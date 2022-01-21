РУС
Каждое медучреждение должно начислить работникам новую рыночную заработную плату, - Ляшко

Новая рыночная заработная плата, которую на прошлой неделе установило правительство, должна быть начислена в каждом учреждении здравоохранения, без исключения.

Об этом глава Минздрава заявил во время селекторного совещания с руководителями региональных департаментов здравоохранения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

На следующей неделе Национальная служба здоровья завершит контрактирование медицинских учреждений на 2022 год. Следовательно, каждое медучреждение получит данные об объемах финансирования нынешнего года по программе медицинских гарантий. И как следствие, будет понимать, какой процент этих средств будет направлен в фонд оплаты труда.

Те медицинские учреждения, которые не могут начислить заработную плату в 13 500 и 20 000 гривен, получат дофинансирование по отдельному механизму.

Однако, по словам министра здравоохранения, те больницы, которые будут искусственно формировать задолженность, чтобы получить дополнительные средства из бюджета, – будут нести ответственность. В частности, Министерство здравоохранения будет инициировать проведение Госаудитслужбой проверки каждого медицинского учреждения, которое в своих отчетах будет декларировать неспособность выплатить новую базовую заработную плату. Проверки будут касаться и больниц, которые имеют значительные остатки средств на своих счетах, но при этом не направляют их на финансовое обеспечение медицинских работников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Повышение зарплат медикам: кто будет получать 20 тысяч гривен в месяц, - разъяснение Минздрава

"Мы взяли на себя ответственность обеспечить рыночную заработную плату врачам и медсестрам. И это наше общее обязательство: министерства, региональных департаментов здравоохранения и руководителей медицинских учреждений. Со своей стороны, мы будем детально проверять, сколько то или иное медучреждение получило средств от НСЗУ и какой процент от этой суммы был направлен на заработную плату. Достойное финансовое обеспечение работников должно быть приоритетом №1 для каждого руководителя медучреждения", - отметил Ляшко.

Напомним, что 12 января Кабинет Министров принял постановление по некоторым вопросам оплаты труда медицинских работников учреждений здравоохранения. Документ предусматривает повышение базового уровня заработной платы на уровне не менее 20000 гривен для врачей и не менее 13500 гривен для медицинских сестер.

врачи (1525) Ляшко Виктор (1369) заработная плата (2400)
потрогать.....
21.01.2022 18:30 Ответить
Це робиться так. У кожному відділенні медустанови є вільні ставки, бо штат незаповнений із за моалої зарплати. Адже не секрет, що лише в Київській області не вистачає до 50% медичних сестер. Ті співробітники, які залишились працювати як правило мали 1,5 чи 2,0 ставки за свою роботу саме з незайнятих ставок. Тепер цими грошима підвищують зарплату. Відповідно новим співробітникам робота не світить. А ті що працюють будуть падати від роботи. Коротше, тєпєрь пАржОм.
21.01.2022 18:50 Ответить
Так начислить или выплатить???
21.01.2022 18:00 Ответить
Мутна водичка - рай для браконьєра...
21.01.2022 18:29 Ответить
Больше добавить нечего, других вариантов не будет.
22.01.2022 10:59 Ответить
Так, так, так... З гаманця ідіота Ляшка.
21.01.2022 18:52 Ответить
уже сейчас больницы предлагают персоналу переходить на не полную ставку , в смысле работать как обычно а деньги будут начислять по не полной ставке , очередная афера от государства
21.01.2022 18:53 Ответить
Зебіли, ідіть на...
21.01.2022 18:54 Ответить
спросите у учителей ))) как правильно начислять им обещанные 4 000 баксами ))))
21.01.2022 19:11 Ответить
Могут сократить часть персонала...
21.01.2022 19:14 Ответить
а финансирование с местных бюджетов которые многие и так еле еле закрывают дырки
21.01.2022 19:19 Ответить
Рыночную?
Это как рыночная цена газа, на 50% выше, чем в Европе?
22.01.2022 09:18 Ответить
вчора підписані документи. лікарям дійсно по 20000, сестрам по 13500, іншим (інженерам, техюперсоналу...), 6750. я лікар, маю стажу 38 років, вищу кваліфікацію, в минулому році прийшли лікарі-новачки без кв
аліфікації. а зарплата у нас однакова по 20000 грн!
04.02.2022 09:54 Ответить
що цікаво. зарплата не підвищилася. ти маєш запрлату, наприклад, 8000 грн. то щоб дотягти до 20000, тобі дають матеріальну допомогу! ну, відповідно відпускні тобі рахуватимуть з 8000)))).
Яке паскудство!
04.02.2022 09:57 Ответить
для 73% ДУРНОГОЛОВИХ. прийшов час пАржать!
04.02.2022 09:58 Ответить
 
 