Из-за многочисленных нарушений на конференции, Рада адвокатов Киева признана неполномочной, - решение РАУ

Продолжив изучение нарушений, допущенных во время организации и проведения конференции адвокатов города Киева 7 ноября 2021 года, Рада адвокатов Украины пришла к выводу, что решения принятые на этой конференции не имеют юридических последствий.

Соответствующее решение было принято на заседании РАУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Многочисленные жалобы от адвокатов, участвовавших в указанной конференции, начали поступать сразу после ее проведения. Поэтому на своем заседании 15 декабря РАУ уже рассмотрела отдельные нарушения и пришла к выводу, что ряд членов Рады адвокатов Киева были избраны с нарушением закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", порядка и регламента конференции и, фактически, не набрали большинства голосов. Таким образом было установлено, что они не обрели полномочия.Среди этих лиц, в частности, был член РАУ от Киева Игорь Черезов.

После этого Рабочая группа по исследованию проведения конференций адвокатов регионов в 2021 г. продолжила изучать обстоятельства проведения этой конференции и нашла еще ряд существенных нарушений. В частности, глава Рады адвокатов города Киева Петр Рябенко, вопреки требованиям законодательства, порядка и регламента конференции, фактически отказался передать мандатной комиссии протоколы районных общих сборов адвокатов Киева.

"Главой Рады адвокатов города Киева Рябенко были искусственно созданы условия, которые исключили возможность подтверждения мандатной комиссией полномочий избранных и зарегистрированных делегатов конференции", - подчеркнул председатель рабочей группы, секретарь РАУ Игорь Колесников. Он добавил, что решение мандатной комиссии только о замене временных удостоверений на мандаты на основании регистрационного списка без подтверждения полномочий избранных делегатов конференции как таковых, согласно протоколам ставит под сомнение количественный состав и полномочия делегатов конференции в целом. И, как следствие, - всей конференции.

"Учитывая вышеизложенное, рабочая группа видит неполномочие данной конференции от 7 ноября 2021 года в целом, а решения, которые были приняты, не имеют юридических последствий. А именно: не получил по решению конференции 7 ноября 2021 полномочий председатель Совета адвокатов города Киева Рябенко", - подчеркнул Игорь Колесников. Другие члены РА и КДКА, которые избирались на конференции, также не обрели полномочий. Присутствовавшие на заседании РАУ Игорь Черезов и Петр Рябенко пытались сорвать обсуждение, перебивали докладчиков, громко смеялись, позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес членов РАУ, и, в конце концов, покинули заседание, не дождавшись завершения рассмотрения вопроса.