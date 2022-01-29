Сегодня 104-я годовщина боя под Крутами

29 января в Украине отмечают День памяти Героев Крут – битвы, произошедшей в 1918 году между украинскими войсками и большевиками. Это событие задержало наступление большевиков на Киев, что позволило окончательно провозгласить независимость Украинской народной республики и подписать союзническое соглашение с Германией.

Благодаря мужеству и смелости украинских воинов, большевистское наступление на Киев было остановлено на четыре дня, что дало возможность заключить Брестский мир между Украинской Народной Республикой и государствами Четверного союза. Этим документом Украина признавалась самостоятельным государством с западной границей, существовавшей между Австро-Венгрией и Россией до 1914 года. Холмщина и Подляшье отходили в Украину. В то же время Договор предусматривал установление дипломатических отношений между некоторыми странами, возвращение военнопленных, обмен гражданских интернированных, отказ от каких-либо аннексий и контрибуций, немедленное восстановление экономических контактов и взаимного обмена товарами.

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Как известно, в конце декабря 1917 правительство советской России начало открытую агрессию против Украинской Народной Республики. Большевиков очень раздражало провозглашение Украиной самостоятельности. Сначала Москва создала отдельное "украинское красное правительство" со столицей в Харькове, которое фактически объявило войну независимой части государства, а затем двинуло и войска – балтийских матросов, красноармейцев-головорезов из Москвы, Питера, Пскова, Смоленска и т.д. Подавалось это как "гражданская война".

Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 между Нежином и Бахмачем на Черниговщине, в 130 километрах к северо-востоку от Киева во время наступления на Киев войск большевистской России под руководством полковника Михаила Муравьева. С конца декабря 1917 отряд Первой Киевской юношеской школы им. Б. Хмельницкого под командой сотника Гончаренко оборонял станцию Бахмач, важный железнодорожный узел на границе УНР и РСФСР. 27 января 1918 к ним поступило подкрепление из Киева – 1-я сотня созданного студенческого куреня, состоящая из добровольцев – студентов Украинского народного университета, киевского Университета Святого Владимира (ныне им. Шевченко), гимназистов старших классов украинских гимназий во главе с сотником Омельченко.

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Украинские войска заняли оборону у станции Круты. Утром 29 января 1918 г. началось наступление на украинские позиции 4-тысячного большевистского отряда петроградских и московских красногвардейцев. Украинское войско, которому суждено было вступить в кровавую стычку с этой ордой, насчитывало около 300 бойцов Студенческого куреня, 250 – Первой украинской военной школы и почти 40 гайдамаков – вот и все.

Бой длился до вечера. Благодаря выгодной позиции и героизму бойцов, украинцам удалось нанести россиянам значительные потери и сдержать наступление до темноты. Затем под давлением врага большинство подразделений организованно отступили к эшелонам на станции неподалеку и отправились в сторону Киева, разрушая за собой железнодорожные пути. Но одна студенческая чота – 27 юношей, заблудившись в темноте, вернулась к станции Круты, которая к тому времени уже была занята большевиками. 27 пленных юношей (студентов и гимназистов) были расстреляны. Самым молодым павшим было по 16 лет.

На сегодняшний день известны фамилии 20 из них. Это студенты Народного университета – Александр Шерстюк, Исидор Пурик, Борозенко-Конончук, Головащук, Чижов, Сирик, Омельченко (сотник); студенты Киевского университета святого Владимира – Александр Попович, Владимир Шульгин, Николай Лизогуб, Божко-Божинский, Дмитренко, Андреев; гимназисты 2-й Кирилло-Мефодиевской гимназии – Андрей Соколовский, Евгений Тернавский, Владимир Гнаткевич, Григор Пипский, Иван Сорокевич, Павел Кольченко (прапорщик), Николай Ганкевич.

Всего в бою под Крутами погибло с украинской стороны, по разным оценкам, 70-100 человек. Потери большевистских войск достигали 300 человек.

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После расстрела большевики не разрешили местным крестьянам похоронить тела погибших. Лишь после освобождения Киева от красных, по распоряжению украинского правительства, 19 марта 1918 состоялись торжественные похороны павших в бою под Крутами на Аскольдовой могиле.

В советское время могилы павших под Крутами были разрушены. Десятилетиями история боя либо умалчивалась, либо обрасталас мифами и выдумками, как в зарубежной, так и в отечественной историографии.

После обретения Украиной независимости подвиг героев Крут занял достойное место в пантеоне национальной славы, стал символом патриотизма и жертвенности в борьбе за государственную независимость. На государственном уровне этот день стал отмечать с 2003 года. Ежегодное чествование памяти Герои Крут закреплено в Постановлении ВРУ от 16 мая 2013 "О чествовании подвига героев боя под Крутами". В 2006 году на железнодорожной станции Круты был открыт Мемориальный комплекс "Памяти героев Крут".

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