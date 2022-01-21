Каждое медучреждение должно начислить работникам новую рыночную заработную плату, - Ляшко

Новая рыночная заработная плата, которую на прошлой неделе установило правительство, должна быть начислена в каждом учреждении здравоохранения, без исключения.

Об этом глава Минздрава заявил во время селекторного совещания с руководителями региональных департаментов здравоохранения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

На следующей неделе Национальная служба здоровья завершит контрактирование медицинских учреждений на 2022 год. Следовательно, каждое медучреждение получит данные об объемах финансирования нынешнего года по программе медицинских гарантий. И как следствие, будет понимать, какой процент этих средств будет направлен в фонд оплаты труда.

Те медицинские учреждения, которые не могут начислить заработную плату в 13 500 и 20 000 гривен, получат дофинансирование по отдельному механизму.

Однако, по словам министра здравоохранения, те больницы, которые будут искусственно формировать задолженность, чтобы получить дополнительные средства из бюджета, – будут нести ответственность. В частности, Министерство здравоохранения будет инициировать проведение Госаудитслужбой проверки каждого медицинского учреждения, которое в своих отчетах будет декларировать неспособность выплатить новую базовую заработную плату. Проверки будут касаться и больниц, которые имеют значительные остатки средств на своих счетах, но при этом не направляют их на финансовое обеспечение медицинских работников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Повышение зарплат медикам: кто будет получать 20 тысяч гривен в месяц, - разъяснение Минздрава

"Мы взяли на себя ответственность обеспечить рыночную заработную плату врачам и медсестрам. И это наше общее обязательство: министерства, региональных департаментов здравоохранения и руководителей медицинских учреждений. Со своей стороны, мы будем детально проверять, сколько то или иное медучреждение получило средств от НСЗУ и какой процент от этой суммы был направлен на заработную плату. Достойное финансовое обеспечение работников должно быть приоритетом №1 для каждого руководителя медучреждения", - отметил Ляшко.

Напомним, что 12 января Кабинет Министров принял постановление по некоторым вопросам оплаты труда медицинских работников учреждений здравоохранения. Документ предусматривает повышение базового уровня заработной платы на уровне не менее 20000 гривен для врачей и не менее 13500 гривен для медицинских сестер.