Нова хвиля COVID-19 пройде в Україні спокійніше, ніж попередні, - Ляшко

Нова хвиля COVID-19 пройде в Україні з меншою кількістю госпіталізацій та смертей.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми прогнозуємо, що кількість випадків буде щонайменше вдвічі більшою порівняно з хвилею, яка була в жовтні-листопаді. Водночас госпіталізацій буде менше, кількість смертей має бути також меншою", - сказав він на пресконференції за підсумками засідання уряду у понеділок увечері.

Ляшко повідомив, що "відзначається зростання кількості випадків COVID-19, приблизно вдвічі тиждень проти тижня, але водночас кількість госпіталізацій зростає, але зростає лише на 5%".

Міністр підкреслив, що завдяки вакцинації вдалося уникнути майже 18 тис. смертей від COVID-19.

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"18 тисяч – це кількість врятованих життів, які, як свідчить математичне моделювання, врятувала вакцинація проти COVID-19", - наголосив він.