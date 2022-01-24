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Новини Коронавірус і карантин
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Нова хвиля COVID-19 пройде в Україні спокійніше, ніж попередні, - Ляшко

Нова хвиля COVID-19 пройде в Україні спокійніше, ніж попередні, - Ляшко

Нова хвиля COVID-19 пройде в Україні з меншою кількістю госпіталізацій та смертей.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми прогнозуємо, що кількість випадків буде щонайменше вдвічі більшою порівняно з хвилею, яка була в жовтні-листопаді. Водночас госпіталізацій буде менше, кількість смертей має бути також меншою", - сказав він на пресконференції за підсумками засідання уряду у понеділок увечері.

Ляшко повідомив, що "відзначається зростання кількості випадків COVID-19, приблизно вдвічі тиждень проти тижня, але водночас кількість госпіталізацій зростає, але зростає лише на 5%".

Міністр підкреслив, що завдяки вакцинації вдалося уникнути майже 18 тис. смертей від COVID-19.

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"18 тисяч – це кількість врятованих життів, які, як свідчить математичне моделювання, врятувала вакцинація проти COVID-19", - наголосив він.

Автор: 

Ляшко Віктор (1516) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Таке враження що Ляшко всі ці хвилі сам проводить.
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24.01.2022 23:11
+2
500 COVID грн. заспокоять тих, хто ще залишився з 75%
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24.01.2022 23:01
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500 COVID грн. заспокоять тих, хто ще залишився з 75%
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24.01.2022 23:01 Відповісти
Якщо,є ковид,то чом,він ******* незабрав?
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24.01.2022 23:03 Відповісти
Сходіть в кузню, думаю вам там допоможуть ))
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24.01.2022 23:15 Відповісти
Так ты уже готовь дурачков к пятой и шестой дозе. Чего там кота за хвост тянуть...
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24.01.2022 23:09 Відповісти
Таке враження що Ляшко всі ці хвилі сам проводить.
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24.01.2022 23:11 Відповісти
Короновірусу одразу закінчиться, як тільки перестануть дерибанити кошти на боротьбу з ним
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25.01.2022 06:43 Відповісти
 
 