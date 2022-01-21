УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10784 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 892 19

Нова хвиля коронавірусу очікується в середині лютого, - Ляшко

Нова хвиля коронавірусу очікується в середині лютого, - Ляшко

Пік захворюваності на поточну хвилю COVID-19 може потрапити на середину лютого, прогнозує міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Як інфомує Цензор.НЕТ по це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми розраховуємо, що пік може бути в середині лютого", - сказав він журналістам у п'ятницю ввечері.

Ляшко зазначив, що нинішня хвиля COVID-19 рухається із заходу на схід і з великою ймовірністю викликана поширенням штаму "омікрон".

Ляшко прогнозує, що найближчим часом до "червоної" зони можуть увійти Рівненська та Чернівецька область. Передумови для входження до "червоної" зони також є у Львівській області.

Водночас міністр зазначив, що режим червоної зони у 2022 році дуже відрізняється від режиму, який застосовувався у 2021 році: люди активно вакцинуються і для них значно менше карантинних обмежень.

Крім того, Ляшко уточнив, що тести на COVID-19, які є в Україні, дозволяють виявляти як штам дельта, так і нові штами, зокрема омікрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожна медустанова має нарахувати працівникам нову ринкову заробітну плату, - Ляшко

Автор: 

Ляшко Віктор (1523) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
показати весь коментар
21.01.2022 20:36 Відповісти
+4
Вже не знаєш кого більше боятися: Ляшка чи Путіна.
показати весь коментар
21.01.2022 21:47 Відповісти
+3
Нова хвиля коронавірусу очікується в середині лютого, - Ляшко Джерело:

БІЙТЕСЬ ЛЮДИ, БІЙТЕСЬ ЩО СИЛИ

показати весь коментар
21.01.2022 20:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Значить на щось, чи комусь гроші треба буде в середині лютого.
показати весь коментар
21.01.2022 20:27 Відповісти
Треба вже негайно переводити школярів на дистанційне навчання! Судячм по Київській обасті: в класах нема до половини учнів, багато вчителів захворіли- нема кому заміняти, клас за класом уходять на карантин. Вчителі, що залишились розриваються, бо треба читати очно та онлайн. Чому така інерція? Вже зараз треба всім на декілька тижнів попрацювати в онлайні. Так хоч діти на самоізоляції не пропустять матеріал. Тим паче, минують щодня... Необхідно збити хвилю, яка тільки набирає сили
показати весь коментар
22.01.2022 07:31 Відповісти
Сопли потекли - Омикрон нашли.
показати весь коментар
21.01.2022 20:29 Відповісти
Нова хвиля коронавірусу очікується в середині лютого, - Ляшко Джерело:

БІЙТЕСЬ ЛЮДИ, БІЙТЕСЬ ЩО СИЛИ

показати весь коментар
21.01.2022 20:31 Відповісти
БІЙТЕСЬ ЛЮДИ, БІЙТЕСЬ ЩО СИЛИ.

Чтобы люди стали прививаться, пандемия не нужна. Нужен только страх пандемии" - 42:11 минута 6 серии 2 сезона английского сериала "Утопия" 2013г.
показати весь коментар
21.01.2022 23:21 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 20:36 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 20:39 Відповісти
Ну и что?
показати весь коментар
21.01.2022 20:40 Відповісти
ВООЗ уже заявила что нужно открывать границы при сохранении некоторых ограничений , а эти зеленые твари нажраться не могут ! (
показати весь коментар
21.01.2022 20:47 Відповісти
Хто вакцинувався , той собі живе і не париться . Бідні антиваксери , всі лікарні ними переповнені . Так їх шкода .
показати весь коментар
21.01.2022 20:56 Відповісти
.... ну или завтра - Ляшко. - или вчера - Ляшко.
показати весь коментар
21.01.2022 21:04 Відповісти
Два раза в год волны не избежн -это постковидная реальность....
показати весь коментар
21.01.2022 21:32 Відповісти
Уже пішла. У мене на дільниці за сьогодні- 9 випадків, дві госпіталізації.
показати весь коментар
21.01.2022 21:35 Відповісти
брехня голимая
показати весь коментар
22.01.2022 05:28 Відповісти
Твоє жалюгідне існування?
показати весь коментар
22.01.2022 09:03 Відповісти
Вже не знаєш кого більше боятися: Ляшка чи Путіна.
показати весь коментар
21.01.2022 21:47 Відповісти
...это ОП решила или Правительство постановило? Ребяты, вы ужо зае№№здили эту тему, ужо Корона не впечатляет. Придумайте, чего нить новое (можете катера с морячками, которые не умеют плавать в Азовское море направить)
показати весь коментар
22.01.2022 05:27 Відповісти
Вы что, сволочи уже распланировали за виртуальную тысячу ширять до 2024г?
https://hvylya.net/news/245820-stalo-izvestno-kogda-vyplatyat-1000-griven-za-vakcinaciyu-ukraincam-bez-smartfonov
показати весь коментар
22.01.2022 21:04 Відповісти
 
 