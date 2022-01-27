Поки не бачимо сенсу вводити в країні локдаун, - Радуцький

Народний депутат "Слуги народу", голова комітету Ради "Здоров'я нації" Михайло Радуцький не може спрогнозувати, чи витримає медична система 60-70 тисяч нових ковід-випадків на день.

Про це він заявив сьогодні в коментарі журналістам у Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Є статистика, на сьогоднішній день ми можемо витримати навіть 70 тисяч захворілих на добу, але це той штам коронавірусу, який поводить себе досить непередбачувано. Я не Ванга і не користуюся всякими пірамідками, тому не можу спрогнозувати", - зауважив нардеп.

Радуцький нагадав, що, наприклад, у Франції було 400 тис. хворих на добу, а в Ізраїлі - 70 тис. хворих на добу.

"Тому за прогнозами, на жаль, ми теж матимемо великі цифри. Єдине, що заспокоює, що зайнятість ліжок в лікарнях та летальність набагато нижча, аніж при штамі "Дельта". Занепокоєння викликає те, що найважче хворіють діти. По-перше, вони не вакциновані, по-друге, в інших країнах спостерігається саме така ситуація. У нас дитячі ліжка вже зайняті майже на 70-80 відсотків", - наголосив голова комітету.

Відповідаючи на запитання, чи закриватимуть школи і садочки, коли збільшиться кількість хворих на добу до 60-70 тисяч, він заявив: "В Україні існує адаптивний карантин, за його правилами рішення про це приймає місцева влада. Ми поки не бачимо сенсу вводити в країні локдаун".

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