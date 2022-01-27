Наступні 2-3 тижні матимемо понад 60-70 тисяч COVID-випадків на добу, - Радуцький

В Україні очікується до 70 тисяч нових випадків кононавірусу за добу.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Втім, він зазначив, що штам "Омікрон", особливо у вакцинованих людей, не викликає важких ускладнень.

"Наступні 2-3 тижні ми будемо мати понад 60-70 тисяч захворілих за добу", - заявив Радуцький.

Він додав, що, попри те, що в Україні більше 30 тисяч нових випадків, наразі зайнято не більше 30% ліжок з киснем.

У свою чергу у Нацакедемії наук України зазначають, що середня кількість нових виявлень в Україні збільшилась до 18987 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 125 смертей на день у середньому за останній тиждень.

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Згідно з прогнозними обчисленнями компартментної моделі, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 29878 (25012-34266), протягом тижня 26 січня – 1 лютого 2022 року та 39241 (20596-52651) – протягом тижня 2 – 8 лютого 2022 року.

Попри зниження вакцинного захисту на тлі поширення штаму "Омікрон", його рівень проти госпіталізацій складає 75%, а отже вакцини, що використовуються в Україні, зберігають сильний захист проти важкого перебігу хвороби.