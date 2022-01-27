Следующие 2-3 недели будет более 60-70 тысяч COVID-случаев в сутки, - Радуцкий
В Украине ожидается до 70 тысяч новых случаев коронавируса в сутки.
Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Впрочем, он отметил, что штамм "Омикрон", особенно у вакцинированных людей, не вызывает тяжелых осложнений.
"Следующие 2-3 недели у нас будет более 60-70 тысяч заболевших за сутки", - заявил Радуцкий.
Он добавил, что, несмотря на то, что в Украине более 30 тысяч новых случаев, сейчас занято не более 30% коек с кислородом.
В свою очередь, в Нацакедемии наук Украины отмечают, что среднее количество новых обнаружений в Украине увеличилось до 18 987 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 125 смертей в день в среднем за последнюю неделю.
Согласно прогнозным вычислениям компартментной модели, среднее количество новых случаев будет равно 29 878 (25012-34266), в течение недели 26 января – 1 февраля 2022 года и 39 241 (20596-52651) – в течение недели 2–8 февраля 2022 года.
Несмотря на снижение вакцинной защиты на фоне распространения штамма "Омикрон", ее уровень против госпитализаций составляет 75%, а значит, используемые в Украине вакцины сохраняют сильную защиту против тяжелого течения болезни.
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Это сезонное ОРЗ и не нужно все подгонять под модную болезнь и вакцинацию...
в/на сутки.
при том шо наверное меры покрепче там то.
в Бельгии протестуют даже, а у нас.... как будто все на хуторах сидят и только кум к куме ездит по соль как и кума к куму))
вспомнил рідну школу и уроки вот этого вот всего то..... и .....
зачем эти вычисления если мона быть менеджером в пальто, наложить на свою "совесть" кучу трупов и грамотно уволиться, прбебекав что то как как всегда, с бамашки. Ляшко хотя бы грамотный - грамотно стращал киевлян шо в парках - БАБАЙКА
Сейчас вон война и кацапы звереют.
Зуб даю, как будут его перевыборы - и ковид исчезнет. И кацапы)
Горлають далі, щоб ізолювати "заразних ізгоїв" (невколотих). Вони у них автоматично заразні і небезпечні для суспільства.
Багато писати. То буде завтра.
Ти можеш забити в ґуґл чи ютюб Freedom Convoy 2022 і подивитися, щоб мати уявлення. Але це - неймовірно. Тут такого ще не було і я нічого подібного за всі роки тут не бачила. Той оттавський в шкарпетах сховався вчора: типу ж, тричі обштриканий і десь перебував в контакті з кимось позитивним, то самоізолювався на 5 днів, хоча згідно з новими =рекомендаціями= "привілейовані" без симптомів не повинні то робити.
Ось ще про збірку коштів, там є коменти людей, але писацька проститутня і влада всіляко очорнюють цю подію та учасників. Американці теж їдуть зі свого боку.
Я деталі (якщо писатиму) - то з іншого акаунту.
https://www.gofundme.com/f/taking-back-our-freedom-convoy-2022?fbclid=IwAR2NbU3VFDYtAF-4JUd72H1pacSFwEGRE_0jhG72Lt8AVJm5GTwU_hzlhrk
Так, пишуть, дорогою збирають всіх охочіх. Могла б і похизуватись. Тримаю кулачки. Якшо сховавсь, вже добре.