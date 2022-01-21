РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10528 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 892 19

Новая волна коронавируса ожидается в середине февраля, - Ляшко

Новая волна коронавируса ожидается в середине февраля, - Ляшко

Пик заболеваемости текущей волны COVID-19 может попасть на середину февраля, прогнозирует министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы рассчитываем, что пик может быть в середине февраля", - сказал он журналистам в пятницу вечером.

Ляшко отметил, что текушая волна COVID-19 двигается с запада на восток и с большой вероятностью вызвана распространением штамма "омикрон".

Ляшко прогнозирует, что в ближайшее время "красную" зону могут войти Ровенская и Черновицкая области. Предпосылки для вхождения в "красную" зону также есть у Львовской области.

Читайте также: Львовский "Охматдет" переполнен пациентами с COVID-19. Такой страшной динамики за два года мы еще не видели, – Садовый

Вместе с тем министр отметил, что режим красной зоны в 2022 году очень отличается от режима, который применялся в 2021 году: люди активно вакцинируются и для них значительно меньше карантинных ограничений.

Кроме того, Ляшко уточнил, что тесты на COVID-19, которые есть в Украине, позволяют выявлять как штамм дельта, так и новые штаммы, в том числе - омикрон.

Автор: 

Ляшко Виктор (1369) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
показать весь комментарий
21.01.2022 20:36 Ответить
+4
Вже не знаєш кого більше боятися: Ляшка чи Путіна.
показать весь комментарий
21.01.2022 21:47 Ответить
+3
Нова хвиля коронавірусу очікується в середині лютого, - Ляшко Джерело:

БІЙТЕСЬ ЛЮДИ, БІЙТЕСЬ ЩО СИЛИ

показать весь комментарий
21.01.2022 20:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Значить на щось, чи комусь гроші треба буде в середині лютого.
показать весь комментарий
21.01.2022 20:27 Ответить
Треба вже негайно переводити школярів на дистанційне навчання! Судячм по Київській обасті: в класах нема до половини учнів, багато вчителів захворіли- нема кому заміняти, клас за класом уходять на карантин. Вчителі, що залишились розриваються, бо треба читати очно та онлайн. Чому така інерція? Вже зараз треба всім на декілька тижнів попрацювати в онлайні. Так хоч діти на самоізоляції не пропустять матеріал. Тим паче, минують щодня... Необхідно збити хвилю, яка тільки набирає сили
показать весь комментарий
22.01.2022 07:31 Ответить
Сопли потекли - Омикрон нашли.
показать весь комментарий
21.01.2022 20:29 Ответить
Нова хвиля коронавірусу очікується в середині лютого, - Ляшко Джерело:

БІЙТЕСЬ ЛЮДИ, БІЙТЕСЬ ЩО СИЛИ

показать весь комментарий
21.01.2022 20:31 Ответить
БІЙТЕСЬ ЛЮДИ, БІЙТЕСЬ ЩО СИЛИ.

Чтобы люди стали прививаться, пандемия не нужна. Нужен только страх пандемии" - 42:11 минута 6 серии 2 сезона английского сериала "Утопия" 2013г.
показать весь комментарий
21.01.2022 23:21 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 20:36 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 20:39 Ответить
Ну и что?
показать весь комментарий
21.01.2022 20:40 Ответить
ВООЗ уже заявила что нужно открывать границы при сохранении некоторых ограничений , а эти зеленые твари нажраться не могут ! (
показать весь комментарий
21.01.2022 20:47 Ответить
Хто вакцинувався , той собі живе і не париться . Бідні антиваксери , всі лікарні ними переповнені . Так їх шкода .
показать весь комментарий
21.01.2022 20:56 Ответить
.... ну или завтра - Ляшко. - или вчера - Ляшко.
показать весь комментарий
21.01.2022 21:04 Ответить
Два раза в год волны не избежн -это постковидная реальность....
показать весь комментарий
21.01.2022 21:32 Ответить
Уже пішла. У мене на дільниці за сьогодні- 9 випадків, дві госпіталізації.
показать весь комментарий
21.01.2022 21:35 Ответить
брехня голимая
показать весь комментарий
22.01.2022 05:28 Ответить
Твоє жалюгідне існування?
показать весь комментарий
22.01.2022 09:03 Ответить
Вже не знаєш кого більше боятися: Ляшка чи Путіна.
показать весь комментарий
21.01.2022 21:47 Ответить
...это ОП решила или Правительство постановило? Ребяты, вы ужо зае№№здили эту тему, ужо Корона не впечатляет. Придумайте, чего нить новое (можете катера с морячками, которые не умеют плавать в Азовское море направить)
показать весь комментарий
22.01.2022 05:27 Ответить
Вы что, сволочи уже распланировали за виртуальную тысячу ширять до 2024г?
https://hvylya.net/news/245820-stalo-izvestno-kogda-vyplatyat-1000-griven-za-vakcinaciyu-ukraincam-bez-smartfonov
показать весь комментарий
22.01.2022 21:04 Ответить
 
 