Новая волна коронавируса ожидается в середине февраля, - Ляшко

Пик заболеваемости текущей волны COVID-19 может попасть на середину февраля, прогнозирует министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы рассчитываем, что пик может быть в середине февраля", - сказал он журналистам в пятницу вечером.

Ляшко отметил, что текушая волна COVID-19 двигается с запада на восток и с большой вероятностью вызвана распространением штамма "омикрон".

Ляшко прогнозирует, что в ближайшее время "красную" зону могут войти Ровенская и Черновицкая области. Предпосылки для вхождения в "красную" зону также есть у Львовской области.

Вместе с тем министр отметил, что режим красной зоны в 2022 году очень отличается от режима, который применялся в 2021 году: люди активно вакцинируются и для них значительно меньше карантинных ограничений.

Кроме того, Ляшко уточнил, что тесты на COVID-19, которые есть в Украине, позволяют выявлять как штамм дельта, так и новые штаммы, в том числе - омикрон.