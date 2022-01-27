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Новини
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Наступні 2-3 тижні матимемо понад 60-70 тисяч COVID-випадків на добу, - Радуцький

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В Україні очікується до 70 тисяч нових випадків кононавірусу за добу.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Втім, він зазначив, що штам "Омікрон", особливо у вакцинованих людей, не викликає важких ускладнень.

"Наступні 2-3 тижні ми будемо мати понад 60-70 тисяч захворілих за добу", - заявив Радуцький.

Він додав, що, попри те, що в Україні більше 30 тисяч нових випадків, наразі зайнято не більше 30% ліжок з киснем.

У свою чергу у Нацакедемії наук України зазначають, що середня кількість нових виявлень в Україні збільшилась до 18987 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 125 смертей на день у середньому за останній тиждень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні зафіксовано 32 393 нові випадки COVID-19 - рекорд від початку пандемії. 154 людини померли, понад 5 тис. одужали

Згідно з прогнозними обчисленнями компартментної моделі, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 29878 (25012-34266), протягом тижня 26 січня – 1 лютого 2022 року та 39241 (20596-52651) – протягом тижня 2 – 8 лютого 2022 року.

Попри зниження вакцинного захисту на тлі поширення штаму "Омікрон", його рівень проти госпіталізацій складає 75%, а отже вакцини, що використовуються в Україні, зберігають сильний захист проти важкого перебігу хвороби.

Наступні 2-3 тижні матимемо понад 60-70 тисяч COVID-випадків на добу, - Радуцький 01

Автор: 

карантин (18172) НАН України (157) прогноз (1395) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Дания больше не классифицирует COVID-19 как «социально критическую болезнь», все ограничения будут сняты с 1 февраля - премьер-министр Метте Фредериксен
Это сезонное ОРЗ и не нужно все подгонять под модную болезнь и вакцинацию...
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27.01.2022 14:26
+11
пошел ты в ж
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27.01.2022 13:54
+11
Сейчас грипп, болеют везде, в оффисах, на предприятиях, и вы прекрасно знаете об этом, и не дай бог кому нибудь в сезон гриппа вколоть себе шмурдяк. Реанимация обеспечена.
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27.01.2022 14:08
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А когда маски вагонами задвигал об этом думал?
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27.01.2022 13:49 Відповісти
Куй железо не отходя от кассы (с)
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27.01.2022 14:58 Відповісти
пошел ты в ж
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27.01.2022 13:54 Відповісти
Смысл с вакцинации??????????
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27.01.2022 14:06 Відповісти
Хворіти під ТВ, а не під ШВЛ.
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27.01.2022 14:18 Відповісти
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27.01.2022 15:57 Відповісти
А смысл жить???
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27.01.2022 14:21 Відповісти
Я вакцинирован. Переболел почти бессимптомно. Если б не поездка заграницу, то и не узнал бы.
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27.01.2022 14:54 Відповісти
Сейчас грипп, болеют везде, в оффисах, на предприятиях, и вы прекрасно знаете об этом, и не дай бог кому нибудь в сезон гриппа вколоть себе шмурдяк. Реанимация обеспечена.
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27.01.2022 14:08 Відповісти
что за бред. хватит фейки постить
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27.01.2022 16:17 Відповісти
А єслі кацапы нападут, то сколько будет случаев на добу?
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27.01.2022 14:10 Відповісти
Депутатов? Сто процентов заболевших. Не в сутки. В минуту. Полетят лечится в теплые страны с кокосами и коксами. Они уже протоптали "дорожку". 38 дней отдыха мало. Еще плюс двадцать . Затем еще что-то придумают. И как всегда выпишут премии за интенсивный труд, и на оздоровление, и командировочные нехилые, и на проживание в люксах. Ведь это же народные избранники.
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27.01.2022 15:25 Відповісти
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27.01.2022 14:14 Відповісти
Активність антивладних настроїв стрімко йде вгору, з цим треба щось робити - давайте намалюємо лавинну захворбваність.
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27.01.2022 14:17 Відповісти
психопати малюють цифри по плану.
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27.01.2022 14:24 Відповісти
и что? какие меры УЖЕ предпринимаются?
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27.01.2022 14:24 Відповісти
Какие меры? Регистрация заболевшего гриппом в течении 10 дней в клинике св.Николая в г.Запорожье...
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27.01.2022 14:33 Відповісти
Вот это действительно эпидемия старого, забытого гриппа, которую вы пытаетесь выдать за мифический короновирус. Носил маски, не носил, ширнутый или нет, за две три недели две третьих населения Украины пройдут через это. Займитесь и лечите как грипп, та не какой то короновирус, иначе если вы будете лечить как ковид по протоколам, смертность в Украине вырастет в несколько раз, хотя вам это на руку, и дальше будете нагнетать панику.
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27.01.2022 14:26 Відповісти
Дания больше не классифицирует COVID-19 как «социально критическую болезнь», все ограничения будут сняты с 1 февраля - премьер-министр Метте Фредериксен
Это сезонное ОРЗ и не нужно все подгонять под модную болезнь и вакцинацию...
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27.01.2022 14:26 Відповісти
они это уже делали. Потом все возвращали взад.
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27.01.2022 21:45 Відповісти
Когда уже кончится это всемирное надувательство?
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27.01.2022 14:30 Відповісти
Сколько можно прогнозами заниматься, вводить людей в панику, понятное дело, людьми управлять хорошо, когда они в страхе...очень надеюсь, что все это закончится
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27.01.2022 14:33 Відповісти
А пару дней назад говорили что через пару неделю пик и будет 40 тысяч. Сейчас уже 70 тысяч... Ну если такой резкий скачек "ожиданий" то может уже сейчас нужно вводить по всей стране повсеместно ( не зависимо от липовой статистики) "красную зону", а не ждать 70тысяч в сутки. ( но само введение больше на бумаге ничего не даст, нужно обеспечить выполнение требований по " красной зоне". А это уже вопрос больше к "политической воле" ( точно как и в законах по ФОПах, закон о евробляхах , закон об запрете курения в общественных местах и т.д., принят закон, обеспечьте его выполнение, не можете, не мучайте -опу...)
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27.01.2022 14:34 Відповісти
во Франции вроде пол-млн.!
в/на сутки.
при том шо наверное меры покрепче там то.
в Бельгии протестуют даже, а у нас.... как будто все на хуторах сидят и только кум к куме ездит по соль как и кума к куму))
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27.01.2022 14:38 Відповісти
Согласно прогнозным вычислениям компартментной модели, среднее количество новых случаев будет равно 29 878 (25012-34266), в течение недели 26 января - 1 февраля 2022 года и 39 241 (20596-52651) - в течение недели 2-8 февраля 2022 года. Источник: \\\\\\\\\

вспомнил рідну школу и уроки вот этого вот всего то..... и .....
зачем эти вычисления если мона быть менеджером в пальто, наложить на свою "совесть" кучу трупов и грамотно уволиться, прбебекав что то как как всегда, с бамашки. Ляшко хотя бы грамотный - грамотно стращал киевлян шо в парках - БАБАЙКА
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27.01.2022 14:36 Відповісти
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27.01.2022 14:43 Відповісти
Дивно, але Ковід з'явився в світі разом з прєзідєнтом Зеленським на цій посаді ... А враховуючи ті стихійні лиха, які обов'язково трапляються після нашого "найвеличнішого" , в "совпадєніє" віриться важко... Він же ж наш "щаслівчік", після нього як не згорить, то затопить...
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27.01.2022 14:44 Відповісти
я тоже думал. Только он пришел - ковид.
Сейчас вон война и кацапы звереют.
Зуб даю, как будут его перевыборы - и ковид исчезнет. И кацапы)
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27.01.2022 21:47 Відповісти
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27.01.2022 14:45 Відповісти
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27.01.2022 15:17 Відповісти
Просто до статистики по ковіду докинуть ще з десяток інших хвороб, як це зробили з грипом та грві і реально буде 60-70 тисяч хворих. І буде крадуцький волати про кілометрові черги до крематоріїв та необхідності виділяти все більше грошей на вівцини і тести.
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27.01.2022 15:27 Відповісти
Що кількість захворівших на ОРЗ дійсно різко збільшилось - факт беззаперечний. Цікаво, що тести на ковід, які проходять захворівші в мед. закладах - майже у всіх позитивні... І не має значення, вакцинований двічі, чи зовсім не вакцинований - хворіють всі. Треба берегтись, і по змозі, уникати скупчень людей. Вже майже ніхто з прихильників вакцинації не заперечує, що вони такі ж розповсюджувачі цієї напасті, як і "антивакси". Цікаві метаморфози спостерігаються у фанатиків вакцинації. Спочатку вони заявляли, що вакцина захистить їх від зараження ковідом. Врятує. Потім: вакцина не захищає від "корони", зате хвороба проходиль ну зовсім легко, а "антивакси" в найближчий час всі передохнуть як собаки. Тепер вони згодні, що шмундяк, який в більшості своїй, людям колять примусово, ніхріна не захищає. Питання: що це було?
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27.01.2022 16:57 Відповісти
Ага, =не заперечують= ...
Горлають далі, щоб ізолювати "заразних ізгоїв" (невколотих). Вони у них автоматично заразні і небезпечні для суспільства.
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28.01.2022 07:05 Відповісти
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28.01.2022 12:52 Відповісти
Ой, а шо це у вас за караван автівок і навіть с/г техніки прямує з Ванкувера до Оттави? Знайшла у євреїв, не брешуть?
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28.01.2022 19:50 Відповісти
Не лише з Ванкувера, з цілої Канади. Дуже "чесні", "прозорі" та "об'єктивні" українські змі - ані пари з вуст. На якомусь ресурсі трошки бачила виклад з точки зору місцевих "борців". Хоча москалі повідомляють.

Багато писати. То буде завтра.
Ти можеш забити в ґуґл чи ютюб Freedom Convoy 2022 і подивитися, щоб мати уявлення. Але це - неймовірно. Тут такого ще не було і я нічого подібного за всі роки тут не бачила. Той оттавський в шкарпетах сховався вчора: типу ж, тричі обштриканий і десь перебував в контакті з кимось позитивним, то самоізолювався на 5 днів, хоча згідно з новими =рекомендаціями= "привілейовані" без симптомів не повинні то робити.

Ось ще про збірку коштів, там є коменти людей, але писацька проститутня і влада всіляко очорнюють цю подію та учасників. Американці теж їдуть зі свого боку.

Я деталі (якщо писатиму) - то з іншого акаунту.
https://www.gofundme.com/f/taking-back-our-freedom-convoy-2022?fbclid=IwAR2NbU3VFDYtAF-4JUd72H1pacSFwEGRE_0jhG72Lt8AVJm5GTwU_hzlhrk
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28.01.2022 20:29 Відповісти
...з цілої Канади...

Так, пишуть, дорогою збирають всіх охочіх. Могла б і похизуватись. Тримаю кулачки. Якшо сховавсь, вже добре.
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28.01.2022 20:38 Відповісти
Навіть в Вікі є, виявляється.

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28.01.2022 20:44 Відповісти
 
 