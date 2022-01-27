Наступні 2-3 тижні матимемо понад 60-70 тисяч COVID-випадків на добу, - Радуцький
В Україні очікується до 70 тисяч нових випадків кононавірусу за добу.
Про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Втім, він зазначив, що штам "Омікрон", особливо у вакцинованих людей, не викликає важких ускладнень.
"Наступні 2-3 тижні ми будемо мати понад 60-70 тисяч захворілих за добу", - заявив Радуцький.
Він додав, що, попри те, що в Україні більше 30 тисяч нових випадків, наразі зайнято не більше 30% ліжок з киснем.
У свою чергу у Нацакедемії наук України зазначають, що середня кількість нових виявлень в Україні збільшилась до 18987 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 125 смертей на день у середньому за останній тиждень.
Згідно з прогнозними обчисленнями компартментної моделі, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 29878 (25012-34266), протягом тижня 26 січня – 1 лютого 2022 року та 39241 (20596-52651) – протягом тижня 2 – 8 лютого 2022 року.
Попри зниження вакцинного захисту на тлі поширення штаму "Омікрон", його рівень проти госпіталізацій складає 75%, а отже вакцини, що використовуються в Україні, зберігають сильний захист проти важкого перебігу хвороби.
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Это сезонное ОРЗ и не нужно все подгонять под модную болезнь и вакцинацию...
в/на сутки.
при том шо наверное меры покрепче там то.
в Бельгии протестуют даже, а у нас.... как будто все на хуторах сидят и только кум к куме ездит по соль как и кума к куму))
вспомнил рідну школу и уроки вот этого вот всего то..... и .....
зачем эти вычисления если мона быть менеджером в пальто, наложить на свою "совесть" кучу трупов и грамотно уволиться, прбебекав что то как как всегда, с бамашки. Ляшко хотя бы грамотный - грамотно стращал киевлян шо в парках - БАБАЙКА
Сейчас вон война и кацапы звереют.
Зуб даю, как будут его перевыборы - и ковид исчезнет. И кацапы)
Горлають далі, щоб ізолювати "заразних ізгоїв" (невколотих). Вони у них автоматично заразні і небезпечні для суспільства.
Багато писати. То буде завтра.
Ти можеш забити в ґуґл чи ютюб Freedom Convoy 2022 і подивитися, щоб мати уявлення. Але це - неймовірно. Тут такого ще не було і я нічого подібного за всі роки тут не бачила. Той оттавський в шкарпетах сховався вчора: типу ж, тричі обштриканий і десь перебував в контакті з кимось позитивним, то самоізолювався на 5 днів, хоча згідно з новими =рекомендаціями= "привілейовані" без симптомів не повинні то робити.
Ось ще про збірку коштів, там є коменти людей, але писацька проститутня і влада всіляко очорнюють цю подію та учасників. Американці теж їдуть зі свого боку.
Я деталі (якщо писатиму) - то з іншого акаунту.
https://www.gofundme.com/f/taking-back-our-freedom-convoy-2022?fbclid=IwAR2NbU3VFDYtAF-4JUd72H1pacSFwEGRE_0jhG72Lt8AVJm5GTwU_hzlhrk
Так, пишуть, дорогою збирають всіх охочіх. Могла б і похизуватись. Тримаю кулачки. Якшо сховавсь, вже добре.