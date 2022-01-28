Общегосударственного локдауна не будет, - Ляшко

Правительство не планирует введение общегосударственного локдауна из-за повышения заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщил журналистам глава Минздрава Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Украина большая, и распространение коронавирусной болезни, регистрация случаев и нагрузка на систему здравоохранения неоднородна - одна область может выйти (из красного уровня эпиднебезопасности. - Ред.), другая - зайти. Поэтому общегосударственного локдауна не будет... Мы рассчитываем пройти в адаптивном карантине для того, чтобы не испытала коллапс система здравоохранения и было как можно меньшее влияние на экономику", - подчеркнул министр.

По его словам, адаптивный карантин доказал свою эффективность в 2021 году во время двух волн заболеваемости COVID-19.

"В первую волну 10 областей не заходили на красный уровень эпиднебезопасности, осенью 6 областей не зашли", – добавил Ляшко.

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