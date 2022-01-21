Нова хвиля коронавірусу очікується в середині лютого, - Ляшко

Пік захворюваності на поточну хвилю COVID-19 може потрапити на середину лютого, прогнозує міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Як інфомує Цензор.НЕТ по це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми розраховуємо, що пік може бути в середині лютого", - сказав він журналістам у п'ятницю ввечері.

Ляшко зазначив, що нинішня хвиля COVID-19 рухається із заходу на схід і з великою ймовірністю викликана поширенням штаму "омікрон".

Ляшко прогнозує, що найближчим часом до "червоної" зони можуть увійти Рівненська та Чернівецька область. Передумови для входження до "червоної" зони також є у Львівській області.

Водночас міністр зазначив, що режим червоної зони у 2022 році дуже відрізняється від режиму, який застосовувався у 2021 році: люди активно вакцинуються і для них значно менше карантинних обмежень.

Крім того, Ляшко уточнив, що тести на COVID-19, які є в Україні, дозволяють виявляти як штам дельта, так і нові штами, зокрема омікрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожна медустанова має нарахувати працівникам нову ринкову заробітну плату, - Ляшко