Следующие 2-3 недели будет более 60-70 тысяч COVID-случаев в сутки, - Радуцкий

В Украине ожидается до 70 тысяч новых случаев коронавируса в сутки.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Впрочем, он отметил, что штамм "Омикрон", особенно у вакцинированных людей, не вызывает тяжелых осложнений.

"Следующие 2-3 недели у нас будет более 60-70 тысяч заболевших за сутки", - заявил Радуцкий.

Он добавил, что, несмотря на то, что в Украине более 30 тысяч новых случаев, сейчас занято не более 30% коек с кислородом.

В свою очередь, в Нацакедемии наук Украины отмечают, что среднее количество новых обнаружений в Украине увеличилось до 18 987 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 125 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

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Согласно прогнозным вычислениям компартментной модели, среднее количество новых случаев будет равно 29 878 (25012-34266), в течение недели 26 января – 1 февраля 2022 года и 39 241 (20596-52651) – в течение недели 2–8 февраля 2022 года.

Несмотря на снижение вакцинной защиты на фоне распространения штамма "Омикрон", ее уровень против госпитализаций составляет 75%, а значит, используемые в Украине вакцины сохраняют сильную защиту против тяжелого течения болезни.