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Новости Коронавирус и карантин
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Общегосударственного локдауна не будет, - Ляшко

Общегосударственного локдауна не будет, - Ляшко

Правительство не планирует введение общегосударственного локдауна из-за повышения заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщил журналистам глава Минздрава Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Украина большая, и распространение коронавирусной болезни, регистрация случаев и нагрузка на систему здравоохранения неоднородна - одна область может выйти (из красного уровня эпиднебезопасности. - Ред.), другая - зайти. Поэтому общегосударственного локдауна не будет... Мы рассчитываем пройти в адаптивном карантине для того, чтобы не испытала коллапс система здравоохранения и было как можно меньшее влияние на экономику", - подчеркнул министр.

По его словам, адаптивный карантин доказал свою эффективность в 2021 году во время двух волн заболеваемости COVID-19.

"В первую волну 10 областей не заходили на красный уровень эпиднебезопасности, осенью 6 областей не зашли", – добавил Ляшко.

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Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+6
Загально-державного не буде, а тільки парламентський.))
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28.01.2022 13:31
+6
Толерантность украинцев с этими локдаунами уже дошла до такого уровня, что умным людям скоро локдаунами запретят думать, чтобы не обижать дебилов из правительства...
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28.01.2022 13:40
+4
Ой... А мы так хотели!
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28.01.2022 13:24
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Ой... А мы так хотели!
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28.01.2022 13:24 Ответить
А чому діти не всі на дистанційному. Зараз хворіє дуже багато дітей! Половини учнів нема в класах. Також хворіють вчителі. Це не навчання! Треба переводити учнів на онлайн освіту!
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28.01.2022 14:18 Ответить
а может и будет, но войдут не только лишь все области, мало кто сможет из него выйти))
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28.01.2022 13:26 Ответить
Загально-державного не буде, а тільки парламентський.))
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28.01.2022 13:31 Ответить
Так і скажи - нема грошей. Помирайте хто де хоче. Ми все просрали.
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28.01.2022 13:32 Ответить
Тим часом у Києві. God bless America. No chance for russians.
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28.01.2022 13:33 Ответить
Лише в зРаді. Щоб депутани могли відпочити від відпочинку.
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28.01.2022 13:34 Ответить
а то введи локдаун и фсё...накрылся карантинный отдых депутан ))))
(от дурдом)
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28.01.2022 13:50 Ответить
Толерантность украинцев с этими локдаунами уже дошла до такого уровня, что умным людям скоро локдаунами запретят думать, чтобы не обижать дебилов из правительства...
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28.01.2022 13:40 Ответить
Верховный Суд США отменил решение Деда Байдена насчет медицинских мандатов.
Великобритания и Дания отменяют маски, вакцинационные ксивы и прочие ограничения.
И лишь Австралия, NZ и Украина, как полные банкроты в финасовом плане (в NZ нет денег на "4-ю дозу", на ковидлу потратили 64 миллиарда баксов, в то время как годовой бюджет NZ составляет 20 миллиардов баксов; за всю "пандемию" у NZ умерли аж 52 человека, в то время как каждый год от раковых заболеваний в NZ умирают 10500 человек) продолжают исполнять все те песни про ковид.
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28.01.2022 14:15 Ответить
Да вже нічого не зупиниш хворіють всі підряд.
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28.01.2022 13:42 Ответить
от дивина... середина січня, температура в межах нуля, висока вологість... всі (???) хворіють. Раніше в такий час і при таких зовнішніх факторах ні разу не хворіли і тут раптом знову )))
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28.01.2022 13:54 Ответить
Шо воно вэрзэ, Всегосударственный орган в локдауне. не больные в карантине, а весь парламент в локдауне.
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28.01.2022 14:07 Ответить
"Правительство не планирует введение общегосударственного локдауна из-за повышения заболеваемости COVID-19. " Источник:

Это ты зря, Ляшко.
Присоединился бы к Эндрюсу, Премьеру штата Виктория, Австралия, мировому рекордсмену по локдаунам, и иопнул бы экономику Украины, как Эндрюс иопнул экономику штата Виктория.
До того удачно он экономику штата грохнул, что население даже не отмечает дня Австралии (был позавчера).
В парке, где мы регулярно выгуливаем собаку, барбекюшницу надо в выходной день с 9 утра занимать, потому как очередь из желающих. А позвчера в праздничный день ни один человек не бифштексов ни барбекивал, ни сосисок, ни шашлыков. НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК.
И в домах так же.
Откуда знаю?
Так пахнет же.
Слегка пахло сосиками лишь с клуба гольфового поля, вероятно работники скинулись на сосиски и устроили сосисочный сабантуй (sausage sizzle).
Но пахло слабо, это просто у меня нюх хороший.

Давай, Ляшко, присоединяйся, иопни украинскую экономику, тебе суседи героя России вручат.
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28.01.2022 14:20 Ответить
Введуть тільки в Києві. І особливо будуть оберігати Майдан. Бо тут попереду перемовини з Пуйлом. А по результату народ може в Київ поїхати.
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28.01.2022 14:25 Ответить
Буде маленький пистець
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28.01.2022 14:40 Ответить
 
 