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Следующие 2-3 недели будет более 60-70 тысяч COVID-случаев в сутки, - Радуцкий

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В Украине ожидается до 70 тысяч новых случаев коронавируса в сутки.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Впрочем, он отметил, что штамм "Омикрон", особенно у вакцинированных людей, не вызывает тяжелых осложнений.

"Следующие 2-3 недели у нас будет более 60-70 тысяч заболевших за сутки", - заявил Радуцкий.

Он добавил, что, несмотря на то, что в Украине более 30 тысяч новых случаев, сейчас занято не более 30% коек с кислородом.

В свою очередь, в Нацакедемии наук Украины отмечают, что среднее количество новых обнаружений в Украине увеличилось до 18 987 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 125 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

Также читайте: За сутки в Украине зафиксированы 32 393 новых случая COVID-19 – рекорд с начала пандемии. 154 человека умерли, более 5 тыс. выздоровели

Согласно прогнозным вычислениям компартментной модели, среднее количество новых случаев будет равно 29 878 (25012-34266), в течение недели 26 января – 1 февраля 2022 года и 39 241 (20596-52651) – в течение недели 2–8 февраля 2022 года.

Несмотря на снижение вакцинной защиты на фоне распространения штамма "Омикрон", ее уровень против госпитализаций составляет 75%, а значит, используемые в Украине вакцины сохраняют сильную защиту против тяжелого течения болезни.

Следующие 2-3 недели будет более 60-70 тысяч COVID-случаев в сутки, - Радуцкий 01

Автор: 

карантин (16729) НАН Украины (198) прогноз (698) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Дания больше не классифицирует COVID-19 как «социально критическую болезнь», все ограничения будут сняты с 1 февраля - премьер-министр Метте Фредериксен
Это сезонное ОРЗ и не нужно все подгонять под модную болезнь и вакцинацию...
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27.01.2022 14:26
+11
пошел ты в ж
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27.01.2022 13:54
+11
Сейчас грипп, болеют везде, в оффисах, на предприятиях, и вы прекрасно знаете об этом, и не дай бог кому нибудь в сезон гриппа вколоть себе шмурдяк. Реанимация обеспечена.
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27.01.2022 14:08
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Правила форума Совет форумчан
А когда маски вагонами задвигал об этом думал?
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27.01.2022 13:49 Ответить
Куй железо не отходя от кассы (с)
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27.01.2022 14:58 Ответить
пошел ты в ж
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27.01.2022 13:54 Ответить
Смысл с вакцинации??????????
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27.01.2022 14:06 Ответить
Хворіти під ТВ, а не під ШВЛ.
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27.01.2022 14:18 Ответить
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27.01.2022 15:57 Ответить
А смысл жить???
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27.01.2022 14:21 Ответить
Я вакцинирован. Переболел почти бессимптомно. Если б не поездка заграницу, то и не узнал бы.
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27.01.2022 14:54 Ответить
Сейчас грипп, болеют везде, в оффисах, на предприятиях, и вы прекрасно знаете об этом, и не дай бог кому нибудь в сезон гриппа вколоть себе шмурдяк. Реанимация обеспечена.
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27.01.2022 14:08 Ответить
что за бред. хватит фейки постить
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27.01.2022 16:17 Ответить
А єслі кацапы нападут, то сколько будет случаев на добу?
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27.01.2022 14:10 Ответить
Депутатов? Сто процентов заболевших. Не в сутки. В минуту. Полетят лечится в теплые страны с кокосами и коксами. Они уже протоптали "дорожку". 38 дней отдыха мало. Еще плюс двадцать . Затем еще что-то придумают. И как всегда выпишут премии за интенсивный труд, и на оздоровление, и командировочные нехилые, и на проживание в люксах. Ведь это же народные избранники.
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27.01.2022 15:25 Ответить
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27.01.2022 14:14 Ответить
Активність антивладних настроїв стрімко йде вгору, з цим треба щось робити - давайте намалюємо лавинну захворбваність.
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27.01.2022 14:17 Ответить
психопати малюють цифри по плану.
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27.01.2022 14:24 Ответить
и что? какие меры УЖЕ предпринимаются?
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27.01.2022 14:24 Ответить
Какие меры? Регистрация заболевшего гриппом в течении 10 дней в клинике св.Николая в г.Запорожье...
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27.01.2022 14:33 Ответить
Вот это действительно эпидемия старого, забытого гриппа, которую вы пытаетесь выдать за мифический короновирус. Носил маски, не носил, ширнутый или нет, за две три недели две третьих населения Украины пройдут через это. Займитесь и лечите как грипп, та не какой то короновирус, иначе если вы будете лечить как ковид по протоколам, смертность в Украине вырастет в несколько раз, хотя вам это на руку, и дальше будете нагнетать панику.
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27.01.2022 14:26 Ответить
Дания больше не классифицирует COVID-19 как «социально критическую болезнь», все ограничения будут сняты с 1 февраля - премьер-министр Метте Фредериксен
Это сезонное ОРЗ и не нужно все подгонять под модную болезнь и вакцинацию...
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27.01.2022 14:26 Ответить
они это уже делали. Потом все возвращали взад.
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27.01.2022 21:45 Ответить
Когда уже кончится это всемирное надувательство?
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27.01.2022 14:30 Ответить
Сколько можно прогнозами заниматься, вводить людей в панику, понятное дело, людьми управлять хорошо, когда они в страхе...очень надеюсь, что все это закончится
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27.01.2022 14:33 Ответить
А пару дней назад говорили что через пару неделю пик и будет 40 тысяч. Сейчас уже 70 тысяч... Ну если такой резкий скачек "ожиданий" то может уже сейчас нужно вводить по всей стране повсеместно ( не зависимо от липовой статистики) "красную зону", а не ждать 70тысяч в сутки. ( но само введение больше на бумаге ничего не даст, нужно обеспечить выполнение требований по " красной зоне". А это уже вопрос больше к "политической воле" ( точно как и в законах по ФОПах, закон о евробляхах , закон об запрете курения в общественных местах и т.д., принят закон, обеспечьте его выполнение, не можете, не мучайте -опу...)
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27.01.2022 14:34 Ответить
во Франции вроде пол-млн.!
в/на сутки.
при том шо наверное меры покрепче там то.
в Бельгии протестуют даже, а у нас.... как будто все на хуторах сидят и только кум к куме ездит по соль как и кума к куму))
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27.01.2022 14:38 Ответить
Согласно прогнозным вычислениям компартментной модели, среднее количество новых случаев будет равно 29 878 (25012-34266), в течение недели 26 января - 1 февраля 2022 года и 39 241 (20596-52651) - в течение недели 2-8 февраля 2022 года. Источник: \\\\\\\\\

вспомнил рідну школу и уроки вот этого вот всего то..... и .....
зачем эти вычисления если мона быть менеджером в пальто, наложить на свою "совесть" кучу трупов и грамотно уволиться, прбебекав что то как как всегда, с бамашки. Ляшко хотя бы грамотный - грамотно стращал киевлян шо в парках - БАБАЙКА
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27.01.2022 14:36 Ответить
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27.01.2022 14:43 Ответить
Дивно, але Ковід з'явився в світі разом з прєзідєнтом Зеленським на цій посаді ... А враховуючи ті стихійні лиха, які обов'язково трапляються після нашого "найвеличнішого" , в "совпадєніє" віриться важко... Він же ж наш "щаслівчік", після нього як не згорить, то затопить...
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27.01.2022 14:44 Ответить
я тоже думал. Только он пришел - ковид.
Сейчас вон война и кацапы звереют.
Зуб даю, как будут его перевыборы - и ковид исчезнет. И кацапы)
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27.01.2022 21:47 Ответить
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27.01.2022 14:45 Ответить
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27.01.2022 15:17 Ответить
Просто до статистики по ковіду докинуть ще з десяток інших хвороб, як це зробили з грипом та грві і реально буде 60-70 тисяч хворих. І буде крадуцький волати про кілометрові черги до крематоріїв та необхідності виділяти все більше грошей на вівцини і тести.
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27.01.2022 15:27 Ответить
Що кількість захворівших на ОРЗ дійсно різко збільшилось - факт беззаперечний. Цікаво, що тести на ковід, які проходять захворівші в мед. закладах - майже у всіх позитивні... І не має значення, вакцинований двічі, чи зовсім не вакцинований - хворіють всі. Треба берегтись, і по змозі, уникати скупчень людей. Вже майже ніхто з прихильників вакцинації не заперечує, що вони такі ж розповсюджувачі цієї напасті, як і "антивакси". Цікаві метаморфози спостерігаються у фанатиків вакцинації. Спочатку вони заявляли, що вакцина захистить їх від зараження ковідом. Врятує. Потім: вакцина не захищає від "корони", зате хвороба проходиль ну зовсім легко, а "антивакси" в найближчий час всі передохнуть як собаки. Тепер вони згодні, що шмундяк, який в більшості своїй, людям колять примусово, ніхріна не захищає. Питання: що це було?
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27.01.2022 16:57 Ответить
Ага, =не заперечують= ...
Горлають далі, щоб ізолювати "заразних ізгоїв" (невколотих). Вони у них автоматично заразні і небезпечні для суспільства.
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28.01.2022 07:05 Ответить
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28.01.2022 12:52 Ответить
Ой, а шо це у вас за караван автівок і навіть с/г техніки прямує з Ванкувера до Оттави? Знайшла у євреїв, не брешуть?
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28.01.2022 19:50 Ответить
Не лише з Ванкувера, з цілої Канади. Дуже "чесні", "прозорі" та "об'єктивні" українські змі - ані пари з вуст. На якомусь ресурсі трошки бачила виклад з точки зору місцевих "борців". Хоча москалі повідомляють.

Багато писати. То буде завтра.
Ти можеш забити в ґуґл чи ютюб Freedom Convoy 2022 і подивитися, щоб мати уявлення. Але це - неймовірно. Тут такого ще не було і я нічого подібного за всі роки тут не бачила. Той оттавський в шкарпетах сховався вчора: типу ж, тричі обштриканий і десь перебував в контакті з кимось позитивним, то самоізолювався на 5 днів, хоча згідно з новими =рекомендаціями= "привілейовані" без симптомів не повинні то робити.

Ось ще про збірку коштів, там є коменти людей, але писацька проститутня і влада всіляко очорнюють цю подію та учасників. Американці теж їдуть зі свого боку.

Я деталі (якщо писатиму) - то з іншого акаунту.
https://www.gofundme.com/f/taking-back-our-freedom-convoy-2022?fbclid=IwAR2NbU3VFDYtAF-4JUd72H1pacSFwEGRE_0jhG72Lt8AVJm5GTwU_hzlhrk
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28.01.2022 20:29 Ответить
...з цілої Канади...

Так, пишуть, дорогою збирають всіх охочіх. Могла б і похизуватись. Тримаю кулачки. Якшо сховавсь, вже добре.
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28.01.2022 20:38 Ответить
Навіть в Вікі є, виявляється.

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28.01.2022 20:44 Ответить
 
 