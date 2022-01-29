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Сегодня 104-я годовщина боя под Крутами

Сегодня 104-я годовщина боя под Крутами

29 января в Украине отмечают День памяти Героев Крут – битвы, произошедшей в 1918 году между украинскими войсками и большевиками. Это событие задержало наступление большевиков на Киев, что позволило окончательно провозгласить независимость Украинской народной республики и подписать союзническое соглашение с Германией.

Благодаря мужеству и смелости украинских воинов, большевистское наступление на Киев было остановлено на четыре дня, что дало возможность заключить Брестский мир между Украинской Народной Республикой и государствами Четверного союза. Этим документом Украина признавалась самостоятельным государством с западной границей, существовавшей между Австро-Венгрией и Россией до 1914 года. Холмщина и Подляшье отходили в Украину. В то же время Договор предусматривал установление дипломатических отношений между некоторыми странами, возвращение военнопленных, обмен гражданских интернированных, отказ от каких-либо аннексий и контрибуций, немедленное восстановление экономических контактов и взаимного обмена товарами.

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Как известно, в конце декабря 1917 правительство советской России начало открытую агрессию против Украинской Народной Республики. Большевиков очень раздражало провозглашение Украиной самостоятельности. Сначала Москва создала отдельное "украинское красное правительство" со столицей в Харькове, которое фактически объявило войну независимой части государства, а затем двинуло и войска – балтийских матросов, красноармейцев-головорезов из Москвы, Питера, Пскова, Смоленска и т.д. Подавалось это как "гражданская война".

Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 между Нежином и Бахмачем на Черниговщине, в 130 километрах к северо-востоку от Киева во время наступления на Киев войск большевистской России под руководством полковника Михаила Муравьева. С конца декабря 1917 отряд Первой Киевской юношеской школы им. Б. Хмельницкого под командой сотника Гончаренко оборонял станцию Бахмач, важный железнодорожный узел на границе УНР и РСФСР. 27 января 1918 к ним поступило подкрепление из Киева – 1-я сотня созданного студенческого куреня, состоящая из добровольцев – студентов Украинского народного университета, киевского Университета Святого Владимира (ныне им. Шевченко), гимназистов старших классов украинских гимназий во главе с сотником Омельченко.

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Украинские войска заняли оборону у станции Круты. Утром 29 января 1918 г. началось наступление на украинские позиции 4-тысячного большевистского отряда петроградских и московских красногвардейцев. Украинское войско, которому суждено было вступить в кровавую стычку с этой ордой, насчитывало около 300 бойцов Студенческого куреня, 250 – Первой украинской военной школы и почти 40 гайдамаков – вот и все.

Бой длился до вечера. Благодаря выгодной позиции и героизму бойцов, украинцам удалось нанести россиянам значительные потери и сдержать наступление до темноты. Затем под давлением врага большинство подразделений организованно отступили к эшелонам на станции неподалеку и отправились в сторону Киева, разрушая за собой железнодорожные пути. Но одна студенческая чота – 27 юношей, заблудившись в темноте, вернулась к станции Круты, которая к тому времени уже была занята большевиками. 27 пленных юношей (студентов и гимназистов) были расстреляны. Самым молодым павшим было по 16 лет.

На сегодняшний день известны фамилии 20 из них. Это студенты Народного университета – Александр Шерстюк, Исидор Пурик, Борозенко-Конончук, Головащук, Чижов, Сирик, Омельченко (сотник); студенты Киевского университета святого Владимира – Александр Попович, Владимир Шульгин, Николай Лизогуб, Божко-Божинский, Дмитренко, Андреев; гимназисты 2-й Кирилло-Мефодиевской гимназии – Андрей Соколовский, Евгений Тернавский, Владимир Гнаткевич, Григор Пипский, Иван Сорокевич, Павел Кольченко (прапорщик), Николай Ганкевич.

Всего в бою под Крутами погибло с украинской стороны, по разным оценкам, 70-100 человек. Потери большевистских войск достигали 300 человек.

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После расстрела большевики не разрешили местным крестьянам похоронить тела погибших. Лишь после освобождения Киева от красных, по распоряжению украинского правительства, 19 марта 1918 состоялись торжественные похороны павших в бою под Крутами на Аскольдовой могиле.

В советское время могилы павших под Крутами были разрушены. Десятилетиями история боя либо умалчивалась, либо обрасталас мифами и выдумками, как в зарубежной, так и в отечественной историографии.

После обретения Украиной независимости подвиг героев Крут занял достойное место в пантеоне национальной славы, стал символом патриотизма и жертвенности в борьбе за государственную независимость. На государственном уровне этот день стал отмечать с 2003 года. Ежегодное чествование памяти Герои Крут закреплено в Постановлении ВРУ от 16 мая 2013 "О чествовании подвига героев боя под Крутами". В 2006 году на железнодорожной станции Круты был открыт Мемориальный комплекс "Памяти героев Крут".

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история (2017) Круты (102) праздник (1691)


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Топ комментарии
+33
Історія повторюється..
Смерть оце плата за братерство з кацапами.
Чому українці і досі не розуміють ....
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29.01.2022 09:48 Ответить
+25
https://t.me/prozapas77/781 - "Сто років тому тогочасне покоління українців отримало під Крутами свою Небесну сотню - і не підтримало їхню боротьбу за свою державу, пропустивши повз увагу черговий наступ московської імперії.

Бо як і зараз, тоді більшість населення було "втомленим від війни", мріяло "взять всє, і подєліть", ненавіділо "буржуєв" та разом з червоними "здєлало їх вмєстє".

Наслідки тих фантазій ціною в мільйони жертв війн, голоду та репресій розгрібаємо до сьогодні, і не факт, що розгребем - занадто вже багато любителів "ковбаси за 2.20" та "тово пламбіра".

Воля то важкий тягар, її не вимірюють "мазанням на хлєб", зато моментально втрачають через глупство та наївну віру в "слуґ народа", що і сталося тоді - та на наших очах відбувається сьогодні.

Але хтось завжди йде битися до Крут, вони тримають небо, завдяки їм ми раз за разом отримуємо новий шанс вирватися з проклятого кола малоросійства та бездержавності.

Пам'ять - це найменше чим можна їм віддячити, тоді Герої не вмирають."
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29.01.2022 09:56 Ответить
+22
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29.01.2022 09:57 Ответить
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Історія повторюється..
Смерть оце плата за братерство з кацапами.
Чому українці і досі не розуміють ....
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29.01.2022 09:48 Ответить
Під час наступу на Київ військ більшовицької Росії під проводом полковника Михайла Муравйова.

Тоді муравйов, зараз мураєв, кончєна сволота на 50% бігбордах по всій Україні висіло, а не на шибенеці, ватна мразь. Історія дійсно повторюється... навіть прізвища схожі!!! муравйов, мураєв, один хір...
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29.01.2022 09:59 Ответить
Ось, приблизно, так це виглядало

https://www.youtube.com/watch?v=gsYSsBtDLkA
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29.01.2022 10:08 Ответить
сумно це все...
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29.01.2022 10:17 Ответить
Історія повторюється.. ну да Муравьёв - Мураев ,советское правительство у власти сейчас, а многие понимают что у советских нет свого государства ссср распалось в 1990г,у них осталась только столица Мацква
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29.01.2022 11:52 Ответить
Самопожертва тих хлопців заслуговує на повагу!!! Слава Україні!!!
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29.01.2022 09:55 Ответить
https://t.me/prozapas77/781 - "Сто років тому тогочасне покоління українців отримало під Крутами свою Небесну сотню - і не підтримало їхню боротьбу за свою державу, пропустивши повз увагу черговий наступ московської імперії.

Бо як і зараз, тоді більшість населення було "втомленим від війни", мріяло "взять всє, і подєліть", ненавіділо "буржуєв" та разом з червоними "здєлало їх вмєстє".

Наслідки тих фантазій ціною в мільйони жертв війн, голоду та репресій розгрібаємо до сьогодні, і не факт, що розгребем - занадто вже багато любителів "ковбаси за 2.20" та "тово пламбіра".

Воля то важкий тягар, її не вимірюють "мазанням на хлєб", зато моментально втрачають через глупство та наївну віру в "слуґ народа", що і сталося тоді - та на наших очах відбувається сьогодні.

Але хтось завжди йде битися до Крут, вони тримають небо, завдяки їм ми раз за разом отримуємо новий шанс вирватися з проклятого кола малоросійства та бездержавності.

Пам'ять - це найменше чим можна їм віддячити, тоді Герої не вмирають."
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29.01.2022 09:56 Ответить
повністю згоден,сумно лише одне,за тридцять років існування юридичної незалежності,жодна влада так і не зрозуміла,що є основою кожної нації та держави,були якісь спроби,але вони так нічим особливим не закінчились...,ідеологічне виховання всіх поколінь нації на її історії та культурі,героїзація подвигів наших славетних предків у шкільних підручниках,художніх фільмах та книгах,ось що було та є найважливішим,якби це розуміли та цим переймались вищі керівники країни попередніх часів,то не мали б,можливо,зараз ні московитського вторгнення на нашу територію,ні цю зелену ганебну владу,обрану "по приколу"...
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29.01.2022 10:40 Ответить
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29.01.2022 09:57 Ответить
Зе положит цветы на могилу погибших под Крутами?
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29.01.2022 10:00 Ответить
а ти? хоч раз ужитті?
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29.01.2022 10:02 Ответить
меня интересует отношение президента моей страны к бою по Крутами.

ты хочешь узнать мое отношение?

твое я уже понял
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29.01.2022 10:13 Ответить
Это известный 🤖🤢🐛
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29.01.2022 11:15 Ответить
І знову - більшовики, червоні...так само, як й зараз - сепаратисти, бойовики, а для когось й павстанци, апалчєнци...що завгодно придумають, щоб росіян не називати росіянами.
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29.01.2022 10:00 Ответить
не обурюйтесь,пане,бо навіть не "росіяни",вони й цю назву вкрали,а МОСКОВИТИ...
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29.01.2022 10:41 Ответить
А хто ж тоді справжні росіяни - українці?
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29.01.2022 11:34 Ответить
Ще один російський пропагандист...за кого голосував?
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29.01.2022 11:39 Ответить
​​🙏 Цього дня, 29.01.2017 року, у жорстокому бою з переважаючими силами окупантів полягли смертю хоробрих:

▫️ Герой України (посмертно) капітан (майор посмертно) Андрій Кизило
▫️ Молодший сержант Володимир Бальченко
▫️ Солдат Дмитро Оверченко (зі штурмової групи сержанта Бальченко)
▫️ Сержант Володимир Крижанський.

72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

Цього ж дня, але у 1918 році, стався бій за Крути. Що дозволив, у тому числі, проголосити Незалежність Української держави.

Події, які показують усьому українству, що держава потребує чогось більшого, аніж просто проголошення. Вона вимагає справжнього державотворчого чину, а не замикається на самих лише гаслах.

Вічні слава та пам'ять Героям!
Час обрав нас. Стоїмо! Пліч-о-пліч! Брат за Брата! Свій за свого!
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29.01.2022 10:03 Ответить
Подавалося це як "громадянська війна".....

- я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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29.01.2022 10:15 Ответить
Это не победа а наш позор
Где в кожушках которые были на парадах в Киеве
А послали молодых людей на верную смерть
Они действительно герои ---- честь и слава героям
А сами в это время удирали с Киева
Как всегда власть сдала Украину
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29.01.2022 10:17 Ответить
Ну, в кожухах парадували комуняки типу Коновальца, который категорически отказался засчищать Киев от побратимов-матросов. А когда наступил момент воевать против родного ему Тухачевского - вообще дизертировал.
Кстати, Антанта просила в это время украинские власти собрать миллионную армию, которую обязалась полностью вооружить для борьбы с немцами и кацапами, но Ленин был тем властям роднее буржуев из антанты.
Посему и грушевский и Винниченко прекрасно себя чувствовали при совдепии.
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29.01.2022 10:30 Ответить
"буржуев из антанты"
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29.01.2022 10:49 Ответить
Російський погляд на історію України.
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29.01.2022 10:31 Ответить
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29.01.2022 10:32 Ответить
Только у нас история односторонняя как всегда.Никто и не вспоминает про бой одесских кадетов против целого полка большевиков.И тогда эти пацаны дали мирным беженцам погрузиться на корабли.
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29.01.2022 10:34 Ответить
А чому нам повинно буте цікаво як краснопузі білих різали ?
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29.01.2022 10:40 Ответить
Это были просто одесские подростки и они защищали свой город.
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29.01.2022 11:21 Ответить
Із таких одеських підлітків потім би виросли великоруські шовіністи як би виграли би білі
Ви хоч почитайте хто їми керував
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29.01.2022 11:33 Ответить
а теперішні дойч мабуть історію не читають
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29.01.2022 10:40 Ответить
Славетним Гемоям України тричі СЛАВА СЛАВВ СЛАВА !!
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29.01.2022 10:40 Ответить
Слава Україні! Героям слава! Герої не вмирають!
Цей подвиг ми не забудемо ніколи, ми нащадки цих Великих Героїв і повинні продовжити боротьбу за нашу рідну Україну!
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29.01.2022 10:48 Ответить
Слава Україні! Героям Слава! Слава Героям Крут! ми й досі та мабуть, ще довго будемо вичищати бруд насаджений московитською наволоччу,он і тут повилазило плем*я малоросів,відрізнити їх можна від українців,по їхній нижній московомовній щелепі,й досі пишуть та спілкуються мовою заклятого ворога всіх українців,далі особистого носа нічого не бачать,об@рати будь яку подію то їхнє все,не панове, Влад Яресько(прізвище українське,а душа ватна),Юрій Ан та особа під ніком govtva,досить сичати жовчю,бо ви й мізинця не варті тих справжніх українців,які віддали своє життя за Волю України,тому не маєте морального права щось патякати,хоч на свою недолугу думку та її висловлювання,все ж таки право маєте,бо ж Україна все ж таки й завдяки Героям Крут,демократична країна...
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29.01.2022 10:57 Ответить
Ще раз хочу нагадати !

Шановні українці!
Вчіться писати правильно!
Не Росія, а московія!
Не росіяни, а московити, вороги, какцапи, агресори, вбивці, живодери, психічно хворі!
Ми культурна і розумна нація, ми повинні правильно писати і висловлюватись!
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29.01.2022 11:07 Ответить
Росія - це не Росія....Україна - це не Україна...
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29.01.2022 11:11 Ответить
Давно пора называть Московия, это благодаря предательству казачков юго востока Украины, которые предали гетмана Мазепу, московский царь Пётр 1 отхватил юго восток Украины и потом Московию назвал чудным названием Расея.
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29.01.2022 11:57 Ответить
Тоді Бурятія теж Московія.
Бритва Оккама
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29.01.2022 12:48 Ответить
Там министр Шайбу обороны монголо татар
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29.01.2022 13:09 Ответить
...теж московит...
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29.01.2022 14:11 Ответить
За или против Мазепы- в этом деле не было разделения по географии. Были полковники которые по полит. И корыстным мотивам хотели ему отомстить. И на самом деле они были правы потому что до восстания, Мазепа сам был верным псом сцаря, и сдавал ему тех кто готовил восстания против московитов. Это примерно как если Янукович убивал майдановцев, а их лидеров бы сдал в москву на растерзание. А потом бы вдруг увидел удобный момент, и поднял бы восстание против путина. Как думаете, те майдановцы которых он преследовал раньше, поддержали бы его?
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29.01.2022 17:08 Ответить
Когда Московия зайдёт в Украину , (не дай Бог), то будут тоже так говорить.... Были полковники которые по полит. И корыстным мотивам хотели ему отомстить. потом Московия восстановит своя вяличие и будет опять ССр
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29.01.2022 17:23 Ответить
Який народ в лнрднр бореться за незалежність?
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29.01.2022 14:12 Ответить
Забыли только написать почему большевики в декабре 1917 уже были под Бахмачем и Крутами и почему украинские войска не хотели с "братьями"- россиянцами воевать.
А потому что когда красные захватывали Харьков, то импотенты Центральной Рады даже команд не отдали отбиваться войскам- красные захватили гаражи с броневиками вобще без боя. Дальше Полтава и Кременчуг, где украинских войск было больше но опять же, Винниченко заглядывал в глаза Троцкому в поисках мира, а Троцкий писал в Киев что ихтамнет. Итог- большевики в меньшинстве выбили почти без боя украинские войска из Кремня и Полтавы, и пошли дальше на Бахмач- Круты. А украинское войско после такой зрады начало разбегаться по домам или как полк в Броварах- обьявлять нейтралитет и разоружать тех кто еще воевал против красных. И это уже была агония. Тем более что 73% тогда не хотели воевать а спешили домой грабить панские маетки и делить землю. Но да, это подтвердят только старики. А в книгах сейчас этого нет- сейчас модно писать что пришла злая орда балтийских матросов и расстреляла студентов- украинцев. Но посути за сто лет расклады сил и политических взглядов остались теми же
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29.01.2022 17:01 Ответить
 
 