймає місцева влада. Ми поки не бачимо сенсу вводити в країні локдаун".

Читайте також: Наступні 2-3 тижні матимемо понад 60-70 тисяч COVID-випадків на добу, - Радуцький

Автор: 

карантин (18172) Радуцький Михайло (284) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Локдаун для даунов ..
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27.01.2022 14:53 Відповісти
Канешн. 30 тыс в день - чепуха!

А вот два года назад, ото было да!
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27.01.2022 14:55 Відповісти
Як було 200 хворих, то вся країна в локдауні, навіть пассажирські перевезення заборонили. А зараз... "не бачимо сенсу".
Які дебіли нами правлять, немае слів.
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27.01.2022 14:56 Відповісти
Будем с "нетерпением" ждать обещанных 70 тысяч в сутки ( говорит через две недели). Недолго осталось.
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27.01.2022 14:58 Відповісти
Накрутят. Просто не могу себе даже представить, какими негодяями надо быть, что бы "забыть, что есть грипп, всевозможные сезонные ОРВИ",а раскручивать и нагнетать панику только вокруг мифического короновируса, и еще при этом призывать ширяться непонятно чем. Вот в Англии, только начали понимать суть этой аферы, буквально сразу там появился штамм, еще более заразный чем виртуальный омикрон. Вируса никто не видел, но тесты уже подкоректировали и его находят.
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28.01.2022 07:15 Відповісти
Поки що, обмежаться локдауном в Раді.
"Слуги" мають відпочити від 5-ти тижневого відпочинку.
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27.01.2022 15:04 Відповісти
Огидно слухати цього покидька, який залишив країну без засобів захисту в критичний момент. Крадуцький - барига на крові.
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27.01.2022 15:06 Відповісти
звернули увагу - він говорить як хазяїн, І вважає себе хазяїном з великої букви. Вроді би депутат, але ні хазяїн. Пройшов по складах, продав все, переключив увагу на інших, купив білий мерседес -це напочатку, а Всім своє - не хворійте і руки зась від "закромов родини"
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27.01.2022 15:35 Відповісти
Единственный локдаун который должен быть, это изолировать вас идиотов от общества, пожизненно, за все преступления перед народом Украины.В стране, где за ширяние непонятным шмурдяком доплачивают, а тесты платные, и не каждый может себе позволить, а люди стоят в узких коридорах к семейным врачам и больные, и не больные , то это страна победившего маразма.
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28.01.2022 07:24 Відповісти
 
 