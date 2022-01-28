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Пресс-конференция Зеленского для иностранных журналистов. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию для корреспондентов иностранных СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) пресс-конференция (324)


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Топ комментарии
+41
заберите этого зеленого бабуина оттуда ..чтоб не позорил Украину.
этот чмырь скоро уже не будет презом.
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28.01.2022 18:00
+40
Яке це наше вугілля знаходиться на окупованих теріторіях? Те, за яке зараз судять Порошенка?
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28.01.2022 17:58
+37
После просмотра промыть глаза и уши святой водой ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
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28.01.2022 17:57
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Очередной, глобальный позор!
Вы только послушайте !!!!!
Это Президент Украины!!!???
Люди Украины! Как Вы могли за ЭТО голосовать.
Больше не могу, это жесть, пойду выпью Боржоми, чтобы не вырвало.
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28.01.2022 19:07 Ответить
тайминг - на какой минуте?
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28.01.2022 19:43 Ответить
Вова, Астанавись!
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28.01.2022 19:17 Ответить
Намагався послухати Бубиря. Блюванув.((
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28.01.2022 19:17 Ответить
Я все вспоминаю, как кто то запостил фотографию,
где осел сидит на дне колодца, и в его грустных, перепуганных глазах читается - как я сюда попал?
Каждый раз когда я вижу или слышу "оманского", всегда вспоминаю ту фотографию, наилучшее ассоциативное соответствие.
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28.01.2022 19:26 Ответить
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28.01.2022 19:26 Ответить
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28.01.2022 19:26 Ответить
Я вот не понимаю, кто пишет все эти отзывы? Просто кинуть стандартное говно, без обоснования.
Что не так сказано, ******? По сути?
Да, слишком эмоционально, да, недостаточно выверены отдельные фразы. Но мировая дипломатия в целом знает что зеленский как президент играет "открыто и эмоционально".
Да, другой президент говорил бы более сдержанно и непонятно. Кучма мычал бы с двумя содержательными месседжами за час, Ющенко загибал бы пальцы, Порошенко взывал бы к мировому единству и срывался бы гимны. Зеленский делает по своему.
Ничего плохого для партнеров не прозвучало. По отношению к США все нормально, просто с акцентом на наши интересы (а эти интересы - не война завтра). Критика позиции Германии и так широко распространена в обществе. Месседжи для рашки сделаны с позиции здравого смысла, человечности и готовности к диалогу... (хотя да, скорее всего это напрасно. Но сказать об этом все равно надо).
Что еще не так?
Пресс-конференция - выражение позиции Украиныского общества. Если вы лично с чем-то не согласны - то только потому, что вы - не все украинское общество. Да, хотелось бы более продуманно и дипломатично. Но думаю, все ок. Запад поддерживает нас не потому, что зеленский красиво говорит.
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28.01.2022 19:33 Ответить
не вас а Украину поддерживает запад
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28.01.2022 20:52 Ответить
Не порівнюйте оце незвязне, хрипливе кривляння, тупого блазня з " позицією суспільства". Це позиція безпринципної, сцикливої, тупої криворізької гопоти, яка тимчасово впивається владою.
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28.01.2022 20:56 Ответить
90% тех кто тут бросил гавно - даже не просмотрел прессуху хотя бы на скорости 1,5 (кстати, это хорошая скорость, проме места про путина и байдена на 1,0)
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28.01.2022 19:35 Ответить
Нет дорогой,выражение позиции Украинского общества как раз коментарии здесь на Цензоре. Может быть вы заметили, что вы чуть ли не единственный кто в восторге от этого действа под названием прессконференция президента. Правы были выше - ни смотреть ни слушать. Надеюсь журналисты сделают правильные выводы - президенты приходят и уходят, а Украина остается.
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28.01.2022 19:42 Ответить
тут принято комментировать ЗАГОЛОВОК и сами комментарии.
Это, знаете ли, действительно помойка.
Вы смотрели прессуху? Что именно не понравилось, какая минута?
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28.01.2022 19:46 Ответить
Смотрел. Не всю. Посмотрел, послушал сколько смог и выключил.Не понравилось все. Вы можете озвучить позицию президента хоть по одному вопросу? Внятно, кратко и логично.Безо всяких словесных вывертов.

Слово о полку Игореве помните?
Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, то растекашется мыслию по древу, серым волком по земли, шизым орлом подоблакы»
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28.01.2022 20:00 Ответить
не смотрел, но осуждаю
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28.01.2022 20:12 Ответить
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28.01.2022 19:41 Ответить
Володимире Олександровичу, щоб не втратити економіку (яка нікому не буде потрібна, якщо країна впаде під російською навалою) треба не зомбувати суспільство заспокійливими меседжами, яким мало хто вірить, а, наприклад, у відповідності з ситуацією запровадити воєнний стан в повному обсязі (із закриттям кордонів, як для осіб, так і для транспорту, обмеженням майнових прав, порядку ведення бізнесу тощо), що просто унеможливить виведення коштів з країни. А людям треба просто чесно роз'яснити алгоритм поведінки під час нападу: де, наприклад, і як всі, хто бажає знищувати загарбників, зможуть без жодних бюрократичних формальностей отримати зброю і **********, а ті, хто до цього не готовий, -- елементарно сховатися.
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28.01.2022 19:55 Ответить
Как,как людям удалось полностью побороть рв0тный рефлекс?
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28.01.2022 20:10 Ответить
Как стыдно, я слушаю эту пресс-конференцию и понимаю что это позор. Против него сидит не теплый душ. Там сидят профессиональные журналисты, а он несет такую ахинею, он не может сформулировать ответ, он даже окончания в словах в именном падеже ставит. Мне реально страшно стало после этой пресс-конференции. Я понимаю что человек который руководит страной неадекватно оценивает ситуацию и завел страну в экономический коллапс благодаря Гетьманцеву и его команде по всем направлениям. Вот через всю пресс-конференцию проходит общая линия дайте нам денег.
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28.01.2022 20:15 Ответить
Мне одному показалось что надутый индюк дает прес конференцию?
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28.01.2022 20:43 Ответить
Раньше только семья и друзья Зеленского знали,что он идиот а теперь весь мир это знает. Позорище а не президент😱
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28.01.2022 21:38 Ответить
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