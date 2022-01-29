Сегодня 104-я годовщина боя под Крутами
29 января в Украине отмечают День памяти Героев Крут – битвы, произошедшей в 1918 году между украинскими войсками и большевиками. Это событие задержало наступление большевиков на Киев, что позволило окончательно провозгласить независимость Украинской народной республики и подписать союзническое соглашение с Германией.
Благодаря мужеству и смелости украинских воинов, большевистское наступление на Киев было остановлено на четыре дня, что дало возможность заключить Брестский мир между Украинской Народной Республикой и государствами Четверного союза. Этим документом Украина признавалась самостоятельным государством с западной границей, существовавшей между Австро-Венгрией и Россией до 1914 года. Холмщина и Подляшье отходили в Украину. В то же время Договор предусматривал установление дипломатических отношений между некоторыми странами, возвращение военнопленных, обмен гражданских интернированных, отказ от каких-либо аннексий и контрибуций, немедленное восстановление экономических контактов и взаимного обмена товарами.
Как известно, в конце декабря 1917 правительство советской России начало открытую агрессию против Украинской Народной Республики. Большевиков очень раздражало провозглашение Украиной самостоятельности. Сначала Москва создала отдельное "украинское красное правительство" со столицей в Харькове, которое фактически объявило войну независимой части государства, а затем двинуло и войска – балтийских матросов, красноармейцев-головорезов из Москвы, Питера, Пскова, Смоленска и т.д. Подавалось это как "гражданская война".
Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 между Нежином и Бахмачем на Черниговщине, в 130 километрах к северо-востоку от Киева во время наступления на Киев войск большевистской России под руководством полковника Михаила Муравьева. С конца декабря 1917 отряд Первой Киевской юношеской школы им. Б. Хмельницкого под командой сотника Гончаренко оборонял станцию Бахмач, важный железнодорожный узел на границе УНР и РСФСР. 27 января 1918 к ним поступило подкрепление из Киева – 1-я сотня созданного студенческого куреня, состоящая из добровольцев – студентов Украинского народного университета, киевского Университета Святого Владимира (ныне им. Шевченко), гимназистов старших классов украинских гимназий во главе с сотником Омельченко.
Украинские войска заняли оборону у станции Круты. Утром 29 января 1918 г. началось наступление на украинские позиции 4-тысячного большевистского отряда петроградских и московских красногвардейцев. Украинское войско, которому суждено было вступить в кровавую стычку с этой ордой, насчитывало около 300 бойцов Студенческого куреня, 250 – Первой украинской военной школы и почти 40 гайдамаков – вот и все.
Бой длился до вечера. Благодаря выгодной позиции и героизму бойцов, украинцам удалось нанести россиянам значительные потери и сдержать наступление до темноты. Затем под давлением врага большинство подразделений организованно отступили к эшелонам на станции неподалеку и отправились в сторону Киева, разрушая за собой железнодорожные пути. Но одна студенческая чота – 27 юношей, заблудившись в темноте, вернулась к станции Круты, которая к тому времени уже была занята большевиками. 27 пленных юношей (студентов и гимназистов) были расстреляны. Самым молодым павшим было по 16 лет.
На сегодняшний день известны фамилии 20 из них. Это студенты Народного университета – Александр Шерстюк, Исидор Пурик, Борозенко-Конончук, Головащук, Чижов, Сирик, Омельченко (сотник); студенты Киевского университета святого Владимира – Александр Попович, Владимир Шульгин, Николай Лизогуб, Божко-Божинский, Дмитренко, Андреев; гимназисты 2-й Кирилло-Мефодиевской гимназии – Андрей Соколовский, Евгений Тернавский, Владимир Гнаткевич, Григор Пипский, Иван Сорокевич, Павел Кольченко (прапорщик), Николай Ганкевич.
Всего в бою под Крутами погибло с украинской стороны, по разным оценкам, 70-100 человек. Потери большевистских войск достигали 300 человек.
После расстрела большевики не разрешили местным крестьянам похоронить тела погибших. Лишь после освобождения Киева от красных, по распоряжению украинского правительства, 19 марта 1918 состоялись торжественные похороны павших в бою под Крутами на Аскольдовой могиле.
В советское время могилы павших под Крутами были разрушены. Десятилетиями история боя либо умалчивалась, либо обрасталас мифами и выдумками, как в зарубежной, так и в отечественной историографии.
После обретения Украиной независимости подвиг героев Крут занял достойное место в пантеоне национальной славы, стал символом патриотизма и жертвенности в борьбе за государственную независимость. На государственном уровне этот день стал отмечать с 2003 года. Ежегодное чествование памяти Герои Крут закреплено в Постановлении ВРУ от 16 мая 2013 "О чествовании подвига героев боя под Крутами". В 2006 году на железнодорожной станции Круты был открыт Мемориальный комплекс "Памяти героев Крут".
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Смерть оце плата за братерство з кацапами.
Чому українці і досі не розуміють ....
Тоді муравйов, зараз мураєв, кончєна сволота на 50% бігбордах по всій Україні висіло, а не на шибенеці, ватна мразь. Історія дійсно повторюється... навіть прізвища схожі!!! муравйов, мураєв, один хір...
https://www.youtube.com/watch?v=gsYSsBtDLkA
Бо як і зараз, тоді більшість населення було "втомленим від війни", мріяло "взять всє, і подєліть", ненавіділо "буржуєв" та разом з червоними "здєлало їх вмєстє".
Наслідки тих фантазій ціною в мільйони жертв війн, голоду та репресій розгрібаємо до сьогодні, і не факт, що розгребем - занадто вже багато любителів "ковбаси за 2.20" та "тово пламбіра".
Воля то важкий тягар, її не вимірюють "мазанням на хлєб", зато моментально втрачають через глупство та наївну віру в "слуґ народа", що і сталося тоді - та на наших очах відбувається сьогодні.
Але хтось завжди йде битися до Крут, вони тримають небо, завдяки їм ми раз за разом отримуємо новий шанс вирватися з проклятого кола малоросійства та бездержавності.
Пам'ять - це найменше чим можна їм віддячити, тоді Герої не вмирають."
ты хочешь узнать мое отношение?
твое я уже понял
▫️ Герой України (посмертно) капітан (майор посмертно) Андрій Кизило
▫️ Молодший сержант Володимир Бальченко
▫️ Солдат Дмитро Оверченко (зі штурмової групи сержанта Бальченко)
▫️ Сержант Володимир Крижанський.
72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.
Цього ж дня, але у 1918 році, стався бій за Крути. Що дозволив, у тому числі, проголосити Незалежність Української держави.
Події, які показують усьому українству, що держава потребує чогось більшого, аніж просто проголошення. Вона вимагає справжнього державотворчого чину, а не замикається на самих лише гаслах.
Вічні слава та пам'ять Героям!
Час обрав нас. Стоїмо! Пліч-о-пліч! Брат за Брата! Свій за свого!
- я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Где в кожушках которые были на парадах в Киеве
А послали молодых людей на верную смерть
Они действительно герои ---- честь и слава героям
А сами в это время удирали с Киева
Как всегда власть сдала Украину
Кстати, Антанта просила в это время украинские власти собрать миллионную армию, которую обязалась полностью вооружить для борьбы с немцами и кацапами, но Ленин был тем властям роднее буржуев из антанты.
Посему и грушевский и Винниченко прекрасно себя чувствовали при совдепии.
Ви хоч почитайте хто їми керував
Цей подвиг ми не забудемо ніколи, ми нащадки цих Великих Героїв і повинні продовжити боротьбу за нашу рідну Україну!
Шановні українці!
Вчіться писати правильно!
Не Росія, а московія!
Не росіяни, а московити, вороги, какцапи, агресори, вбивці, живодери, психічно хворі!
Ми культурна і розумна нація, ми повинні правильно писати і висловлюватись!
Бритва Оккама
А потому что когда красные захватывали Харьков, то импотенты Центральной Рады даже команд не отдали отбиваться войскам- красные захватили гаражи с броневиками вобще без боя. Дальше Полтава и Кременчуг, где украинских войск было больше но опять же, Винниченко заглядывал в глаза Троцкому в поисках мира, а Троцкий писал в Киев что ихтамнет. Итог- большевики в меньшинстве выбили почти без боя украинские войска из Кремня и Полтавы, и пошли дальше на Бахмач- Круты. А украинское войско после такой зрады начало разбегаться по домам или как полк в Броварах- обьявлять нейтралитет и разоружать тех кто еще воевал против красных. И это уже была агония. Тем более что 73% тогда не хотели воевать а спешили домой грабить панские маетки и делить землю. Но да, это подтвердят только старики. А в книгах сейчас этого нет- сейчас модно писать что пришла злая орда балтийских матросов и расстреляла студентов- украинцев. Но посути за сто лет расклады сил и политических взглядов остались теми же