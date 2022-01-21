Новая волна коронавируса ожидается в середине февраля, - Ляшко
Пик заболеваемости текущей волны COVID-19 может попасть на середину февраля, прогнозирует министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы рассчитываем, что пик может быть в середине февраля", - сказал он журналистам в пятницу вечером.
Ляшко отметил, что текушая волна COVID-19 двигается с запада на восток и с большой вероятностью вызвана распространением штамма "омикрон".
Ляшко прогнозирует, что в ближайшее время "красную" зону могут войти Ровенская и Черновицкая области. Предпосылки для вхождения в "красную" зону также есть у Львовской области.
Вместе с тем министр отметил, что режим красной зоны в 2022 году очень отличается от режима, который применялся в 2021 году: люди активно вакцинируются и для них значительно меньше карантинных ограничений.
Кроме того, Ляшко уточнил, что тесты на COVID-19, которые есть в Украине, позволяют выявлять как штамм дельта, так и новые штаммы, в том числе - омикрон.
