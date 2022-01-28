Пресконференція Зеленського для іноземних журналістів. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський проводить пресконференцію для кореспондентів іноземних ЗМІ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+41 metal35
показати весь коментар28.01.2022 18:00 Посилання
+40 Ирина Мороз
показати весь коментар28.01.2022 17:58 Посилання
+37 Андрей Панчук
показати весь коментар28.01.2022 17:57 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вы только послушайте !!!!!
Это Президент Украины!!!???
Люди Украины! Как Вы могли за ЭТО голосовать.
Больше не могу, это жесть, пойду выпью Боржоми, чтобы не вырвало.
где осел сидит на дне колодца, и в его грустных, перепуганных глазах читается - как я сюда попал?
Каждый раз когда я вижу или слышу "оманского", всегда вспоминаю ту фотографию, наилучшее ассоциативное соответствие.
Что не так сказано, ******? По сути?
Да, слишком эмоционально, да, недостаточно выверены отдельные фразы. Но мировая дипломатия в целом знает что зеленский как президент играет "открыто и эмоционально".
Да, другой президент говорил бы более сдержанно и непонятно. Кучма мычал бы с двумя содержательными месседжами за час, Ющенко загибал бы пальцы, Порошенко взывал бы к мировому единству и срывался бы гимны. Зеленский делает по своему.
Ничего плохого для партнеров не прозвучало. По отношению к США все нормально, просто с акцентом на наши интересы (а эти интересы - не война завтра). Критика позиции Германии и так широко распространена в обществе. Месседжи для рашки сделаны с позиции здравого смысла, человечности и готовности к диалогу... (хотя да, скорее всего это напрасно. Но сказать об этом все равно надо).
Что еще не так?
Пресс-конференция - выражение позиции Украиныского общества. Если вы лично с чем-то не согласны - то только потому, что вы - не все украинское общество. Да, хотелось бы более продуманно и дипломатично. Но думаю, все ок. Запад поддерживает нас не потому, что зеленский красиво говорит.
Это, знаете ли, действительно помойка.
Вы смотрели прессуху? Что именно не понравилось, какая минута?
Слово о полку Игореве помните?
Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, то растекашется мыслию по древу, серым волком по земли, шизым орлом подоблакы»