Кожна медустанова має нарахувати працівникам нову ринкову заробітну плату, - Ляшко

Нова ринкова заробітна плата, яку позаминулого тижня встановив Уряд, має бути нарахована в кожному закладі охорони здоров'я, без виключення.

Про це очільник МОЗ заявив під час селекторної наради з керівниками регіональних департаментів охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Вже наступного тижня Національна служба здоров'я завершить контрактування медичних закладів на 2022 рік. Отже, кожна медустанова отримає дані про обсяги цьогорічного фінансування за програмою медичних гарантій. І як наслідок, матиме розуміння, який відсоток цих коштів буде направлено у фонд оплати праці.

Ті медичні заклади, які будуть неспроможні нарахувати заробітну плату у 13 500 та 20 000 гривень, отримають дофінансування за окремим механізмом.

Однак, за словами міністра охорони здоров'я, ті лікарні, які штучно формуватимуть заборгованість, аби отримати додаткові кошти з бюджету, – нестимуть відповідальність. Зокрема, Міністерство охорони здоров’я ініціюватиме проведення Держаудитслужбою перевірки кожної медичної установи, яка у своїх звітах декларуватиме неспроможність виплатити нову базову заробітну плату. Перевірки стосуватимуться й тих лікарень, які мають значні залишки коштів на своїх рахунках, але при цьому не спрямовують їх на фінансове забезпечення медичних працівників.

"Ми взяли на себе відповідальність забезпечити ринкову заробітну плату лікарям та медсестрам. І це наше спільне зобов'язання: міністерства, регіональних департаментів охорони здоров'я та керівників медичних закладів. Зі свого боку, ми будемо детально перевіряти, скільки той чи інший медзаклад отримав коштів від НСЗУ та який відсоток від цієї суми було спрямовано на заробітну плату. Гідне фінансове забезпечення працівників – має бути пріоритетом №1 для кожного керівника медустанови", – зазначив Ляшко.

Нагадаємо, що 12 січня Кабінет Міністрів ухвалив постанову щодо деяких питань оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я. Документ передбачає підвищення базового рівня заробітної плати на рівні не менше 20 000 гривень для лікарів та не менше 13 500 гривень для медичних сестер.