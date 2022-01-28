Найвищий ризик переходу до "червоної зони" карантину мають 6 областей, - Ляшко

Найвищий ризик переходу до "червоної" зони мають шість областей: Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, виступаючи у Верховній раді у п'ятницю.

Він наголосив, що до "червоного" рівня регіони відносить система адаптивного карантину, яка вже показала свою ефективність під час попередніх хвиль захворюваності.

"Наразі система адаптивного карантину вже почала реагувати на зростання захворюваності. Наша система індикаторів базується не на показниках виявлених випадків на добу, а на аналітичній моделі, яка заснована на рівні завантаження медичної системи. Ця модель вже віднесла Івано-Франківську та Рівненську області до "червоного" рівня епіднебезпеки", - сказав міністр.

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Ляшко нагадав, що регіони, які увійшли до "червоної" зони, мають найнижчий рівень охоплення вакцинацією від COVID-19 - 35% і 42% відповідно. При цьому регіони-лідери – Київ, Київська та Полтавська області показують рівень 70% вакцинованого дорослого населення повним курсом вакцинації.

"Регіони-лідери з вакцинації перебувають у "жовтому" рівні і мають одні з найнижчих рівнів смерті та заповненості ліжок. Регіони-аутсайдери з вакцинації рухаються у бік "червоного" рівня", - сказав глава МОЗ.

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